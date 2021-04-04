https://ria.ru/20210404/ekologiya-1604139564.html

Эксперты назвали новую угрозу, нависшую над Россией

Эксперты назвали новую угрозу, нависшую над Россией

России необходимо принять срочные меры, чтобы избежать грозящих всему миру проблем из-за изменения климата. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные изданием РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T04:31

2021-04-04T04:31

2021-04-04T04:31

наука

россия

оон

экология

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. России необходимо принять срочные меры, чтобы избежать грозящих всему миру проблем из-за изменения климата. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные изданием "Газета.ру".Ранее ученые из Корнеллского университета выяснили, что с 1960-х годов человечество потеряло 21 процент роста сельскохозяйственного производства из-за климатических изменений. Это равносильно потере роста производительности за последние семь лет. Как отметили авторы исследования, несмотря на развитие сельскохозяйственной отрасли в мире, она не становится более устойчивой к изменению климата. ООН считает, что голод угрожает 34 миллионам человек.Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов заявил, что усилия и инвестиции для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, включая новые технологии и генную инженерию, "уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений".Директор программы WWF России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин отметил увеличение числа засух в Нижнем Поволжье. По его мнению, это произошло из-за глобального потепления. Он спрогнозировал снижение урожайности на юге европейской части России.Новая климатическая эпохаСочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи, заявила ранее главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.При этом метеоролог подчеркнула, что новая эпоха началась не в этом году, это постепенный процесс, начавшийся пять-семь лет назад.Малый ледниковый периодАкадемик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН океанолог Геннадий Матишов в свою очередь заявил, что вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период.Ученый отметил, что если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике бы уже растаял. По его словам, теплый период в Арктике подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла.Катастрофическая тенденцияГлобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира, предупредил ранее руководитель прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александр Шувалов.Специалист напомнил о недавнем докладе Росгидромета, в котором говорится о том, что потепление климата в нашей стране опережает аналогичный процесс в Северном полушарии в целом. Он добавил, что негативные последствия потепления, такие как увеличение количества осадков, россияне смогут ощутить и в этом году.Риск вымирания людейВызванное глобальным потеплением повышение температур может привести к вымиранию людей в тропических регионах, пишет Nature Geoscience со ссылкой на исследование климатологов из Принстонского университета.Изучив несколько моделей изменения климата, они пришли к выводу, что при повышении среднегодовых показателей на полтора градуса температура в тропиках может достигать 35 градусов — это считается пределом адаптации человеческого тела.Таким образом, в рассмотренном варианте жители стран, проживающие в регионах между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты, не смогут выдержать температуру выше 35 градусов и будут подвержены гипертермии, что в перспективе может привести к их вымиранию.

https://ria.ru/20210304/mladentsy--1599954017.html

https://ria.ru/20201127/globalwarming-1586642237.html

https://ria.ru/20210302/katastrofa-1599574495.html

https://ria.ru/20210225/golfstrim-1598932547.html

https://ria.ru/20210225/klimat-1598858921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оон, экология