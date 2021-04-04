Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210404/alkogol-1603841017.html
Пьет и не пьянеет. Ученые выяснили, кто легче всего переносит алкоголь
Пьет и не пьянеет. Ученые выяснили, кто легче всего переносит алкоголь
Степень опьянения зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T08:00
2021-04-04T07:56
наука
геном
днк
биология
здоровье
суматра
канада
калгари
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603772223_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_f23d88f5e8340917279b9fd7ec13c42a.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Альфия Еникеева. Степень опьянения зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее из-за высокой активности специальных ферментов. Некоторые животные потребляют и переваривают без последствий для здоровья столько алкоголя, сколько у человека бы вызвало сильное отравление. "Алкогольные" геныИсследователи из Университета Калгари (Канада), проанализировав ДНК 85 видов млекопитающих, выяснили, что у приматов и рукокрылых одинаково высока активность генов, отвечающих за синтез алкогольдегидрогеназ. Эти ферменты нейтрализуют действие этилового спирта и переводят его в ацетальдегид, который затем преобразуется в уксусную кислоту. Она, в свою очередь, распадается на воду и углекислый газ.Чем активнее алкогольдегидрогеназы, тем быстрее расщепляется этанол и тем больше его может употребить животное, не отравившись и не заснув. Работу одного из таких ферментов, ADH7 (он после попадания спиртного в организм первым вступает в дело), ученые решили отследить по связанному с ним гену. Данные по этому отрезку ДНК собрали у 85 видов млекопитающих из разных отрядов — грызунов, рукокрылых, приматов, парнокопытных, хоботных, хищных и китообразных — и сопоставили с их пищевыми привычками. Прежде всего учитывали, как много животные потребляют фруктов. Ведь чем больше их доля в рационе, тем выше шанс столкнуться с этанолом в природе — он часто содержится в перезревших и перебродивших плодах. Оказалось, что ген ADH7 есть у 79 из 85 исследованных видов, правда, у некоторых — например, лошадей, слонов и белых носорогов — он уже не функционирует. Значит, эти животные не способны эффективно перерабатывать алкоголь и случайная встреча с ним может закончиться сильным опьянением и серьезным отравлением. А вот у тех, кто ест много фруктов, предсказуемо обнаружили повышенную активность "алкогольного" гена. Среди самых стойких к этанолу оказались рукокрылые, приматы и некоторые виды сумчатых — в частности, домовый опоссум (Monodelphis domestica). При этом у насекомоядных, которые питаются всем подряд, в том числе и фруктами, алкогольдегидрогеназа не так активна и, как предполагают авторы работы, вряд ли участвует в расщеплении этанола.Упиться как слонСтатья канадских исследователей поставила точку в многолетних спорах об алкогольной зависимости среди африканских слонов. Дело в том, что эти животные испытывают особенное пристрастие к маруле (Sclerocarya birrea) — дереву, распространенному в Южной и Западной Африке. Ее перебродившие плоды содержат большое количество этанола — из них, кстати, делают знаменитый ликер "Амарула". Слонов в легком и не очень подпитии наблюдали в тех местах зоологи. Тем не менее их скептически настроенные коллеги отмечали, что звери-алкоголики, скорее всего, миф: они не в состоянии съесть столько плодов марулы за раз, чтобы опьянеть. Ведь слоны — очень крупные животные. Однако если у них действительно плохо работают алкогольдегидрогеназы, то алкогольная интоксикация должна наступать быстро. А значит, даже парочки перебродивших фруктов слону достаточно, чтобы "напиться в хлам". В компании человекаКанадские ученые отмечают, что мутации в гене ADH7 увеличивают эффективность алкогольдегидрогеназы у человека почти в сорок раз по сравнению с предковой формой фермента. Похожим образом дела обстоят у большинства приматов, для которых встречающийся в природе этанол — источник дополнительных калорий. Однако, как выяснили американские зоологи, некоторые животные могут намеренно искать перебродившие фрукты, а при выборе между простым сахарным сиропом и сиропом с добавлением алкоголя всегда предпочтут последний. Речь идет о мадагаскарской руконожке (Daubentonia madagascariensis) и медленном лори (Nycticebus coucang). В ходе эксперимента трем взрослым особям — двум руконожкам и одному лори — предлагали безалкогольный сахарный сироп и сиропы с одно-, трех-, четырех- и пятипроцентным содержанием этанола. В результате звери почти всегда склонялись к напитку, в котором больше спирта. Как отмечают авторы работы, при выборе они ориентировались на запах алкоголя и, вероятно, именно по нему в дикой природе они ищут созревшие, а значит, съедобные фрукты. Проспиртованная мышьОднако чемпион по расщеплению алкоголя вовсе не человек, а небольшой зверек, обитающий в южной части Малайского полуострова, на севере острова Калимантан и на Суматре. Это перохвостая тупайя (Ptilocercus lowii) — млекопитающее, внешне похожее на мышь. Она живет на деревьях, питается насекомыми и гекконами и очень любит нектар бертамовой пальмы (Eugeissona tristis), в котором содержится 3,8 процента этилового спирта. Как подсчитали немецкие ученые, в сутки тупайя выпивает столько же алкоголя, сколько содержат три литра пива, а в ее крови постоянный уровень спирта — 1,4 грамма на килограмм тела. Однако животное никогда не видели пьяным, хотя такая же концентрация этанола в человеческом организме может привести к сильной интоксикации. Кроме того, у зверька, в отличие от людей, не бывает заболеваний, вызываемых регулярными запоями. Как тупайе удается так хорошо перерабатывать алкоголь, пока не известно. Исследователи предполагают, что дело в активности алкогольдегидрогеназ.
https://ria.ru/20200823/alkogolizm-1576108951.html
https://ria.ru/20201112/alkogol-1584259025.html
https://ria.ru/20200525/1571966673.html
https://ria.ru/20191122/1561464371.html
суматра
канада
калгари
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603772223_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_2ba5853051fb1be6f870ce9a7c81b918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геном, днк, биология, здоровье, суматра, канада, калгари, алкоголь

