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Туризм
https://ria.ru/20210404/airbaltic-1604158617.html
AirBaltic возобновила рейсы между Ригой и Петербургом
AirBaltic возобновила рейсы между Ригой и Петербургом
Авиакомпания airBaltic возобновляет рейсы между Ригой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:04
2021-04-04T15:59
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
airbaltic
новости - туризм
пулково (аэропорт)
рига
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Авиакомпания airBaltic возобновляет рейсы между Ригой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково)."Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Рига", — говорится в сообщении.В течение апреля запланировано выполнение четырех рейсов в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Авиакомпания airBaltic выполняет рейсы на комфортабельных самолетах Airbus A220-300.В аэропорту Риги для пассажиров предусмотрены удобные стыковки в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих.Отмечается, что до 6 апреля в Латвию разрешены поездки только по важным причинам.В случае транзита через Ригу в другую страну необходимо иметь отрицательный результат теста PCR, выполненный не ранее чем за 72 часа до вылета, и QR-код, заполнив форму на сайте не ранее 48 часов до пересечения границы Латвии.Сообщается, что в мае расписание рейсов Рига — Санкт-Петербург — Рига может быть скорректировано.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, airbaltic, новости - туризм, пулково (аэропорт), рига, санкт-петербург

AirBaltic возобновила рейсы между Ригой и Петербургом

12:04 04.04.2021 (обновлено: 15:59 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic в аэропорту Шереметьево в Москве. 18 мая 2017
Самолет Bombardier CS300 латвийской авиакомпании airBaltic в аэропорту Шереметьево в Москве. 18 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Авиакомпания airBaltic возобновляет рейсы между Ригой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).
"Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Рига", — говорится в сообщении.
В течение апреля запланировано выполнение четырех рейсов в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Авиакомпания airBaltic выполняет рейсы на комфортабельных самолетах Airbus A220-300.
В аэропорту Риги для пассажиров предусмотрены удобные стыковки в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих.
Отмечается, что до 6 апреля в Латвию разрешены поездки только по важным причинам.
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 12:12
Во Внуково спрогнозировали сроки открытия всех международных рейсов
В случае транзита через Ригу в другую страну необходимо иметь отрицательный результат теста PCR, выполненный не ранее чем за 72 часа до вылета, и QR-код, заполнив форму на сайте не ранее 48 часов до пересечения границы Латвии.
Сообщается, что в мае расписание рейсов Рига — Санкт-Петербург — Рига может быть скорректировано.
 
ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаAirBalticНовости - ТуризмПулково (аэропорт)РигаСанкт-Петербург
 
 
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