https://ria.ru/20210404/floyd-1603954903.html

"Умирал как рыбка в пакете". В суде по делу Флойда разыгралась драма

"Умирал как рыбка в пакете". В суде по делу Флойда разыгралась драма

Стартовавший в США процесс по делу о гибели Джорджа Флойда, очевидно, будет одним из самых громких за последние годы. Первые дни слушаний транслировали в прямом РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T08:00

2021-04-04T08:00

2021-04-04T08:16

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Стартовавший в США процесс по делу о гибели Джорджа Флойда, очевидно, будет одним из самых громких за последние годы. Первые дни слушаний транслировали в прямом эфире двенадцать телеканалов. Имя Флойда и его последние слова "Я не могу дышать" стали лозунгом массовых расовых бунтов, охвативших страну. Погибший афроамериканец теперь — символ борьбы за равноправие. Но адвокаты полицейского, которого судят за убийство, все же ищут других виновных. Убийство по неосторожностиВозле здания суда в Миннеаполисе — телекамеры, полиция и митингующие. На заборе плакаты с надписями "Жизни чернокожих имеют значение". К железной сетке привязаны цветные ленточки, портреты погибшего — и даже один активист. Учительница из местной школы приковала себя цепями к заграждению в знак протеста.На скамье подсудимых — бывший полицейский Дерек Шовин, это он задерживал Джорджа Флойда 25 мая 2020 года из-за подозрений в том, что тот расплатился за сигареты поддельной двадцатидолларовой купюрой. На месте ареста сейчас стихийный мемориал — оно огорожено, рядом лежат цветы и игрушки. Стражи порядка тогда заковали Флойда в наручники и попытались усадить в машину. Он сопротивлялся, и Шовин повалил его на землю, прижал коленом. Прохожие снимали все на видео. Флойд успел двадцать раз повторить, что не может дышать, прежде чем его подняли. Он скончался в больнице спустя час. Шовина отстранили от работы и предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности — за такое преступление грозит до 40 лет лишения свободы. По закону штата Миннесота его также обвиняют в убийстве третьей степени — по сути, это то же непреднамеренное лишение жизни, однако, как указывают некоторые наблюдатели, его легче доказать в суде. Посадить в тюрьму могут на 25 лет. Опасная задачаПроблемы начались уже на стадии подбора присяжных. Мешал не только резонанс, но и недавнее решение суда выплатить семье Флойда 27 миллионов долларов компенсации. По словам защиты Шовина, это могло повлиять на мнение присяжных. Некоторые действительно заявили, что не в состоянии непредвзято относиться к делу, и отказались от обязанностей. Адвокаты предлагали изменить время и место слушаний, но безуспешно. Прокуроры, в свою очередь, потребовали отклонить несколько кандидатур в жюри из-за положительного отношения к полиции и неприязни к протестам Black Lives Matter. Защита парировала, что "дело не в расовом вопросе". Хотя потом адвокаты сами беседовали с потенциальными присяжными и спрашивали, что они думают о расизме и обеспечении правопорядка в районах, где живут цветные. Из трех сотен претендентов отобрали 12, еще двое запасных. Девять белые, четверо чернокожие, один — смешанной расы. Некоторые опасаются за семьи, поэтому участвуют в заседаниях анонимно: их не увидят даже на телетрансляции.Показания на эмоцияхПервые слушания по делу можно без преувеличения назвать драматичными. Не все свидетели сдерживали эмоции: одни плакали, другие дерзили адвокатам. Шовин прижимал Флойда к земле так долго, что показалось, будто видео зависло — делилась впечатлениями Джена Скарри, оператор кол-центра службы 911. Запись с камеры наблюдений она увидела на большом экране в отделении. И поняла: происходит что-то странное. Тогда впервые за семь лет службы она позвонила супервизору полицейских. "Можете считать меня стукачкой", — добавила Скарри. Несовершеннолетние свидетели, которых