Пьет и не пьянеет. Ученые выяснили, кто легче всего переносит алкоголь

08:00 04.04.2021
 
© Depositphotos / dsalmoКошка и стакан с пивом
Кошка и стакан с пивом - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Depositphotos / dsalmo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Альфия Еникеева. Степень опьянения зависит не только от количества выпитого, но и от индивидуальных особенностей. Например, у тех, кто ест много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее из-за высокой активности специальных ферментов. Некоторые животные потребляют и переваривают без последствий для здоровья столько алкоголя, сколько у человека бы вызвало сильное отравление.

"Алкогольные" гены

Исследователи из Университета Калгари (Канада), проанализировав ДНК 85 видов млекопитающих, выяснили, что у приматов и рукокрылых одинаково высока активность генов, отвечающих за синтез алкогольдегидрогеназ. Эти ферменты нейтрализуют действие этилового спирта и переводят его в ацетальдегид, который затем преобразуется в уксусную кислоту. Она, в свою очередь, распадается на воду и углекислый газ.
Чем активнее алкогольдегидрогеназы, тем быстрее расщепляется этанол и тем больше его может употребить животное, не отравившись и не заснув. Работу одного из таких ферментов, ADH7 (он после попадания спиртного в организм первым вступает в дело), ученые решили отследить по связанному с ним гену.
Данные по этому отрезку ДНК собрали у 85 видов млекопитающих из разных отрядов — грызунов, рукокрылых, приматов, парнокопытных, хоботных, хищных и китообразных — и сопоставили с их пищевыми привычками. Прежде всего учитывали, как много животные потребляют фруктов. Ведь чем больше их доля в рационе, тем выше шанс столкнуться с этанолом в природе — он часто содержится в перезревших и перебродивших плодах.
Молодые люди в пабе - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа 2020, 08:00Наука
А с виду приличный человек. Ученые назвали признаки будущего алкоголика
Оказалось, что ген ADH7 есть у 79 из 85 исследованных видов, правда, у некоторых — например, лошадей, слонов и белых носорогов — он уже не функционирует. Значит, эти животные не способны эффективно перерабатывать алкоголь и случайная встреча с ним может закончиться сильным опьянением и серьезным отравлением.
А вот у тех, кто ест много фруктов, предсказуемо обнаружили повышенную активность "алкогольного" гена. Среди самых стойких к этанолу оказались рукокрылые, приматы и некоторые виды сумчатых — в частности, домовый опоссум (Monodelphis domestica). При этом у насекомоядных, которые питаются всем подряд, в том числе и фруктами, алкогольдегидрогеназа не так активна и, как предполагают авторы работы, вряд ли участвует в расщеплении этанола.
Мужчина чувствует похмелье - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 13:00Наука
Ученые нашли способ быстро очистить кровь от алкоголя

