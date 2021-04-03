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В Дагестане изъяли незаконную табачную продукцию на полмиллиарда рублей

В Дагестане изъяли незаконную табачную продукцию на полмиллиарда рублей

Правоохранители Дагестана обнаружили склад с табачными изделиями, находящимися в незаконном обороте, была изъята продукция на сумму более 500 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T19:11

2021-04-03T19:11

2021-04-03T19:32

республика дагестан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 3 апр – РИА Новости. Правоохранители Дагестана обнаружили склад с табачными изделиями, находящимися в незаконном обороте, была изъята продукция на сумму более 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Дагестану."Управлением ФСБ России по Дагестану во взаимодействии с МВД по региону, Дагестанской таможней и с привлечением специалистов ТУ Роспотребнадзора по Дагестану на территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы, в складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями – жителями Махачкалы, обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе не маркированная, табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту. Из незаконного оборота изъята табачная продукция рыночной стоимостью более 500 миллионов рублей", – говорится в сообщении.По информации пресс-службы ФСБ, правоохранители усмотрели в действиях предпринимателей признаки состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171 УК РФ, а также административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ.

махачкала

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), махачкала, происшествия