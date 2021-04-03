https://ria.ru/20210403/zavtrak-1604055005.html

Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак

Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак

Завтрак традиционно считается одним из наиболее важных приемов пищи, но, если человек привык к иному распорядку дня и не имеет проблем со здоровьем, заставлять... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T03:02

2021-04-03T03:02

2021-04-03T03:02

россия

антонина стародубова

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Завтрак традиционно считается одним из наиболее важных приемов пищи, но, если человек привык к иному распорядку дня и не имеет проблем со здоровьем, заставлять себя завтракать не нужно, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По ее словам, завтраки должны быть сбалансированными и разнообразными, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Существует множество полезных и вкусных блюд, простых и быстрых в приготовлении, которые можно подать на завтрак.Стародубова рассказала, что можно рекомендовать все способы приготовления пищи, кроме жарения. Помимо отваривания или приготовления на пару также можно использовать запекание, тушение или приготовление на гриле.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/pyure-1604003950.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/eda-1603989914.html

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россия, антонина стародубова, общество