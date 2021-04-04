https://ria.ru/20210404/paskha-1604160335.html

Жириновский предложил отмечать Пасху "со всем миром"

Жириновский предложил отмечать Пасху "со всем миром"

Лидер ЛДПР призвал Россию вернуться к григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T12:22

2021-04-04T12:22

2021-04-04T16:15

религия и мировоззрение

религия

пасха

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР призвал Россию вернуться к григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром.Рождество, добавил депутат, в России празднуют на две недели позже и старый Новый год есть только в нашей стране.Парламентарий призвал вернуться к календарю царских времен. Кроме того, он считает необходимым переименовать на старый лад города и улицы.Как ранее заявил ответственный секретарь "Католической энциклопедии", религиовед Алексей Юдин, рассчитывать на единый день празднования Пасхи православными и католиками не стоит, так как это "больной вопрос" для церквей.Почти два миллиарда христиан по всему миру отмечают в воскресенье Пасху Христову. Это большинство католиков и протестантов, а также верующие Финляндской архиепископии Константинопольской православной церкви. Православные же будут отмечать праздник 2 мая.Для вычисления его даты все христиане ориентируются на первое воскресенье после первого весеннего новолуния, которое, в свою очередь, приходится после дня весеннего равноденствия. Это правило было установлено на Первом вселенском соборе в 325 году. Однако из-за разности календарей, григорианского у католиков и юлианского у православных, свой главный праздник христиане отмечают в разные дни. На это также влияет различие пасхалий — способов вычисления даты Пасхи.

https://ria.ru/20210404/paskha-1604029129.html

https://ria.ru/20210404/paskha-1603998195.html

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религия, пасха, владимир жириновский, общество