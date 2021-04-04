https://ria.ru/20210404/oruzhie-1604193480.html

NI назвал пять вооружений, из-за которых Украине не победить Россию

NI назвал пять вооружений, из-за которых Украине не победить Россию

Обозреватель журнала National Interest Марк Епископос назвал пять видов вооружений в российской армии, которые обеспечат Москве победу, если начнется война с... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-04T19:05

2021-04-04T19:05

2021-04-05T00:08

россия

т-90м

су-35с

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

с-400 «триумф»

украина

в мире

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Обозреватель журнала National Interest Марк Епископос назвал пять видов вооружений в российской армии, которые обеспечат Москве победу, если начнется война с Украиной. По мнению автора статьи, эскалация конфликта на юго-востоке Украины может привести к войне с Россией. Он отметил, что у российской армии заметное превосходство в воздухе и по части противоракетной обороны, что создаст большие сложности для ВСУ. Епископос считает, что Киев не сможет преодолеть российскую систему ПРО из-за того, что ВСУ не хватает скрытности. Эксперт напомнил о базирующейся в Крыму ЗРК С-400 "Триумф", которая может представлять угрозу для военных объектов на востоке и в центральной части Украины. Эта российская система способна поражать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров. Следующий пункт в списке — истребители Су-35С, оснащенные ракетами класса "воздух — земля" и управляемыми бомбами. Эксперт отметил, что украинская авиация не сможет противостоять России из-за собственной отсталости и ветхости, а также численного превосходства российских ВКС. В случае боевых действий на суше Россия воспользуется БМП-3М, уверен Епископос. Он считает, что бои будут проходить в городских условиях, и легкие и маневренные БМП будут иметь существенные преимущества по сравнению с танками. При этом танки, прежде всего Т-90М, также внесут свой вклад в гипотетической войне. Эксперт отметил, что Россия лидирует в мире по количеству имеющихся на вооружении танков. При этом он призвал не сбрасывать со счетов украинские Т-84 "Оплот", но все же подчеркнул, что их вряд ли будет достаточно для эффективной борьбы. Пятыми в списке Епископос назвал российские самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", оснащенные продвинутой технологией прицеливания и способные производить до восьми выстрелов в минуту.С февраля ситуация на востоке Украины стала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал исключить Киев из Совета Европы. Парламентария поразило, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавший приказ об обстреле, не принес соболезнования родным погибшего из-за налета БПЛА ребенка.На днях представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в ответ предупредил, что последствия войны с Россией будут плачевны для агрессора. А сенатор Сергей Цеков назвал Украину бесплатным военным полигоном для НАТО. Позднее на этой неделе Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон не оставит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Американская сторона подтвердила эту информацию, а президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.

https://ria.ru/20210403/voyna-1604091073.html

https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html

https://ria.ru/20210403/podderzhka-1604057537.html

https://ria.ru/20210403/krov-1604052616.html

россия

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россия, т-90м, су-35с, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», украина, в мире