https://ria.ru/20210403/prilozheniya-1604065911.html

"Ъ": предустановленный российский софт может передавать данные за рубеж

"Ъ": предустановленный российский софт может передавать данные за рубеж

Обязательные к установке российские приложения могут передавать данные пользователей за границу. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на отчет организации... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T09:46

2021-04-03T09:46

2021-04-03T11:21

yahoo

microsoft corporation

google android

apple ios

huawei technologies

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Обязательные к установке российские приложения могут передавать данные пользователей за границу. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на отчет организации "Информационная культура".Эксперты провели исследование, во время которого изучили код 16 классов программ для операционной системы Android и iOS, в том числе приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", "Госуслуг" и других. Выяснилось, что во всем коммерческом софте присутствуют аналитические трекеры — скрытые алгоритмы, собирающие информацию о пользователях и отправляющие ее производителям устройств или IT-корпорациям для настройки рекламы. Среди компаний, которые могут получать данные, — Google, Yahoo, Microsoft, Huawei и Facebook.Единственной программой, не имеющей встроенных механизмов слежки, оказалось приложение платежной системы "Мир". Разработчики остальных проанализированных приложений указали на то, что обойтись без трекеров технологически крайне сложно, а передаваемая информация не считается "личными данными пользователя" в прямом смысле.Комментируя материал "Коммерсанта", представители "Яндекса" и Mail.ru Group заявили РИА Новости, что внешние трекеры приложений не собирают персональные данные пользователей, а только техническую обезличенную информацию.Закон о предустановке российского софтаВ апреле в силу вступил закон, согласно которому в России запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в январе правительство утвердило перечень отечественных программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. В их числе — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.Ранее "Коммерсант" также писал, что компания Samsung, ссылаясь на новые требования законодательства, в процессе обновления систем смартфонов якобы начала устанавливать на устройства российские приложения. При этом пользователи жаловались, что потом их нельзя удалить. Однако замглавы Минцифры Максим Паршин, комментируя сообщения СМИ, подчеркнул, что в новом законе нет никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы.

https://ria.ru/20210401/apple-1603812112.html

https://ria.ru/20210402/zarabotok-1603887208.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

yahoo, microsoft corporation, google android, apple ios, huawei technologies, технологии, общество