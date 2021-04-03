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СМИ сообщили об утечке данных полумиллиарда пользователей Facebook
СМИ сообщили об утечке данных полумиллиарда пользователей Facebook
Личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете, сообщил Business Insider. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T20:09
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telegram (приложение)
whatsapp inc.
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саудовская аравия
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twitter
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете, сообщил Business Insider.По данным издания, информацию опубликовали на хакерском форуме. Таким образом, она бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными".В Сети оказались данные свыше 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти десяти миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.Элон Гэл, технический директор специализирующейся на кибербезопасности компании Hudson Rock, рассказал изданию, что с высокой долей вероятности утечкой данных воспользуются злоумышленники."База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов множества пользователей Facebook, наверняка повлечет за собой ситуацию, при которой злоумышленники воспользуются этими сведениями для атак с использованием социальной инженерии или же для попыток взлома", — сказал он.В январе Гэл написал в Twitter, что неизвестный через бота в Telegram продает телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook. Теперь же, по словам сотрудника Hudson, эти данные доступны уже бесплатно.Как указано в материале Business Insider, в Facebook не ответили на "многочисленные запросы" о комментарии.Компанию Facebook и одноименную соцсеть в 2004 году основал Марк Цукерберг. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20210403/rossiya-1604074474.html
https://ria.ru/20210402/zaschita-1603885982.html
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telegram (приложение), whatsapp inc., марк цукерберг, саудовская аравия, калифорния, twitter, технологии, в мире

СМИ сообщили об утечке данных полумиллиарда пользователей Facebook

20:09 03.04.2021 (обновлено: 21:31 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПриложение социальной сети Facebook в телефоне
Приложение социальной сети Facebook в телефоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете, сообщил Business Insider.
По данным издания, информацию опубликовали на хакерском форуме. Таким образом, она бесплатно доступна "любому, кто обладает элементарными навыками работы с данными".
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В Сети оказались данные свыше 32 миллионов пользователей из США, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии, а также почти десяти миллионов пользователей из России. Речь идет в том числе о полных именах, локациях, датах рождения и других сведениях.
Элон Гэл, технический директор специализирующейся на кибербезопасности компании Hudson Rock, рассказал изданию, что с высокой долей вероятности утечкой данных воспользуются злоумышленники.
"База данных такого размера, содержащая личную информацию, такую как номера телефонов множества пользователей Facebook, наверняка повлечет за собой ситуацию, при которой злоумышленники воспользуются этими сведениями для атак с использованием социальной инженерии или же для попыток взлома", — сказал он.
В январе Гэл написал в Twitter, что неизвестный через бота в Telegram продает телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook. Теперь же, по словам сотрудника Hudson, эти данные доступны уже бесплатно.
Как указано в материале Business Insider, в Facebook не ответили на "многочисленные запросы" о комментарии.
Компанию Facebook и одноименную соцсеть в 2004 году основал Марк Цукерберг. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, WhatsApp и Instagram.
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