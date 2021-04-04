Марго Робби рассказала о 20-часовой версии "Однажды в... Голливуде"
© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
© WDSSPR
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Марго Робби в интервью изданию Variety рассказала, что существует 20-часовая версия фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", в котором она исполнила роль погибшей актрисы Шэрон Тейт.
Во время беседы с Клейтоном Дэвисом речь зашла о четырехчасовом блокбастере "Лига справедливости Зака Снайдера", основанного на комиксах DC.
На вопрос журналиста о том, существует ли расширенный вариант "Отряда самоубийц" (2016) Дэвида Эйра, в котором актриса сыграла Харли Квинн, она ушла от ответа.
"По личным причинам я бы с радостью посмотрела пятичасовую версию каждого фильма, в котором я когда-либо снималась", — прокомментировала Марго Робби.
Но затем номинантка на премию "Оскар" добавила, что у Квентина Тарантино есть расширенный вариант "Однажды в... Голливуде".
"Существует 20-часовая версия "Однажды в… Голливуде". В ней есть гораздо больше интересных моментов, которые мы сняли, а вы не видели. Это было бы потрясающее кино, но по миллиону причин очевидно, почему его нельзя было выпустить в таком виде", — рассказала Робби.
В издании NME отмечают, что в 2019-м году Квентин Тарантино создал для сервиса Netflix мини-сериал из своего фильма 2015 года "Омерзительная восьмерка". А ранее в этом году режиссер говорил о том, чтобы сделать то же самое с "Однажды в... Голливуде".
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