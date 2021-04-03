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Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО
Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил Украину с бесплатным военным полигоном НАТО. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:30
2021-04-03T11:30
сергей цеков
нато
севастополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил Украину с бесплатным военным полигоном НАТО.Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым."Для НАТО Украина бесплатный полигон военных учений, орудие против России. Верю, что придет время, когда на Украине осознают, что НАТО только развязывал и поддерживал войны во многих странах мира. НАТО – это агрессор, а не защитник", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, врагом Украины является не Россия, а нынешняя киевская власть, которая завела свою страну в смуту и хаос."Подобным киевским "военспецам", как Арестович, стоит поумерить свой пыл в отношении России, потому как, когда настанет время отвечать за свои слова и поступки, их заокеанские друзья быстро от них откажутся", - сказал сенатор.
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сергей цеков, нато, севастополь, оон, украина

Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО

11:30 03.04.2021
 
© Фото : Операция объединенных силТактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины
Тактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Фото : Операция объединенных сил
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил Украину с бесплатным военным полигоном НАТО.
Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым.
"Для НАТО Украина бесплатный полигон военных учений, орудие против России. Верю, что придет время, когда на Украине осознают, что НАТО только развязывал и поддерживал войны во многих странах мира. НАТО – это агрессор, а не защитник", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, врагом Украины является не Россия, а нынешняя киевская власть, которая завела свою страну в смуту и хаос.
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"Подобным киевским "военспецам", как Арестович, стоит поумерить свой пыл в отношении России, потому как, когда настанет время отвечать за свои слова и поступки, их заокеанские друзья быстро от них откажутся", - сказал сенатор.
 
Сергей ЦековНАТОСевастопольООНУкраина
 
 
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