не показали на видео из зала суда, рассказывали, что Флойд просил пощады и ему было больно. "Я не спала ночами, умоляла его простить за то, что не вмешалась, — говорила одна из них. — Но суть не во мне и не в том, что я должна была делать, а в том, как должен был поступить Дерек Шовин". Она постоянно думает, что на месте Флойда мог оказаться ее брат, отец или дядя — тоже чернокожие американцы. Показания дал и кассир — он пытался вернуть Флойда в магазин после того, как менеджер заподозрил, что купюра поддельная. Такого исхода он не ожидал и испытывает чувство вины. При этом все утверждали, что помочь Флойду было невозможно. Ключевой свидетель первого дня слушаний — Дональд Уильямс. Он занимается смешанными единоборствами и не смог пройти мимо, увидев, что полицейские применяют удушающий прием. Флойд, по его описанию, "медленно угасал, как рыбка в пакете". "Он испытывал сильнейшую боль, это было на лице написано. Глаза медленно закатывались, рот широко открылся, текли слюни", — рассказал Уильямс. По его словам, задержанному явно не хватало воздуха, он пытался вздохнуть, поворачивая голову с боку на бок. "Я уверен, что стал свидетелем убийства. Подумал, что нужно вызвать полицию из-за действий полиции", — вспоминал он. В то же время отметил, что поговорить с полицейскими "по-человечески" не удавалось. Не послушали они и сотрудницу местной пожарной части Женевьеву Хансен, которая могла оказать первую медицинскую помощь. До нее донеслись крики, и она прибежала на место событий. "Я сразу поняла, что у него измененное состояние сознания. Хотела проверить пульс", — говорит она. Коллега Шовина ответил, что если Хансен и правда работает в пожарной службе, то сама знает: лучше не вмешиваться. Шовин же, по ее описанию, был "невероятно спокоен".Сами виноватыОбвинение хочет доказать, что причиной смерти Флойда стали чрезмерное применение насилия со стороны полицейского. Защита утверждает, что афроамериканец умер вовсе не из-за того, что Шовин прижал его коленом к земле. Главный адвокат полицейского Эрик Нельсон сместил акцент на свидетелей: они мешали правоохранителям исполнять долг, а значит, именно их действия повлекли смерть Флойда. К тому же сильные эмоции — гнев и огорчение — повлияли на их восприятие происходящего, настаивал адвокат. Например, Нельсон указал, что на видеозаписи слышно, как Дональд Уильямс издевательски выкрикивает в адрес Шовина: "Да ты настоящий мужик!", а также тринадцать раз называет его "дрянью". Свидетель ответил, что в первую очередь умолял оставить задержанного в живых. "Я был в здравом уме, и не приписывайте мне приступы ярости". Нельсон также отметил, что на повышенных тонах говорила и сотрудница пожарной станции Хансен. "Я была в отчаянии… Человека убивали", — объяснила она. Адвокат тем не менее настаивал, что прохожие мешали полицейским работать. "На вас когда-нибудь кричали зеваки, пока вы тушили огонь? А что если бы 12 человек громко выкрикивали, что вам делать? Вас бы это сбило с толку?" — спросил он у Хансен. Начался спор."Вас бы они не отвлекли?" — "Нет". — "Даже если бы осыпали вас оскорблениями?" Свидетель допустила, что адвокат просто не понимает, в чем заключается ее работа. Тогда Нельсон попросил ее описать стоявших рядом людей — были они "расстроены или озлоблены". "Не знаю, видели ли вы когда-нибудь, как человека убивают, но это расстраивает", — огрызнулась Хансен, за что получила выговор от судьи. Пока симпатии на стороне обвинения. Защита начала не слишком удачно — адвокатов Шовина уже упрекают в перекладывании вины на жертву. Чтобы переубедить американцев, у них есть еще месяц. Учитывая, что смерть Флойда спровоцировала протесты не только в США, но и во всем мире, задача перед ними стоит очень сложная.

https://ria.ru/20200620/1573192423.html

https://ria.ru/20200625/1573382387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире