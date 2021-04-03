https://ria.ru/20210403/peterburg-1604114238.html

В Петербурге госпитализировали трех учеников гимназии

В Петербурге госпитализировали трех учеников гимназии

СК проводит доследственную проверку после госпитализации учащихся гимназии в Петербурге с диагнозом гастроэнтерит, сообщает пресс-служба городского управления... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T19:17

2021-04-03T19:17

2021-04-03T19:17

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку после госпитализации учащихся гимназии в Петербурге с диагнозом гастроэнтерит, сообщает пресс-служба городского управления СК."Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту госпитализации 30 марта трех учащихся одной из гимназий, расположенной в Василеостровском районе с диагнозом гастроэнтерит", - сказано в сообщении.Обстоятельства инцидента устанавливаются.

https://ria.ru/20210330/otravlenie-1603458399.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия