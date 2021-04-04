https://ria.ru/20210404/arest-1604211545.html

В Петербурге бывшего финансиста ГСУ арестовали по делу о краже вещдоков

В Петербурге бывшего финансиста ГСУ арестовали по делу о краже вещдоков

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего руководителя финансово-экономического отдела городского ГСУСК РФ Дмитрия Ковальчука,... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T23:33

2021-04-04T23:33

2021-04-04T23:33

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего руководителя финансово-экономического отдела городского ГСУСК РФ Дмитрия Ковальчука, обвиняемого в краже особо крупной суммы денег, которые проходили как вещественные доказательства по уголовным делам, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Октябрьским районным судом 19 марта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковальчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (Кража)", - говорится в сообщении.В ходе предварительного расследования установлено, что Ковальчук с июня 2013 года по январь 2021 года тайно похитил денежные средства в особо крупном размере, сообщает пресс-служба. Отмечается, что эти деньги ранее были признаны вещественными доказательствами, а также средствами, на которые был наложен арест по уголовным делам, находящимся в производстве следователей. Следствие считает, что Ковальчук распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.По данным РЕН ТВ, речь идет о 400 миллионах рублей, которые Ковальчук мог потрать на ставки в онлайн-казино.Официальным комментарием ГСУСК РФ по Петербургу РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210316/obvinenie-1601473146.html

https://ria.ru/20210318/politsiya--1601514197.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, происшествия