https://ria.ru/20210404/kino-1603794177.html

Зачем России супергерои? Смотрим фильм "Майор Гром: Чумной Доктор"

Зачем России супергерои? Смотрим фильм "Майор Гром: Чумной Доктор"

В прокат вышел уникальный фильм — по сути, первая серьезная экранизация российского комикса. Причем над "Майором Громом" работали те же, кто ранее выпускали... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T08:00

2021-04-04T08:00

2021-04-04T07:56

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бэтмен

шерлок холмс

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат вышел уникальный фильм — по сути, первая серьезная экранизация российского комикса. Причем над "Майором Громом" работали те же, кто ранее выпускали одноименную серию в издательстве Bubble Comics. Да и сюжет оттуда позаимствовали, пусть и несколько переосмыслили. Но самое важное — получился не "наш ответ Голливуду", а национальный кинокомикс. Зачем России супергерои и о чем это кино — в материале РИА Новости.Гром гремит, земля трясетсяСанкт-Петербург, наши дни (но вселенная, кажется, параллельная нашей). Банда, которая скрывает лица под масками хоккеистов из мультфильма "Шайбу! Шайбу!", грабит банк, пятитысячные купюры летят на проезжую часть. За бандитами бежит Игорь Гром (Тихон Жизневский). Майор полиции, который презирает бумажную волокиту и уставные ограничения, не носит форму, а предпочитает лук в стиле советских таксистов — кожаную куртку и кепку пузырем. Останавливает он злодеев методом, опробованным великим сыщиком в "Шерлоке Холмсе" Гая Ричи, — просчитывает разные варианты развития каждой драки (мы видим эти сцены в нескольких вариациях) и ищет удачнейший.Грабителей он, конечно, изловит, но судьба подкинет по-настоящему супергеройский вызов последнему честному человеку самого северного города-миллионника. Сергей Разумовский (Сергей Горошко), основатель популярной соцсети Vmeste, как-то подозрительно близко дружит с неким военным, который решил самостоятельно бороться со всевозможными коррупционерами и неподсудными гадами. И делает это при помощи чудо-костюма со средневековой маской чумного доктора. Он просто сжигает из огнемета тех, кто виновен, по его мнению, во всех пороках этого города.Русский Бэтмен из прошлогоУ этого фильма есть первоисточник — целая серия российских комиксов тех же, кто спродюсировали кино. История про Чумного Доктора была в первых десяти выпусках этого графического нуара, стартовавшего в 2012 году. Отсюда два следствия. Во-первых, у Майора Грома еще до запуска кинофраншизы было немало поклонников. Во-вторых, некоторые отсылки и детали — уже из российского недалекого прошлого. Скажем, персонаж по имени Сергей Разумовский — очевидная параллель с Павлом Дуровым времен расцвета "ВКонтакте" (об одном из скандальных эпизодов жизни основателя крупнейшей российской соцсети напоминают и живописно разлетающиеся по петербургскому тротуару купюры крупного номинала). Сам фильм словно порожден мечтой — как бы перенести эстетику нолановских "Бэтменов" на болотистую почву Северной столицы. Такое кино могли создать только настоящие энтузиасты, это работа, сделанная исключительно по любви. "Майор Гром" чрезвычайно красочен и изобретателен, сюжет радостно несется, прыгает, как с кочки на кочку, по любимым жанровым штампам. Брызгами возникают шуточные реплики (пусть не всегда удачные, что для первого фильма новоучрежденной студии вполне понятно). Все это дополняют приятные камео, плотные экшен-сцены в открыточных питерских локациях. И уже за эту тинейджерскую непосредственность можно легко простить картине заметные, хотя и не критичные помарки. Скажем, оказываются ненужными сюжетными приложениями персонажи — спутники Грома, его любовный интерес, журналистка Пчелкина (Любовь Аксенова) и стажер, к нему приставленный в участке. Музыка иногда навязчивая — ее много, разной, в том числе известные песни в духе "Я люблю людей" Дельфина или "Перемен" Цоя, исполненная женским голосом. Последняя надежда на дядю СтепуКуда важнее, что все происходящее на экране не только исполнено на вполне достойном уровне, но еще и имеет какой-то смысл. Скажем, Майор Гром не случайно получился вовсе не таким суровым и псевдореалистичным, как Бэтмен у Нолана. Оказалось, что в наших широтах народный мститель сразу попадает в атмосферу комиксной неправдоподобной феерии, а потом балансирует на грани между добром и злом.Если вкратце и без спойлеров, то сюжет там сводится к тому, что мститель-огнеметчик быстро завоевывает поддержку в обществе, начинается стихийное движение чумных докторов, которые хотят изгнать из Петербурга всю коррупцию и легализованное беззаконие. Активисты становятся разрушительной и неуправляемой силой — всякий самосуд приводит к крушению социальных основ.И в этом смысле особенно любопытна фигура Майора Грома, этакого дяди Степы XXI века. Перед нами воплощенная надежда на существование честного полицейского в рядах российских правоохранителей, своего человека, неподкупного, которым движет только чувство справедливости и намерение вершить правосудие. По методам он близок к Чумному Доктору, разве что у его заклятого врага развязаны руки, а Игорь вынужден подчиняться уставу, закону и здравому смыслу.В итоге классический комиксный сюжет пускает очень особенные корни на русской почве: наш Бэтмен получает зарплату на невзрачной госслужбе и с трудом находит причины, почему ему нельзя примкнуть к суперзлодею, который фактически занимается тем же, чем и он, но, кажется, куда эффективнее. Интересно, что же таким образом "Майор Гром" говорит о стране и о нас?

https://ria.ru/20210320/kino-1601847852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, бэтмен, шерлок холмс, санкт-петербург