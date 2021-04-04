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AirBaltic возобновила рейсы между Ригой и Петербургом
AirBaltic возобновила рейсы между Ригой и Петербургом
Авиакомпания airBaltic возобновляет рейсы между Ригой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:04
2021-04-04T12:04
2021-04-04T15:59
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
airbaltic
новости - туризм
пулково (аэропорт)
рига
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Авиакомпания airBaltic возобновляет рейсы между Ригой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково)."Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый возобновленный рейс авиакомпании airBaltic по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Рига", — говорится в сообщении.В течение апреля запланировано выполнение четырех рейсов в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Авиакомпания airBaltic выполняет рейсы на комфортабельных самолетах Airbus A220-300.В аэропорту Риги для пассажиров предусмотрены удобные стыковки в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих.Отмечается, что до 6 апреля в Латвию разрешены поездки только по важным причинам.В случае транзита через Ригу в другую страну необходимо иметь отрицательный результат теста PCR, выполненный не ранее чем за 72 часа до вылета, и QR-код, заполнив форму на сайте не ранее 48 часов до пересечения границы Латвии.Сообщается, что в мае расписание рейсов Рига — Санкт-Петербург — Рига может быть скорректировано.
https://ria.ru/20210303/reysy-1599726280.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, airbaltic, новости - туризм, пулково (аэропорт), рига, санкт-петербург