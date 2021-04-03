https://ria.ru/20210403/ukraina-1604122810.html

Володин призвал исключить Украину из Совета Европы

Володин призвал исключить Украину из Совета Европы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после гибели ребёнка в Донбассе призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T20:57

2021-04-03T20:57

2021-04-03T23:50

европарламент

донбасс

донецкая народная республика

госдума рф

владимир зеленский

вячеслав володин

минск

парламентская ассамблея совета европы

сша

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после гибели ребёнка в Донбассе призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы.Ранее после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок. Еще одна женщина получила ранения, сообщил представитель милиции ДНР."Сегодня произошла трагедия. Но о ней не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом", — написал политик в своём Telegram-канале.Спикер отметил, что это произошло "с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств"."Что это? Двойные стандарты? Нет. Куда хуже. За это придётся ответить тому, кто прежде видел все это лишь в фильмах или играл в них роли", — отмечает спикер Госдумы.По мнению Володина, если бы украинский лидер Владимир Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал себе отчет, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался."Но для него нынешняя должность - это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец", — добавил Володин.Также политик удивился, что президент страны, отдавший приказ об обстреле, из-за которого и погиб ребенок, "даже не принес соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся"."Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины. Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы", — подчеркнул Володин."Только в этом случае будет меньше смертей, безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают такие решения", — уверен он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/zelenskiy-1604085382.html

https://ria.ru/20210401/peremirie-1603800767.html

https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html

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донецкая народная республика

минск

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