Упиться как слон

Статья канадских исследователей поставила точку в многолетних спорах об алкогольной зависимости среди африканских слонов. Дело в том, что эти животные испытывают особенное пристрастие к маруле (Sclerocarya birrea) — дереву, распространенному в Южной и Западной Африке. Ее перебродившие плоды содержат большое количество этанола — из них, кстати, делают знаменитый ликер "Амарула". Слонов в легком и не очень подпитии наблюдали в тех местах зоологи.
Тем не менее их скептически настроенные коллеги отмечали, что звери-алкоголики, скорее всего, миф: они не в состоянии съесть столько плодов марулы за раз, чтобы опьянеть. Ведь слоны — очень крупные животные. Однако если у них действительно плохо работают алкогольдегидрогеназы, то алкогольная интоксикация должна наступать быстро. А значит, даже парочки перебродивших фруктов слону достаточно, чтобы "напиться в хлам".
© Depositphotos / izanbarСлон ест плоды марулы в Национальном парке Крюгера в ЮАР
Слон ест плоды марулы в Национальном парке Крюгера в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Depositphotos / izanbar
Слон ест плоды марулы в Национальном парке Крюгера в ЮАР

В компании человека

Канадские ученые отмечают, что мутации в гене ADH7 увеличивают эффективность алкогольдегидрогеназы у человека почти в сорок раз по сравнению с предковой формой фермента. Похожим образом дела обстоят у большинства приматов, для которых встречающийся в природе этанол — источник дополнительных калорий.
Однако, как выяснили американские зоологи, некоторые животные могут намеренно искать перебродившие фрукты, а при выборе между простым сахарным сиропом и сиропом с добавлением алкоголя всегда предпочтут последний. Речь идет о мадагаскарской руконожке (Daubentonia madagascariensis) и медленном лори (Nycticebus coucang).
© CC BY-SA 2.0/www.thainationalparks.com, CC BY 2.0/nomis-simonМедленный лори и мадагаскарская руконожка, как считают исследователи, намеренно ищут перебродившие фрукты. По одной версии, этанол для них — дополнительный источник калорий, по другой — запах алкоголя позволяет отличать зрелые плоды (а значит, съедобные) от незрелых
Медленный лори и мадагаскарская руконожка - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© CC BY-SA 2.0/www.thainationalparks.com, CC BY 2.0/nomis-simon
Медленный лори и мадагаскарская руконожка, как считают исследователи, намеренно ищут перебродившие фрукты. По одной версии, этанол для них — дополнительный источник калорий, по другой — запах алкоголя позволяет отличать зрелые плоды (а значит, съедобные) от незрелых
В ходе эксперимента трем взрослым особям — двум руконожкам и одному лори — предлагали безалкогольный сахарный сироп и сиропы с одно-, трех-, четырех- и пятипроцентным содержанием этанола. В результате звери почти всегда склонялись к напитку, в котором больше спирта.
Как отмечают авторы работы, при выборе они ориентировались на запах алкоголя и, вероятно, именно по нему в дикой природе они ищут созревшие, а значит, съедобные фрукты.
Употребление алкоголя - РИА Новости, 1920, 25.05.2020
25 мая 2020, 18:00Наука
Ученые выяснили, кому генетически противопоказан алкоголь

Проспиртованная мышь

Однако чемпион по расщеплению алкоголя вовсе не человек, а небольшой зверек, обитающий в южной части Малайского полуострова, на севере острова Калимантан и на Суматре. Это перохвостая тупайя (Ptilocercus lowii) — млекопитающее, внешне похожее на мышь. Она живет на деревьях, питается насекомыми и гекконами и очень любит нектар бертамовой пальмы (Eugeissona tristis), в котором содержится 3,8 процента этилового спирта.
CC BY 4.0 / PNAS July 29, 2008 105 (30) 10426-10431 / Перохвостая тупайя (фото А) питается нектаром бергамовой пальмы (фото В и С), который содержит 3,8 процента этанола
Перохвостая тупайя - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
CC BY 4.0 / PNAS July 29, 2008 105 (30) 10426-10431 /
Перохвостая тупайя (фото А) питается нектаром бергамовой пальмы (фото В и С), который содержит 3,8 процента этанола
Как подсчитали немецкие ученые, в сутки тупайя выпивает столько же алкоголя, сколько содержат три литра пива, а в ее крови постоянный уровень спирта — 1,4 грамма на килограмм тела. Однако животное никогда не видели пьяным, хотя такая же концентрация этанола в человеческом организме может привести к сильной интоксикации.
Кроме того, у зверька, в отличие от людей, не бывает заболеваний, вызываемых регулярными запоями. Как тупайе удается так хорошо перерабатывать алкоголь, пока не известно. Исследователи предполагают, что дело в активности алкогольдегидрогеназ.
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем - РИА Новости, 1920, 22.11.2019
22 ноября 2019, 11:52Наука
Ученые впервые обнаружили биомаркер алкоголизма
 
НаукагеномДНКбиологияЗдоровьеСуматраКанадаКалгариАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния