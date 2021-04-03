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Туризм
https://ria.ru/20210403/razreshenie-1604130506.html
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Греция продлила до 19 апреля разрешение на въезд 4 тысяч россиян в неделю, соответствующее совместное решение семи министерств опубликовано в "Газете... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T23:11
2021-04-03T23:11
туризм
харис теохарис
греция
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АФИНЫ, 3 апр - РИА Новости. Греция продлила до 19 апреля разрешение на въезд 4 тысяч россиян в неделю, соответствующее совместное решение семи министерств опубликовано в "Газете правительства" в субботу.Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта количество разрешений было увеличено в восемь раз, постановление действовало до 5 апреля.Новое постановление будет действовать с 6.00 5 апреля до 6.00 19 апреля.Постоянные жители РФ могут въезжать на греческую территорию исключительно воздушным путём через три аэропорта - Афин, Салоников и Ираклиона. Разрешён въезд четырех тысяч граждан России в неделю.При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется депортировать пассажира за свой счет.Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19.Все прибывающие в Грецию из-за рубежа пассажиры, включая государства-члены Европейского союза, обязаны в течение семи дней находиться на профилактическом карантине дома или в месте временного проживания, указанного в форме PLF, говорится в постановлении.Нарушителям грозит административный штраф в 5 тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.От карантина освобождаются прибывающие со специальной миссией.Россия 28 января объявила, что возобновляет авиасообщение с Грецией с 8 февраля, отметив, что рейсы Москва – Афины будут выполняться два раза в неделю.С середины мая Греция намерена принимать всех россиян. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил в интервью РИА Новости, что Греция планирует открыть границу для российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Греции с 7 ноября 2020 года действует всеобщий карантин. В стране действует комендантский час, обязательно ношение маски как в помещении, так и на улице, закрыты школы, театры, музеи, кинотеатры, предприятия общественного питания работают на вынос или с доставкой.
https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html
https://ria.ru/20210331/afon-1603629569.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/gretsiya-1601601885.html
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харис теохарис, греция

Греция продлила разрешение на въезд россиян

23:11 03.04.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 3 апр - РИА Новости. Греция продлила до 19 апреля разрешение на въезд 4 тысяч россиян в неделю, соответствующее совместное решение семи министерств опубликовано в "Газете правительства" в субботу.
Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта количество разрешений было увеличено в восемь раз, постановление действовало до 5 апреля.
Новое постановление будет действовать с 6.00 5 апреля до 6.00 19 апреля.
Постоянные жители РФ могут въезжать на греческую территорию исключительно воздушным путём через три аэропорта - Афин, Салоников и Ираклиона. Разрешён въезд четырех тысяч граждан России в неделю.
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При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется депортировать пассажира за свой счет.
Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19.
Все прибывающие в Грецию из-за рубежа пассажиры, включая государства-члены Европейского союза, обязаны в течение семи дней находиться на профилактическом карантине дома или в месте временного проживания, указанного в форме PLF, говорится в постановлении.
Нарушителям грозит административный штраф в 5 тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.
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С середины мая Греция намерена принимать всех россиян. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил в интервью РИА Новости, что Греция планирует открыть границу для российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Греции с 7 ноября 2020 года действует всеобщий карантин. В стране действует комендантский час, обязательно ношение маски как в помещении, так и на улице, закрыты школы, театры, музеи, кинотеатры, предприятия общественного питания работают на вынос или с доставкой.
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