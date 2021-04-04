https://ria.ru/20210404/paskha-1604167566.html

Папа римский в пасхальном послании осудил войны во времена пандемии

Папа римский в пасхальном послании осудил войны во времена пандемии

Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании предостерег от наращивания вооружений в период пандемии и призвал участников всех конфликтов к... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T13:47

2021-04-04T13:47

2021-04-04T13:47

религия и мировоззрение

религия

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

сирия

иордания

ливан

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РИМ, 4 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании предостерег от наращивания вооружений в период пандемии и призвал участников всех конфликтов к примирению и началу восстановления.В светлое Воскресение Христово папа Франциск отслужил торжественную мессу и обратился к католикам с благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Второй год подряд папа Римский Франциск выступает не с балкона на площади, а из базилики Святого Петра из-за ограничений, действующих в связи с пандемией COVID-19."Пасхальная весть не показывает мираж, не раскрывает магическую формулу, не указывает путь к отступлению перед лицом сложной ситуации, которую мы проходим. Пандемия все еще продолжается, социальный и экономический кризис очень тяжел, особенно для самых бедных. Несмотря на это, и это возмутительно, вооруженные конфликты не прекращаются, а военные арсеналы укрепляются. Сегодня это безобразие", - заявил понтифик.Папа Франциск обратился ко всем, кто испытал страдания из-за пандемии коронавируса – больным и потерявшим своих близких. В этой связи он подчеркнул, что право на помощь и необходимое лечение должно принадлежать всем. Понтифик призвал международное сообщество принять меры для того, чтобы преодолеть задержки в распределении вакцин и поделиться ими с наиболее бедными странами.По традиции папа Римский посвятил часть пасхального послания ситуации в современном мире, отдельно остановившись на конфликтах в Эфиопии, Сирии, Йемене и Ливии.Говоря о мигрантах и беженцах, "бегущих от войны и нищеты", понтифик поблагодарил страны, которые принимают "ищущих убежище", особенно Ливан и Иорданию.По его словам, пандемия резко увеличила число бедных и отчаяние тысяч людей. Он призвал власти обеспечить поддержку нуждающимся семьям.Папа Франциск отметил, что многие христиане празднуют Пасху с серьезными ограничениями, не имея доступа к церковным службам. "Мы молимся, чтобы любые ограничения свободы вероисповедания и религии в мире были сняты и чтобы каждому было разрешено молиться свободно", - сказал понтифик.Отдельно папа Римский высказался о необходимости установления диалога между палестинцами и израильтянами и вспомнил о недавней поездке в Ирак, который, как он надеется, продолжит путь к примирению.В завершение пасхального послания Франциск по традиции отпустил грехи всем, кто следил за праздничными богослужениями по телевизору, радио, интернету или присоединился к ним духовно.Прямую онлайн-трансляцию всех пасхальных мероприятий ведет информационный портал Святого престола Vatican News.

https://ria.ru/20210302/potop-1599632735.html

https://ria.ru/20200405/1569599730.html

https://ria.ru/20210404/paskha-1603998195.html

сирия

иордания

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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религия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), сирия, иордания, ливан