https://ria.ru/20210404/neradko-1603993500.html

Биография Александра Нерадько

Биография Александра Нерадько

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Васильевич Нерадько родился 4 апреля 1961 года в Москве. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T01:36

2021-04-04T01:36

2021-04-04T01:36

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

межгосударственный авиационный комитет

александр нерадько

справки

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Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Васильевич Нерадько родился 4 апреля 1961 года в Москве. В 1984 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (нынеМосковский государственный технический университет гражданской авиации).В 1985-1987 годах работал авиатехником, а затем инженером смены авиационно-технической базы Внуковского производственного объединения гражданской авиации. В 1987-1992 годах – старший эксперт, ведущий специалист в Государственной комиссии по надзору за безопасностью полетов воздушных судов СССР.В 1992-1993 годах – главный специалист, начальник отдела специализированного подразделения Межгосударственного авиационного комитета. В 1993-1996 годах – начальник отдела организации расследования авиационных происшествий Главной инспекции по безопасности полетов гражданских воздушных судов Российской Федерации Департамента воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. В 1996 году Нерадько был назначен заместителем начальника Главной инспекции по безопасности полетов гражданских воздушных судов Федеральной авиационной службы РФ, в 1997 году – начальником Управления государственного надзора за безопасностью полетов Федеральной авиационной службы РФ, в 1999 году преобразованной в Федеральную службу воздушного транспорта РФ.С августа 2000 года по март 2004 года Александр Нерадько – первый заместитель министра транспорта Российской Федерации, руководитель Государственной службы гражданской авиации.В марте 2004 года Нерадько был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора). В октябре 2005 года Александр Нерадько был назначен руководителем Федеральной аэронавигационной службы, а в декабре 2009 года – руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).6 марта 2020 года распоряжением правительства РФ назначен первым заместителем министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства воздушного транспорта.9-10 ноября 2020 года Александр Нерадько временно исполнял обязанности министра транспорта РФ. В январе 2021 года Нерадько покинул пост первого заместителя министра транспорта РФ, оставшись во главе Росавиации.Член совета директоров ОАО "Международный аэропорт "Шереметьево" как представитель государства, член Морской коллегии при правительстве РФ. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Александр Нерадько награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медалью П.А. Столыпина II степени. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет, александр нерадько, справки