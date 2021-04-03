Суд запретил покидать дом устроившему на Садовом кольце ДТП блогеру Билу

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал видеоблогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о ДТП на Садовом кольце, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Суд удовлетворил ходатайство следствия. До 1 июня Билу нельзя покидать жилье с 20:00 до 8:00, общаться с участниками судопроизводства без разрешения следователя, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или другими транспортными средствами.Адвокат пострадавшей Андрей Князев назвал меру пресечения слишком мягкой."Мы недовольны той мерой пресечения. <...> Мы считаем, что это вызов обществу <...> — столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?" — возмутился он.По словам Князева, он надеется, что подозреваемый понесет наказание, но в целом недоволен работой следствия, так как пока никого не признали потерпевшим."Я не увидел в нем раскаяния. <...> Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката", — добавил Князев.ДТП на Садовом кольцеАвария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte на Садовом кольце, неподалеку от Смоленской площади. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля.Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. РЕН ТВ сообщал, что пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова. Как заявил адвокат ее семьи Андрей Князев, сейчас его клиентка находится в коме. Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК России — "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По ней блогеру грозит до двух лет лишения свободы.По данным столичного департамента транспорта, только в этом году Бил ежедневно "зарабатывал" по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.Сейчас Бил находится в статусе подозреваемого. Во время допроса он признал, что в момент ДТП был за рулем автомобиля. При этом, по словам блогера, иномарка принадлежит не ему. Как сказал его адвокат Сергей Жорин, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить ее виновника.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Эдвард Бил в зале суда
Блогеру Эдварду Билу избирают меру пресечения в суде по делу о резонансном ДТП.
2021-04-03T14:51
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PT0M25S
Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса
Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал видеоблогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о ДТП на Садовом кольце, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. До 1 июня Билу нельзя покидать жилье с 20:00 до 8:00, общаться с участниками судопроизводства без разрешения следователя, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или другими транспортными средствами.
Адвокат пострадавшей Андрей Князев назвал меру пресечения слишком мягкой.
"Мы недовольны той мерой пресечения. <...> Мы считаем, что это вызов обществу <...> — столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?" — возмутился он.
По словам Князева, он надеется, что подозреваемый понесет наказание, но в целом недоволен работой следствия, так как пока никого не признали потерпевшим.
"Я не увидел в нем раскаяния. <...> Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката", — добавил Князев.
ДТП на Садовом кольце
Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte на Садовом кольце, неподалеку от Смоленской площади. Водитель, находившийся, по данным источника РИА Новости, за рулем спорткара Audi RS6, выехал на встречную полосу и врезался в четыре других автомобиля.
Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. РЕН ТВ сообщал, что пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова. Как заявил адвокат ее семьи Андрей Князев, сейчас его клиентка находится в коме.
Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК России — "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По ней блогеру грозит до двух лет лишения свободы.
По данным столичного департамента транспорта, только в этом году Бил ежедневно "зарабатывал" по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
Сейчас Бил находится в статусе подозреваемого. Во время допроса он признал, что в момент ДТП был за рулем автомобиля. При этом, по словам блогера, иномарка принадлежит не ему. Как сказал его адвокат Сергей Жорин, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить ее виновника.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
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На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
8 из 9
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
На месте аварии журналисты заметили блогера Эдварда Била, известного скандальными пранками в интернете. В одном из видео на TikTok он рассказывал об этой машине, попутно грубо нарушая правила дорожного движения.
Блогер заверил, что за рулем Audi его не было. "Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло..." — сказал Бил прессе.
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