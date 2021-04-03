https://ria.ru/20210403/pozhar-1604104264.html

В Ленинградской области загорелся цех по производству мебели

В Ленинградской области загорелся цех по производству мебели

Деревянный цех по производству мебели загорелся во Всеволожском районе Ленинградской области, пожар локализован на площади 900 квадратных метров, пострадавших... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T17:10

2021-04-03T17:10

2021-04-03T17:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

всеволожский район

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Деревянный цех по производству мебели загорелся во Всеволожском районе Ленинградской области, пожар локализован на площади 900 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Ленинградская область. Всеволожский район, Янино-1, ул. Шоссейная, горит одноэтажное, деревянное, обшитое и крытое металлом здание размерами 15 на 70. Пожар локализован на площади 900 кв.м. По предварительной информации, в здании производили мебель", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших при пожаре нет.

https://ria.ru/20210326/pozhar-1602971385.html

всеволожский район

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), всеволожский район, ленинградская область, происшествия