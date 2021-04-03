Володин призвал исключить Украину из Совета Европы
20:57 03.04.2021 (обновлено: 23:50 03.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин после гибели ребёнка в Донбассе призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы.
Ранее после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок. Еще одна женщина получила ранения, сообщил представитель милиции ДНР.
"Сегодня произошла трагедия. Но о ней не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом", — написал политик в своём Telegram-канале.
Спикер отметил, что это произошло "с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств".
"Что это? Двойные стандарты? Нет. Куда хуже. За это придётся ответить тому, кто прежде видел все это лишь в фильмах или играл в них роли", — отмечает спикер Госдумы.
По мнению Володина, если бы украинский лидер Владимир Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал себе отчет, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался.
"Но для него нынешняя должность - это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец", — добавил Володин.
Также политик удивился, что президент страны, отдавший приказ об обстреле, из-за которого и погиб ребенок, "даже не принес соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся".
"Только в этом случае будет меньше смертей, безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают такие решения", — уверен он.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.