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https://ria.ru/20210404/donbass-1604151626.html
Сенатор Цеков оценил ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
Сенатор Цеков оценил ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук мог высказать свою личную позицию по переговорщику от ДНР, но каждая... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T10:51
2021-04-04T15:53
луганская народная республика
донецкая народная республика
сергей цеков
леонид кравчук
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук мог высказать свою личную позицию по переговорщику от ДНР, но каждая сторона сама определяет состав своей делегации, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24"."Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик", — сказал парламентарий.Цеков подчеркнул, что "каждая сторона сама определяет состав своей делегации". По мнению сенатора, Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.Законодатель также полагает, что "не нужно во всем видеть руку американцев". "Украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины", — заключил он.Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210403/kravchuk-1604127877.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/donbass-1604147415.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей цеков, леонид кравчук, оон, украина, в мире

Сенатор Цеков оценил ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу

10:51 04.04.2021 (обновлено: 15:53 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук мог высказать свою личную позицию по переговорщику от ДНР, но каждая сторона сама определяет состав своей делегации, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
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Кравчук объявил ультиматум на переговорах по Донбассу
"Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик", — сказал парламентарий.
Цеков подчеркнул, что "каждая сторона сама определяет состав своей делегации". По мнению сенатора, Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.
Законодатель также полагает, что "не нужно во всем видеть руку американцев". "Украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины", — заключил он.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЦековЛеонид КравчукООНУкраинаВ мире
 
 
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