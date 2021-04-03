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Суд запретил покидать дом устроившему на Садовом кольце ДТП блогеру Билу
Суд запретил покидать дом устроившему на Садовом кольце ДТП блогеру Билу
Тверской суд Москвы избрал видеоблогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о ДТП на Садовом кольце, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T14:51
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volkswagen group
происшествия
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
россия
москва
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал видеоблогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о ДТП на Садовом кольце, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Суд удовлетворил ходатайство следствия. До 1 июня Билу нельзя покидать жилье с 20:00 до 8:00, общаться с участниками судопроизводства без разрешения следователя, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или другими транспортными средствами.Адвокат пострадавшей Андрей Князев назвал меру пресечения слишком мягкой."Мы недовольны той мерой пресечения. &lt;...&gt; Мы считаем, что это вызов обществу &lt;...&gt; — столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?" — возмутился он.По словам Князева, он надеется, что подозреваемый понесет наказание, но в целом недоволен работой следствия, так как пока никого не признали потерпевшим."Я не увидел в нем раскаяния. &lt;...&gt; Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката", — добавил Князев.ДТП на Садовом кольцеАвария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte на Садовом кольце, неподалеку от Смоленской площади. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля.Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. РЕН ТВ сообщал, что пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова. Как заявил адвокат ее семьи Андрей Князев, сейчас его клиентка находится в коме. Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК России — "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По ней блогеру грозит до двух лет лишения свободы.По данным столичного департамента транспорта, только в этом году Бил ежедневно "зарабатывал" по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.Сейчас Бил находится в статусе подозреваемого. Во время допроса он признал, что в момент ДТП был за рулем автомобиля. При этом, по словам блогера, иномарка принадлежит не ему. Как сказал его адвокат Сергей Жорин, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить ее виновника.
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Эдвард Бил в зале суда
Блогеру Эдварду Билу избирают меру пресечения в суде по делу о резонансном ДТП.
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Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса
Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса
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volkswagen group, происшествия, эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, россия, москва

Суд запретил покидать дом устроившему на Садовом кольце ДТП блогеру Билу

14:51 03.04.2021 (обновлено: 16:43 03.04.2021)
 
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал видеоблогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о ДТП на Садовом кольце, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. До 1 июня Билу нельзя покидать жилье с 20:00 до 8:00, общаться с участниками судопроизводства без разрешения следователя, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или другими транспортными средствами.
Адвокат пострадавшей Андрей Князев назвал меру пресечения слишком мягкой.
"Мы недовольны той мерой пресечения. <...> Мы считаем, что это вызов обществу <...> — столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?" — возмутился он.
По словам Князева, он надеется, что подозреваемый понесет наказание, но в целом недоволен работой следствия, так как пока никого не признали потерпевшим.
"Я не увидел в нем раскаяния. <...> Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката", — добавил Князев.

ДТП на Садовом кольце

Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte на Садовом кольце, неподалеку от Смоленской площади. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля.
Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. РЕН ТВ сообщал, что пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова. Как заявил адвокат ее семьи Андрей Князев, сейчас его клиентка находится в коме.
Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 01:46
Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК России — "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По ней блогеру грозит до двух лет лишения свободы.
По данным столичного департамента транспорта, только в этом году Бил ежедневно "зарабатывал" по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
Сейчас Бил находится в статусе подозреваемого. Во время допроса он признал, что в момент ДТП был за рулем автомобиля. При этом, по словам блогера, иномарка принадлежит не ему. Как сказал его адвокат Сергей Жорин, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить ее виновника.
"Вы меня снимаете, будто я за рулем был": крупное ДТП на Садовом кольце
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

ДТП на Смоленской площади в Москве
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

Сотрудники ДПС и службы эвакуации на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

Криминалист работает на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

ДТП на Смоленской площади в Москве
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

ДТП на Смоленской площади в Москве
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

Сотрудники службы эвакуации грузят пострадавший в ДТП автомобиль на Смоленской площади в Москве.
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

ДТП на Смоленской площади в Москве
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
1 из 9

Авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 9

Один из водителей, движущихся по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
3 из 9

Это привело к столкновению пяти автомобилей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 9

Серьезно пострадала женщина-водитель, ее отправили в реанимацию.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
5 из 9

Очевидец рассказал, что спасатели извлекали водителя из черной машины около часа.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
6 из 9

Среди разбитых машин оказался спорткар Audi RS 6 Avant. Такой автомобиль стоит 9—10 миллионов рублей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
7 из 9

На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
9 из 9

ГИБДД разбирается в обстоятельствах случившегося.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
 
Volkswagen GroupПроисшествияЭдвард Бил (блогер)Массовое ДТП на Садовом кольцеРоссияМосква
 
 
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