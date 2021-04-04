https://ria.ru/20210404/robbie-1603997438.html

Марго Робби рассказала о 20-часовой версии "Однажды в... Голливуде"

Марго Робби рассказала о 20-часовой версии "Однажды в... Голливуде"

Марго Робби в интервью изданию Variety рассказала, что существует 20-часовая версия фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", в котором она исполнила... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T01:22

2021-04-04T01:22

2021-04-04T01:22

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квентин тарантино

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Марго Робби в интервью изданию Variety рассказала, что существует 20-часовая версия фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", в котором она исполнила роль погибшей актрисы Шэрон Тейт.Во время беседы с Клейтоном Дэвисом речь зашла о четырехчасовом блокбастере "Лига справедливости Зака Снайдера", основанного на комиксах DC.На вопрос журналиста о том, существует ли расширенный вариант "Отряда самоубийц" (2016) Дэвида Эйра, в котором актриса сыграла Харли Квинн, она ушла от ответа. Но затем номинантка на премию "Оскар" добавила, что у Квентина Тарантино есть расширенный вариант "Однажды в... Голливуде". В издании NME отмечают, что в 2019-м году Квентин Тарантино создал для сервиса Netflix мини-сериал из своего фильма 2015 года "Омерзительная восьмерка". А ранее в этом году режиссер говорил о том, чтобы сделать то же самое с "Однажды в... Голливуде".

https://ria.ru/20190807/1557250666.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, марго робби, кино и сериалы, новости культуры, квентин тарантино