Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210404/paskha-1604160335.html
Жириновский предложил отмечать Пасху "со всем миром"
Жириновский предложил отмечать Пасху "со всем миром"
Лидер ЛДПР призвал Россию вернуться к григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:22
2021-04-04T16:15
религия и мировоззрение
религия
пасха
владимир жириновский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80a24ef2d2811e9b10f2102501e239ba.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР призвал Россию вернуться к григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром.Рождество, добавил депутат, в России празднуют на две недели позже и старый Новый год есть только в нашей стране.Парламентарий призвал вернуться к календарю царских времен. Кроме того, он считает необходимым переименовать на старый лад города и улицы.Как ранее заявил ответственный секретарь "Католической энциклопедии", религиовед Алексей Юдин, рассчитывать на единый день празднования Пасхи православными и католиками не стоит, так как это "больной вопрос" для церквей.Почти два миллиарда христиан по всему миру отмечают в воскресенье Пасху Христову. Это большинство католиков и протестантов, а также верующие Финляндской архиепископии Константинопольской православной церкви. Православные же будут отмечать праздник 2 мая.Для вычисления его даты все христиане ориентируются на первое воскресенье после первого весеннего новолуния, которое, в свою очередь, приходится после дня весеннего равноденствия. Это правило было установлено на Первом вселенском соборе в 325 году. Однако из-за разности календарей, григорианского у католиков и юлианского у православных, свой главный праздник христиане отмечают в разные дни. На это также влияет различие пасхалий — способов вычисления даты Пасхи.
https://ria.ru/20210404/paskha-1604029129.html
https://ria.ru/20210404/paskha-1603998195.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575422_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0cbf255dcf09d0c9cd41dc861d07d6dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, пасха, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил отмечать Пасху "со всем миром"

12:22 04.04.2021 (обновлено: 16:15 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР призвал Россию вернуться к григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром.

"Пора вернуться к григорианскому календарю. Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая... Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью", — написал он в своем телеграм-канале.

Рождество, добавил депутат, в России празднуют на две недели позже и старый Новый год есть только в нашей стране.

"Большевиков нет давно, а их проделки до сих пор мучают человечество", — заявил Жириновский.

Подготовка к празднованию католической Пасхи в Париже - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Когда все христиане будут праздновать Пасху в один день
Парламентарий призвал вернуться к календарю царских времен. Кроме того, он считает необходимым переименовать на старый лад города и улицы.
Как ранее заявил ответственный секретарь "Католической энциклопедии", религиовед Алексей Юдин, рассчитывать на единый день празднования Пасхи православными и католиками не стоит, так как это "больной вопрос" для церквей.
Почти два миллиарда христиан по всему миру отмечают в воскресенье Пасху Христову. Это большинство католиков и протестантов, а также верующие Финляндской архиепископии Константинопольской православной церкви. Православные же будут отмечать праздник 2 мая.
Для вычисления его даты все христиане ориентируются на первое воскресенье после первого весеннего новолуния, которое, в свою очередь, приходится после дня весеннего равноденствия. Это правило было установлено на Первом вселенском соборе в 325 году. Однако из-за разности календарей, григорианского у католиков и юлианского у православных, свой главный праздник христиане отмечают в разные дни. На это также влияет различие пасхалий — способов вычисления даты Пасхи.
Священнослужители перед началом божественной литургии Навечерие Пасхи в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 01:13
Католическая Пасха
 
Религия и мировоззрениеРелигияПасхаВладимир ЖириновскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния