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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210403/vystavka-1604124217.html
В Москве открылась выставка работ иконописца без рук Григория Журавлева
В Москве открылась выставка работ иконописца без рук Григория Журавлева
Выставка легендарного живописца, уроженца Самарской губернии Григория Журавлева, который расписывал иконы, держа кисть в зубах, открылась в Москве, сообщает... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T21:19
2021-04-03T21:19
религия и мировоззрение
культура
новости культуры
дмитрий азаров
москва
самара
самарская область
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САМАРА, 3 апр - РИА Новости. Выставка легендарного живописца, уроженца Самарской губернии Григория Журавлева, который расписывал иконы, держа кисть в зубах, открылась в Москве, сообщает пресс-служба правительства Самарской области."В субботу, 3 апреля, в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка "Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, экспозицию открыли губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по культуре Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, настоятель храма в селе Утевка отец Анатолий, директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, директор Самарского музея имени Алабина Андрей Кочетков и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова."Невозможного без трепета и волнения говорить о творчестве этого человека, который, преодолевая недуг, явил миру красоту человеческого духа, подлинной веры, промысел Божий. Разве не чудо, что сегодня здесь, в Москве, проходит выставка, которая объединяет все дошедшее до нас творчество Григория Журавлева. Я уверен, что эта выставка станет важным явлением не только в культурной жизни Самарской области, но и всей страны", - цитирует Азарова пресс-служба.Выставка проходит в рамках празднования 170-летия Самарской губернии и в год 105-летия со дня смерти иконописца. Она состоит из работ Григория Журавлева и его учеников.Григорий Николаевич Журавлев (1858-1916) – крестьянин-живописец из Самарской губернии, который, будучи инвалидом (не имея кистей рук и стоп), освоил технику живописи ртом. Писал иконы, портреты, участвовал в украшении и росписи фресок храма Святой Троицы в селе Утевка, который сейчас восстанавливается при поддержке губернатора Самарской области.Отмечается, что восстановление храма в значительной степени ведется за счет средств благотворителей. По словам Хинштейна, сейчас объект удалось включить в проект "Историческая память", что позволяет привлечь к восстановлению храма и средства федерального бюджета.В Москве выставка продлится до 27 апреля, с 7 по 31 мая она будет представлена в Санкт-Петербурге, с 11 июня до 30 ноября – в Самаре. В мультимедийном формате выставка проходит в исторических парках "Россия – моя история" в 23 городах.
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культура, новости культуры, дмитрий азаров, москва, самара, самарская область

В Москве открылась выставка работ иконописца без рук Григория Журавлева

21:19 03.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкСпасо-Андроньевский монастырь
Спасо-Андроньевский монастырь - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
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САМАРА, 3 апр - РИА Новости. Выставка легендарного живописца, уроженца Самарской губернии Григория Журавлева, который расписывал иконы, держа кисть в зубах, открылась в Москве, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
"В субботу, 3 апреля, в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка "Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, экспозицию открыли губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по культуре Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр Хинштейн, настоятель храма в селе Утевка отец Анатолий, директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, директор Самарского музея имени Алабина Андрей Кочетков и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
"Невозможного без трепета и волнения говорить о творчестве этого человека, который, преодолевая недуг, явил миру красоту человеческого духа, подлинной веры, промысел Божий. Разве не чудо, что сегодня здесь, в Москве, проходит выставка, которая объединяет все дошедшее до нас творчество Григория Журавлева. Я уверен, что эта выставка станет важным явлением не только в культурной жизни Самарской области, но и всей страны", - цитирует Азарова пресс-служба.
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии регионального мультимедийного исторического парка Россия – моя история в Ставрополе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 14:09Религия и мировоззрение
Проект "Россия — Моя история" покажет работы иконописца без рук
Выставка проходит в рамках празднования 170-летия Самарской губернии и в год 105-летия со дня смерти иконописца. Она состоит из работ Григория Журавлева и его учеников.
Григорий Николаевич Журавлев (1858-1916) – крестьянин-живописец из Самарской губернии, который, будучи инвалидом (не имея кистей рук и стоп), освоил технику живописи ртом. Писал иконы, портреты, участвовал в украшении и росписи фресок храма Святой Троицы в селе Утевка, который сейчас восстанавливается при поддержке губернатора Самарской области.
Отмечается, что восстановление храма в значительной степени ведется за счет средств благотворителей. По словам Хинштейна, сейчас объект удалось включить в проект "Историческая память", что позволяет привлечь к восстановлению храма и средства федерального бюджета.
В Москве выставка продлится до 27 апреля, с 7 по 31 мая она будет представлена в Санкт-Петербурге, с 11 июня до 30 ноября – в Самаре. В мультимедийном формате выставка проходит в исторических парках "Россия – моя история" в 23 городах.
 
Религия и мировоззрениеКультураНовости культурыДмитрий АзаровМоскваСамараСамарская область
 
 
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