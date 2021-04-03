https://ria.ru/20210403/ukraina-1604074806.html

Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО

Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил Украину с бесплатным военным полигоном НАТО. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:30

2021-04-03T11:30

2021-04-03T11:30

сергей цеков

нато

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил Украину с бесплатным военным полигоном НАТО.Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым."Для НАТО Украина бесплатный полигон военных учений, орудие против России. Верю, что придет время, когда на Украине осознают, что НАТО только развязывал и поддерживал войны во многих странах мира. НАТО – это агрессор, а не защитник", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, врагом Украины является не Россия, а нынешняя киевская власть, которая завела свою страну в смуту и хаос."Подобным киевским "военспецам", как Арестович, стоит поумерить свой пыл в отношении России, потому как, когда настанет время отвечать за свои слова и поступки, их заокеанские друзья быстро от них откажутся", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20210402/ukraina-1603941161.html

севастополь

украина

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сергей цеков, нато, севастополь, оон, украина