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В Ленинградской области загорелся цех по производству мебели
В Ленинградской области загорелся цех по производству мебели
Деревянный цех по производству мебели загорелся во Всеволожском районе Ленинградской области, пожар локализован на площади 900 квадратных метров, пострадавших... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T17:10
2021-04-03T17:10
2021-04-03T17:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Деревянный цех по производству мебели загорелся во Всеволожском районе Ленинградской области, пожар локализован на площади 900 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Ленинградская область. Всеволожский район, Янино-1, ул. Шоссейная, горит одноэтажное, деревянное, обшитое и крытое металлом здание размерами 15 на 70. Пожар локализован на площади 900 кв.м. По предварительной информации, в здании производили мебель", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших при пожаре нет.
https://ria.ru/20210326/pozhar-1602971385.html
всеволожский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), всеволожский район, ленинградская область, происшествия