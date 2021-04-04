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Траты россиян на интернет выросли из-за пандемии
Траты россиян на интернет выросли из-за пандемии
Пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция стали причиной роста трат россиян на интернет: в прошлом году за эту услугу в среднем платили по 619 рублей,... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T08:18
2021-04-04T08:18
2021-04-04T08:18
елена петрова
технологии
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция стали причиной роста трат россиян на интернет: в прошлом году за эту услугу в среднем платили по 619 рублей, что почти на 2% больше предыдущего года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), которое имеется в распоряжении РИА Новости.В воскресенье, 4 апреля, отмечается Всемирный день интернета. Он призван показать возможности новых технологий для повышения уровня жизни людей."Общий средний чек оплаты за услуги интернет-провайдера в 2020 году вырос и составил 619 рублей против 610 рублей в 2019 году", - подсчитали авторы исследования, сравнив средние чеки клиентов в мобильном банке за два года.Подобный рост среднего чека за пользование интернетом у россиян вполне объясним, отметила зампред банка Елена Петрова. На 2020 год выпал режим строгих ограничений в стране из-за ситуации с коронавирусом, в связи с чем многие перешли на режим дистанционной работы, поэтому потребность в бесперебойной работе интернета выросла."Пик активности оплат услуг провайдеров пришелся на весну – сезон начала режима изоляции. Так, например, в минувшем году общее количество платежей за интернет в мобильном банке в марте выросло на 27%, в апреле – на 10%, а в мае – на 7% относительно аналогичных месяцев 2019 года", - привела данные она.
https://ria.ru/20210403/produkty-1604063077.html
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елена петрова, технологии, общество
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция стали причиной роста трат россиян на интернет: в прошлом году за эту услугу в среднем платили по 619 рублей, что почти на 2% больше предыдущего года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В воскресенье, 4 апреля, отмечается Всемирный день интернета. Он призван показать возможности новых технологий для повышения уровня жизни людей.
"Общий средний чек оплаты за услуги интернет-провайдера в 2020 году вырос и составил 619 рублей против 610 рублей в 2019 году", - подсчитали авторы исследования, сравнив средние чеки клиентов в мобильном банке за два года.
Подобный рост среднего чека за пользование интернетом у россиян вполне объясним, отметила зампред банка Елена Петрова
. На 2020 год выпал режим строгих ограничений в стране из-за ситуации с коронавирусом, в связи с чем многие перешли на режим дистанционной работы, поэтому потребность в бесперебойной работе интернета выросла.
"Пик активности оплат услуг провайдеров пришелся на весну – сезон начала режима изоляции. Так, например, в минувшем году общее количество платежей за интернет в мобильном банке в марте выросло на 27%, в апреле – на 10%, а в мае – на 7% относительно аналогичных месяцев 2019 года", - привела данные она.