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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210404/ekologiya-1604139564.html
Эксперты назвали новую угрозу, нависшую над Россией
Эксперты назвали новую угрозу, нависшую над Россией
России необходимо принять срочные меры, чтобы избежать грозящих всему миру проблем из-за изменения климата. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные изданием РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T04:31
2021-04-04T04:31
наука
россия
оон
экология
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. России необходимо принять срочные меры, чтобы избежать грозящих всему миру проблем из-за изменения климата. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные изданием "Газета.ру".Ранее ученые из Корнеллского университета выяснили, что с 1960-х годов человечество потеряло 21 процент роста сельскохозяйственного производства из-за климатических изменений. Это равносильно потере роста производительности за последние семь лет. Как отметили авторы исследования, несмотря на развитие сельскохозяйственной отрасли в мире, она не становится более устойчивой к изменению климата. ООН считает, что голод угрожает 34 миллионам человек.Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов заявил, что усилия и инвестиции для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, включая новые технологии и генную инженерию, "уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений".Директор программы WWF России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин отметил увеличение числа засух в Нижнем Поволжье. По его мнению, это произошло из-за глобального потепления. Он спрогнозировал снижение урожайности на юге европейской части России.Новая климатическая эпохаСочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи, заявила ранее главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.При этом метеоролог подчеркнула, что новая эпоха началась не в этом году, это постепенный процесс, начавшийся пять-семь лет назад.Малый ледниковый периодАкадемик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН океанолог Геннадий Матишов в свою очередь заявил, что вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период.Ученый отметил, что если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике бы уже растаял. По его словам, теплый период в Арктике подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла.Катастрофическая тенденцияГлобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, предупредил ранее руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов.Специалист напомнил о недавнем докладе Росгидромета, в котором говорится о том, что потепление климата в нашей стране опережает аналогичный процесс в Северном полушарии в целом. Он добавил, что негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить и в этом году.Риск вымирания людейВызванное глобальным потеплением повышение температур может привести к вымиранию людей в тропических регионах, пишет Nature Geoscience со ссылкой на исследование климатологов из Принстонского университета.Изучив несколько моделей изменения климата, они пришли к выводу, что при повышении среднегодовых показателей на полтора градуса температура в тропиках может достигать 35 градусов — это считается пределом адаптации человеческого тела.Таким образом, в рассмотренном варианте жители стран, проживающие в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, не смогут выдержать температуру выше 35 градусов и будут подвержены гипертермии, что в перспективе может привести к их вымиранию.
https://ria.ru/20210304/mladentsy--1599954017.html
https://ria.ru/20201127/globalwarming-1586642237.html
https://ria.ru/20210302/katastrofa-1599574495.html
https://ria.ru/20210225/golfstrim-1598932547.html
https://ria.ru/20210225/klimat-1598858921.html
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60
россия, оон, экология

Эксперты назвали новую угрозу, нависшую над Россией

04:31 04.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПшеничное поле
Пшеничное поле - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. России необходимо принять срочные меры, чтобы избежать грозящих всему миру проблем из-за изменения климата. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные изданием "Газета.ру".
Ранее ученые из Корнеллского университета выяснили, что с 1960-х годов человечество потеряло 21 процент роста сельскохозяйственного производства из-за климатических изменений. Это равносильно потере роста производительности за последние семь лет. Как отметили авторы исследования, несмотря на развитие сельскохозяйственной отрасли в мире, она не становится более устойчивой к изменению климата. ООН считает, что голод угрожает 34 миллионам человек.
Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов заявил, что усилия и инвестиции для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, включая новые технологии и генную инженерию, "уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений".
Директор программы WWF России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин отметил увеличение числа засух в Нижнем Поволжье. По его мнению, это произошло из-за глобального потепления. Он спрогнозировал снижение урожайности на юге европейской части России.
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Сочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи, заявила ранее главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.
При этом метеоролог подчеркнула, что новая эпоха началась не в этом году, это постепенный процесс, начавшийся пять-семь лет назад.
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Малый ледниковый период

Академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН океанолог Геннадий Матишов в свою очередь заявил, что вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период.
Ученый отметил, что если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике бы уже растаял. По его словам, теплый период в Арктике подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла.
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Глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, предупредил ранее руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов.
Специалист напомнил о недавнем докладе Росгидромета, в котором говорится о том, что потепление климата в нашей стране опережает аналогичный процесс в Северном полушарии в целом. Он добавил, что негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить и в этом году.
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Риск вымирания людей

Вызванное глобальным потеплением повышение температур может привести к вымиранию людей в тропических регионах, пишет Nature Geoscience со ссылкой на исследование климатологов из Принстонского университета.
Изучив несколько моделей изменения климата, они пришли к выводу, что при повышении среднегодовых показателей на полтора градуса температура в тропиках может достигать 35 градусов — это считается пределом адаптации человеческого тела.
Таким образом, в рассмотренном варианте жители стран, проживающие в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, не смогут выдержать температуру выше 35 градусов и будут подвержены гипертермии, что в перспективе может привести к их вымиранию.
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