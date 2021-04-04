Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210404/oruzhie-1604193480.html
NI назвал пять вооружений, из-за которых Украине не победить Россию
NI назвал пять вооружений, из-за которых Украине не победить Россию
Обозреватель журнала National Interest Марк Епископос назвал пять видов вооружений в российской армии, которые обеспечат Москве победу, если начнется война с... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-04T19:05
2021-04-05T00:08
россия
т-90м
су-35с
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
с-400 «триумф»
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155479/08/1554790881_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f61a09aff809649a60c54449dff7c89a.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Марк Епископос назвал пять видов вооружений в российской армии, которые обеспечат Москве победу, если начнется война с Украиной. По мнению автора статьи, эскалация конфликта на юго-востоке Украины может привести к войне с Россией. Он отметил, что у российской армии заметное превосходство в воздухе и по части противоракетной обороны, что создаст большие сложности для ВСУ. Епископос считает, что Киев не сможет преодолеть российскую систему ПРО из-за того, что ВСУ не хватает скрытности. Эксперт напомнил о базирующейся в Крыму ЗРК С-400 "Триумф", которая может представлять угрозу для военных объектов на востоке и в центральной части Украины. Эта российская система способна поражать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров. Следующий пункт в списке — истребители Су-35С, оснащенные ракетами класса "воздух — земля" и управляемыми бомбами. Эксперт отметил, что украинская авиация не сможет противостоять России из-за собственной отсталости и ветхости, а также численного превосходства российских ВКС. В случае боевых действий на суше Россия воспользуется БМП-3М, уверен Епископос. Он считает, что бои будут проходить в городских условиях, и легкие и маневренные БМП будут иметь существенные преимущества по сравнению с танками. При этом танки, прежде всего Т-90М, также внесут свой вклад в гипотетической войне. Эксперт отметил, что Россия лидирует в мире по количеству имеющихся на вооружении танков. При этом он призвал не сбрасывать со счетов украинские Т-84 "Оплот", но все же подчеркнул, что их вряд ли будет достаточно для эффективной борьбы. Пятыми в списке Епископос назвал российские самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", оснащенные продвинутой технологией прицеливания и способные производить до восьми выстрелов в минуту.С февраля ситуация на востоке Украины стала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал исключить Киев из Совета Европы. Парламентария поразило, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавший приказ об обстреле, не принес соболезнования родным погибшего из-за налета БПЛА ребенка.На днях представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в ответ предупредил, что последствия войны с Россией будут плачевны для агрессора. А сенатор Сергей Цеков назвал Украину бесплатным военным полигоном для НАТО. Позднее на этой неделе Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон не оставит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Американская сторона подтвердила эту информацию, а президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.
https://ria.ru/20210403/voyna-1604091073.html
https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html
https://ria.ru/20210403/podderzhka-1604057537.html
https://ria.ru/20210403/krov-1604052616.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155479/08/1554790881_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_badf4416b7f33bdbe8c68358a2728110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, т-90м, су-35с, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», украина, в мире

NI назвал пять вооружений, из-за которых Украине не победить Россию

19:05 04.04.2021 (обновлено: 00:08 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Марк Епископос назвал пять видов вооружений в российской армии, которые обеспечат Москве победу, если начнется война с Украиной.
По мнению автора статьи, эскалация конфликта на юго-востоке Украины может привести к войне с Россией. Он отметил, что у российской армии заметное превосходство в воздухе и по части противоракетной обороны, что создаст большие сложности для ВСУ.
Епископос считает, что Киев не сможет преодолеть российскую систему ПРО из-за того, что ВСУ не хватает скрытности. Эксперт напомнил о базирующейся в Крыму ЗРК С-400 "Триумф", которая может представлять угрозу для военных объектов на востоке и в центральной части Украины. Эта российская система способна поражать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров.
Итальянский основной боевой танк Ariete во время учений - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 14:55
"Готовы умереть за Украину?" Итальянцы высказались о войне с Россией
Следующий пункт в списке — истребители Су-35С, оснащенные ракетами класса "воздух — земля" и управляемыми бомбами. Эксперт отметил, что украинская авиация не сможет противостоять России из-за собственной отсталости и ветхости, а также численного превосходства российских ВКС.
В случае боевых действий на суше Россия воспользуется БМП-3М, уверен Епископос. Он считает, что бои будут проходить в городских условиях, и легкие и маневренные БМП будут иметь существенные преимущества по сравнению с танками.
При этом танки, прежде всего Т-90М, также внесут свой вклад в гипотетической войне. Эксперт отметил, что Россия лидирует в мире по количеству имеющихся на вооружении танков. При этом он призвал не сбрасывать со счетов украинские Т-84 "Оплот", но все же подчеркнул, что их вряд ли будет достаточно для эффективной борьбы.
Украинский военнослужащий в траншее возле села Водяное, Украина - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 08:00
"Зеленского гонят в атаку". С чем связано обострение в Донбассе
Пятыми в списке Епископос назвал российские самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", оснащенные продвинутой технологией прицеливания и способные производить до восьми выстрелов в минуту.
С февраля ситуация на востоке Украины стала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал исключить Киев из Совета Европы. Парламентария поразило, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавший приказ об обстреле, не принес соболезнования родным погибшего из-за налета БПЛА ребенка.
На днях представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в ответ предупредил, что последствия войны с Россией будут плачевны для агрессора. А сенатор Сергей Цеков назвал Украину бесплатным военным полигоном для НАТО.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 06:24
Читатели Daily Mail высмеяли готовность США поддержать Украину
Позднее на этой неделе Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон не оставит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Американская сторона подтвердила эту информацию, а президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".
В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 01:12
В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией
 
РоссияТ-90МСу-35СВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныС-400 «Триумф»УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния