https://ria.ru/20210404/kravchuk-1604183146.html

В России ответили на ультиматум Кравчука к ДНР

В России ответили на ультиматум Кравчука к ДНР

Российские политики отреагировали на требования главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука исключить из... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T17:06

2021-04-04T17:06

2021-04-04T18:19

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

сергей цеков

леонид кравчук

андрей климов

вячеслав володин

украина

виктор водолацкий

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские политики отреагировали на требования главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука исключить из переговоров представителя ДНР Майю Пирогову. Подробнее — в материале РИА Новости. В ответ на ультиматум переговорщика спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что накануне в ДНР после атаки украинских силовиков погиб ребенок."Задайте себе вопрос: а вы считаете, что с вами сядут за стол переговоров? Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков", — написал он в Telegram-канале.Как подчеркнул парламентарий, представители Киева в ТКГ либо "живут в другом мире, либо настолько вознеслись, что не способны адекватно воспринимать ситуацию". Он пригрозил киевским властям Гаагским трибуналом, если те продолжат обострять ситуацию в Донбассе.Володин считает, что Украина пытается "запугать людей, усилить напряжение в регионе" и чувствует безнаказанность, рассчитывая на поддержку Запада. При этом гарантий помощи и военного вмешательства в регион Киеву никто не дает."Во-первых, надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы. Во-вторых, скажите, чем США помогли Украине за последние семь лет?" — спросил он.Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Кравчук мог высказать свое личное мнение относительно переговорщиков от ДНР, но каждая сторона сама определяет состав делегации. Цеков призвал не искать везде "руку американцев", отметив, что киевские власти сами идут "по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины". Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов согласился с коллегой относительно прав сторон самостоятельно определять своих представителей на переговорах. "Я имел возможность в Минске появляться на подобного рода переговорах и должен заметить, что и представители ЛНР, и представители ДНР ведут себя достаточно тактично, а искать поводы, чтобы срывать переговоры, нетрудно", — сказал он RT.Сенатор назвал поведение Кравчука хамским и провокационным, отметив, что оно "не украшает" украинскую сторону. Он подчеркнул, что если участники хотят добиться прогресса в переговорах, нужно не затягивать их, а подумать над выполнением Минских соглашений. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, в свою очередь, увидел в высказывании Кравчука попытку избежать конструктивного диалога и принятия конкретных решений по Донбассу."Потому что на заседании (Трехсторонней контактной группы по Донбассу. — Прим. ред.), которое пока планируется на 14 апреля, представители ДНР могут и, скорее всего, будут задавать вопросы, по какой причине совершался обстрел по территории уже тяжелым вооружением", — сказал парламентарий РИА Новости.По мнению Водолацкого, Киеву ответить на эти вопросы будет нечего. Он добавил, что если сейчас выполнить требование украинской делегации и исключить Пирогову, в следующий раз найдется другой нежелательный переговорщик.Представители Киева не первый раз пытаются "выдавливать" с переговоров представителей самопровозглашенных республик. В марте пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский потребовал от украинской стороны отказаться от подобных методов и соблюдать принятые на встречах решения.О саботаже переговоров ТКГ со стороны Киева неоднократно говорил и полпред России Борис Грызлов. В сентябре украинская сторона выступила против ведения протокола заседания, а также аудио- и видеофиксации, а в октябре отказалась рассмотреть проект дорожной карты по урегулированию в Донбассе, сообщал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/donbass-1604161533.html

https://ria.ru/20210403/vrag-1604078791.html

https://ria.ru/20210402/peremirie-1603941564.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей цеков, леонид кравчук, андрей климов, вячеслав володин, украина, виктор водолацкий, в мире