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В Дагестане изъяли незаконную табачную продукцию на полмиллиарда рублей
В Дагестане изъяли незаконную табачную продукцию на полмиллиарда рублей
Правоохранители Дагестана обнаружили склад с табачными изделиями, находящимися в незаконном обороте, была изъята продукция на сумму более 500 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T19:11
2021-04-03T19:32
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 3 апр – РИА Новости. Правоохранители Дагестана обнаружили склад с табачными изделиями, находящимися в незаконном обороте, была изъята продукция на сумму более 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Дагестану."Управлением ФСБ России по Дагестану во взаимодействии с МВД по региону, Дагестанской таможней и с привлечением специалистов ТУ Роспотребнадзора по Дагестану на территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы, в складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями – жителями Махачкалы, обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе не маркированная, табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту. Из незаконного оборота изъята табачная продукция рыночной стоимостью более 500 миллионов рублей", – говорится в сообщении.По информации пресс-службы ФСБ, правоохранители усмотрели в действиях предпринимателей признаки состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171 УК РФ, а также административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ.
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республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), махачкала, происшествия

В Дагестане изъяли незаконную табачную продукцию на полмиллиарда рублей

19:11 03.04.2021 (обновлено: 19:32 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МАХАЧКАЛА, 3 апр – РИА Новости. Правоохранители Дагестана обнаружили склад с табачными изделиями, находящимися в незаконном обороте, была изъята продукция на сумму более 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Дагестану.
"Управлением ФСБ России по Дагестану во взаимодействии с МВД по региону, Дагестанской таможней и с привлечением специалистов ТУ Роспотребнадзора по Дагестану на территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы, в складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями – жителями Махачкалы, обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе не маркированная, табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту. Из незаконного оборота изъята табачная продукция рыночной стоимостью более 500 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы ФСБ, правоохранители усмотрели в действиях предпринимателей признаки состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171 УК РФ, а также административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ.
 
Республика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МахачкалаПроисшествия
 
 
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