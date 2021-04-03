https://ria.ru/20210403/peterburg-1604114238.html
В Петербурге госпитализировали трех учеников гимназии
В Петербурге госпитализировали трех учеников гимназии
СК проводит доследственную проверку после госпитализации учащихся гимназии в Петербурге с диагнозом гастроэнтерит, сообщает пресс-служба городского управления... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T19:17
2021-04-03T19:17
2021-04-03T19:17
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. СК проводит доследственную проверку после госпитализации учащихся гимназии в Петербурге с диагнозом гастроэнтерит, сообщает пресс-служба городского управления СК."Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту госпитализации 30 марта трех учащихся одной из гимназий, расположенной в Василеостровском районе с диагнозом гастроэнтерит", - сказано в сообщении.Обстоятельства инцидента устанавливаются.
https://ria.ru/20210330/otravlenie-1603458399.html
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия