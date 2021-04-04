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Врач показал видео операции из горящего кардиоцентра Благовещенска
Врач показал видео операции из горящего кардиоцентра Благовещенска
Врач-перфузиолог Георгий Кондратов в Instagram опубликовал видео с операции, которую он в пятницу провел вместе с коллегами во время пожара в... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T14:12
2021-04-04T17:21
василий орлов
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Врач-перфузиолог Георгий Кондратов в Instagram опубликовал видео с операции, которую он в пятницу провел вместе с коллегами во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска.Днем 2 апреля загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии. Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков продолжали оперировать пациента. Аортокоронарное шунтирование завершилось успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу (АОКБ). Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.Кондратов показал видео горящего здания, отметив, что "в это время внутри было несколько иначе". В следующем посте Кондратов опубликовал съемку из операционной. По его словам, на этих кадрах момент, "когда точка невозврата была пройдена"."Идет этап искусственного кровообращения, электричество отключено. Пациент не виноват — и должен, и будет жить. Ситуация на адреналине, снимать долго не было времени, кадры оставил на память, что такое было", — прокомментировал врач видео.В посте медика есть и кадры горящей кровли здания кардиоцентра. Он написал, что, несмотря на "костерок над головами", никто из бригады медиков "не сбежал"."Хирурги Валентин Филатов и Александр Филиппов сработали как часы, руки не задрожали, операционные сестры и анестезистки тоже все были на месте, работали командой. Станислав Фукс, анестезиолог, пришел из другой операционной, когда там закончили операцию, не эвакуировался, помощь его была как раз кстати", — рассказал Кондратов об операции в экстремальных условиях.На кадрах видно, как по стеклу операционной течет вода, которой тушат здание. Перфузиолог заметил, что в это время каждый из медиков делал свое дело и паники не было."К этому времени электричество подали пожарные. Проводить искусственное кровообращение без подачи в аппарат кислорода для пациента смерти подобно. Когда отключили кислород, анестезиолог Виктор Никитин обеспечил подачу кислорода в систему из баллонов. И искусственное кровообращение продолжено в нормальном режиме с кислородом. Спасибо ему!" — написал он.По словам Кондратова, аппарат искусственного кровообращения работал вместо сердца пациента 62 минуты, в операционную проникал запах гари и "дыма хватало"."Мы, анестезиологи, начинаем готовиться к завершению наркоза и готовить пациента к дальнейшей транспортировке в АОКБ. Можно встать и посмотреть, что там происходит. Еще ничего не потушено. Было интересно, что там снаружи. Вы-то все видели, а мы нет", — завершил свой рассказ врач.Минздрав Амурской области в субботу сообщил журналистам, что мужчина, которого прооперировали во время пожара, находится в сознании, в тяжелом состоянии. Он в Амурской областной клинической больнице, послеоперационный период протекает без осложнений.
https://ria.ru/20210403/blagoveschensk-1604062713.html
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василий орлов, амурская область, благовещенск, происшествия

Врач показал видео операции из горящего кардиоцентра Благовещенска

14:12 04.04.2021 (обновлено: 17:21 04.04.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске
Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Фото : МЧС России
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Врач-перфузиолог Георгий Кондратов в Instagram опубликовал видео с операции, которую он в пятницу провел вместе с коллегами во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска.
Днем 2 апреля загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии. Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков продолжали оперировать пациента. Аортокоронарное шунтирование завершилось успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу (АОКБ). Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.
Кондратов показал видео горящего здания, отметив, что "в это время внутри было несколько иначе". В следующем посте Кондратов опубликовал съемку из операционной. По его словам, на этих кадрах момент, "когда точка невозврата была пройдена".
"Идет этап искусственного кровообращения, электричество отключено. Пациент не виноват — и должен, и будет жить. Ситуация на адреналине, снимать долго не было времени, кадры оставил на память, что такое было", — прокомментировал врач видео.
В посте медика есть и кадры горящей кровли здания кардиоцентра. Он написал, что, несмотря на "костерок над головами", никто из бригады медиков "не сбежал".
"Хирурги Валентин Филатов и Александр Филиппов сработали как часы, руки не задрожали, операционные сестры и анестезистки тоже все были на месте, работали командой. Станислав Фукс, анестезиолог, пришел из другой операционной, когда там закончили операцию, не эвакуировался, помощь его была как раз кстати", — рассказал Кондратов об операции в экстремальных условиях.
Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
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Клинику в Благовещенске, где был пожар, начнут реставрировать в 2022 году
На кадрах видно, как по стеклу операционной течет вода, которой тушат здание. Перфузиолог заметил, что в это время каждый из медиков делал свое дело и паники не было.
"К этому времени электричество подали пожарные. Проводить искусственное кровообращение без подачи в аппарат кислорода для пациента смерти подобно. Когда отключили кислород, анестезиолог Виктор Никитин обеспечил подачу кислорода в систему из баллонов. И искусственное кровообращение продолжено в нормальном режиме с кислородом. Спасибо ему!" — написал он.
По словам Кондратова, аппарат искусственного кровообращения работал вместо сердца пациента 62 минуты, в операционную проникал запах гари и "дыма хватало".
"Мы, анестезиологи, начинаем готовиться к завершению наркоза и готовить пациента к дальнейшей транспортировке в АОКБ. Можно встать и посмотреть, что там происходит. Еще ничего не потушено. Было интересно, что там снаружи. Вы-то все видели, а мы нет", — завершил свой рассказ врач.
Минздрав Амурской области в субботу сообщил журналистам, что мужчина, которого прооперировали во время пожара, находится в сознании, в тяжелом состоянии. Он в Амурской областной клинической больнице, послеоперационный период протекает без осложнений.
Операция в кардиохирургическом центре в Благовещенске во время пожара - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Василий ОрловАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
 
 
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