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Жириновский предложил отмечать Пасху "со всем миром"
Жириновский предложил отмечать Пасху "со всем миром"
Лидер ЛДПР призвал Россию вернуться к григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:22
2021-04-04T12:22
2021-04-04T16:15
религия и мировоззрение
религия
пасха
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР призвал Россию вернуться к григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром.Рождество, добавил депутат, в России празднуют на две недели позже и старый Новый год есть только в нашей стране.Парламентарий призвал вернуться к календарю царских времен. Кроме того, он считает необходимым переименовать на старый лад города и улицы.Как ранее заявил ответственный секретарь "Католической энциклопедии", религиовед Алексей Юдин, рассчитывать на единый день празднования Пасхи православными и католиками не стоит, так как это "больной вопрос" для церквей.Почти два миллиарда христиан по всему миру отмечают в воскресенье Пасху Христову. Это большинство католиков и протестантов, а также верующие Финляндской архиепископии Константинопольской православной церкви. Православные же будут отмечать праздник 2 мая.Для вычисления его даты все христиане ориентируются на первое воскресенье после первого весеннего новолуния, которое, в свою очередь, приходится после дня весеннего равноденствия. Это правило было установлено на Первом вселенском соборе в 325 году. Однако из-за разности календарей, григорианского у католиков и юлианского у православных, свой главный праздник христиане отмечают в разные дни. На это также влияет различие пасхалий — способов вычисления даты Пасхи.
https://ria.ru/20210404/paskha-1604029129.html
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религия, пасха, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Лидер ЛДПР
призвал Россию вернуться к григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром.
"Пора вернуться к григорианскому календарю. Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая... Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью", — написал он в своем телеграм-канале.
Рождество, добавил депутат, в России празднуют на две недели позже и старый Новый год есть только в нашей стране.
"Большевиков нет давно, а их проделки до сих пор мучают человечество", — заявил Жириновский.
Парламентарий призвал вернуться к календарю царских времен. Кроме того, он считает необходимым переименовать на старый лад города и улицы.
Как ранее заявил ответственный секретарь "Католической энциклопедии", религиовед Алексей Юдин, рассчитывать на единый день празднования Пасхи православными и католиками не стоит, так как это "больной вопрос" для церквей.
Почти два миллиарда христиан по всему миру отмечают в воскресенье Пасху Христову. Это большинство католиков и протестантов, а также верующие Финляндской архиепископии Константинопольской православной церкви. Православные же будут отмечать праздник 2 мая.
Для вычисления его даты все христиане ориентируются на первое воскресенье после первого весеннего новолуния, которое, в свою очередь, приходится после дня весеннего равноденствия. Это правило было установлено на Первом вселенском соборе в 325 году. Однако из-за разности календарей, григорианского у католиков и юлианского у православных, свой главный праздник христиане отмечают в разные дни. На это также влияет различие пасхалий — способов вычисления даты Пасхи.