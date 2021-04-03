"Ъ": предустановленный российский софт может передавать данные за рубеж
09:46 03.04.2021 (обновлено: 11:21 03.04.2021)
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Обязательные к установке российские приложения могут передавать данные пользователей за границу. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на отчет организации "Информационная культура".
Эксперты провели исследование, во время которого изучили код 16 классов программ для операционной системы Android и iOS, в том числе приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", "Госуслуг" и других. Выяснилось, что во всем коммерческом софте присутствуют аналитические трекеры — скрытые алгоритмы, собирающие информацию о пользователях и отправляющие ее производителям устройств или IT-корпорациям для настройки рекламы. Среди компаний, которые могут получать данные, — Google, Yahoo, Microsoft, Huawei и Facebook.
Единственной программой, не имеющей встроенных механизмов слежки, оказалось приложение платежной системы "Мир". Разработчики остальных проанализированных приложений указали на то, что обойтись без трекеров технологически крайне сложно, а передаваемая информация не считается "личными данными пользователя" в прямом смысле.
Комментируя материал "Коммерсанта", представители "Яндекса" и Mail.ru Group заявили РИА Новости, что внешние трекеры приложений не собирают персональные данные пользователей, а только техническую обезличенную информацию.
Закон о предустановке российского софта
В апреле в силу вступил закон, согласно которому в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в январе правительство утвердило перечень отечественных программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. В их числе — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.
Ранее "Коммерсант" также писал, что компания Samsung, ссылаясь на новые требования законодательства, в процессе обновления систем смартфонов якобы начала устанавливать на устройства российские приложения. При этом пользователи жаловались, что потом их нельзя удалить. Однако замглавы Минцифры Максим Паршин, комментируя сообщения СМИ, подчеркнул, что в новом законе нет никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы.