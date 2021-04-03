https://ria.ru/20210403/ugroza-1604114714.html
Эксперты назвали вставшую перед Россией новую угрозу
Эксперты назвали вставшую перед Россией новую угрозу
России необходимо принять срочные меры, чтобы избежать проблем, грозящих всему миру из-за изменения климата. Об этом заявили опрошенные порталом "Газета.ру"... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-03T19:21
2021-04-03T19:21
2021-04-04T03:22
наука
россия
глобальное потепление
климат
алексей кокорин
в мире
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. России необходимо принять срочные меры, чтобы избежать проблем, грозящих всему миру из-за изменения климата. Об этом заявили опрошенные порталом "Газета.ру" специалисты. Ранее ученые из Корнеллского университета выяснили, что с 60-х годов человечество потеряло 21% роста сельскохозяйственного производства из-за изменения климата. Это равносильно потере роста производительности за последние семь лет. Как отметили авторы исследования, несмотря на развитие сельскохозяйственной отрасли в мире, она не становится более устойчивой к изменению климата. При этом ООН предупредила о надвигающейся из-за этого "катастрофе" — перед угрозой голода, по оценкам организации, стоит около 34 миллионов человек в мире."Огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, включая новые технологии, генную инженерию и прочее, уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений", — прокомментировал выводы американских ученых директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов. Он добавил, что климатические проблемы касаются и России. Так, с одной стороны, с 1990 года урожайность в стране растет, однако в 2010 и 2012 годах из-за засух аграрии лишились 33% и 25% урожая зерна. Природные катаклизмы все еще вредят сельскому хозяйству, уничтожая угодья и урожаи, продолжил специалист. Он не исключил, что к 2040 году из-за климатических изменений урожайность может снизиться на 20%. Директор программы WWF России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин отметил увеличение количества засух в Нижнем Поволжье. По его словам, это произошло из-за глобального потепления. Он спрогнозировал снижение урожайности на юге европейской части России. "Эти негативные тенденции охватывают и Россию, хотя, конечно, в гораздо большей степени это затрагивает Азию и Африку", — сказал Кокорин.Сафонов, в свою очередь, призвал уже сейчас работать над стратегией и механизмами адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям в России.По мнению Кокорина, для этих целей нашей стране следует внедрять новые технологии в сельском хозяйстве и использовать новые культуры. Он также отметил, что ситуация для России будет в целом нормальной, если все страны выполнят свои обещания по снижению выбросов углерода.В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.В феврале в Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, одной из целей которого является снижение углеродного следа от производимых в стране товаров.
https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html
https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html
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россия, глобальное потепление, климат, алексей кокорин, в мире
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
России необходимо принять срочные меры, чтобы избежать проблем, грозящих всему миру из-за изменения климата. Об этом заявили опрошенные порталом "Газета.ру
" специалисты.
Ранее ученые из Корнеллского университета выяснили, что с 60-х годов человечество потеряло 21% роста сельскохозяйственного производства из-за изменения климата. Это равносильно потере роста производительности за последние семь лет. Как отметили авторы исследования, несмотря на развитие сельскохозяйственной отрасли в мире, она не становится более устойчивой к изменению климата. При этом ООН
предупредила о надвигающейся из-за этого "катастрофе" — перед угрозой голода, по оценкам организации, стоит около 34 миллионов человек в мире.
"Огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, включая новые технологии, генную инженерию и прочее, уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений", — прокомментировал выводы американских ученых директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ
Георгий Сафонов.
Он добавил, что климатические проблемы касаются и России. Так, с одной стороны, с 1990 года урожайность в стране растет, однако в 2010 и 2012 годах из-за засух аграрии лишились 33% и 25% урожая зерна. Природные катаклизмы все еще вредят сельскому хозяйству, уничтожая угодья и урожаи, продолжил специалист. Он не исключил, что к 2040 году из-за климатических изменений урожайность может снизиться на 20%.
Директор программы WWF
России "Климат и энергетика" Алексей Кокорин
отметил увеличение количества засух в Нижнем Поволжье. По его словам, это произошло из-за глобального потепления. Он спрогнозировал снижение урожайности на юге европейской части России.
"Эти негативные тенденции охватывают и Россию, хотя, конечно, в гораздо большей степени это затрагивает Азию и Африку", — сказал Кокорин.
Сафонов, в свою очередь, призвал уже сейчас работать над стратегией и механизмами адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям в России.
По мнению Кокорина, для этих целей нашей стране следует внедрять новые технологии в сельском хозяйстве и использовать новые культуры. Он также отметил, что ситуация для России будет в целом нормальной, если все страны выполнят свои обещания по снижению выбросов углерода.
В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин
поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
В феврале в Госдуму
внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, одной из целей которого является снижение углеродного следа от производимых в стране товаров.