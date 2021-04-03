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Священник рассказал, что едят на Пасху католики
Священник рассказал, что едят на Пасху католики
Пасхальная трапеза у католиков традиционно включает особый хлеб, в России это куличи, заявил в интервью РИА Новости генеральный викарий Римско-католической... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T09:37
2021-04-03T09:37
2021-04-03T12:27
религия и мировоззрение
религия
пасха
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Пасхальная трапеза у католиков традиционно включает особый хлеб, в России это куличи, заявил в интервью РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви встречают 4 апреля Воскресение Христово, или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события: воскресения Иисуса Христа. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес."А последние дни перед праздником, конечно, связаны с подготовкой пасхальной трапезы, которая традиционно включает в себя какой-то особый хлеб (в России – кулич), яйца как древний символ жизни, и, конечно, мясные блюда как воспоминание о пасхальном агнце - прообразе Христа, приносящего себя в жертву за жизнь мира", - сказал Горбунов.Он также отметил, что главная подготовка к Пасхе – это пост, молитва и дела милосердия.Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. В 1583 году в римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, и опережает православную Пасху иногда более чем на месяц.Читайте полный текст интервью >>>
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религия, пасха
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости.
Пасхальная трапеза у католиков традиционно включает особый хлеб, в России это куличи, заявил в интервью РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве
священник Кирилл Горбунов.
Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви встречают 4 апреля Воскресение Христово, или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события: воскресения Иисуса Христа. По Евангелию, Иисус Христос
был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима
, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.
"А последние дни перед праздником, конечно, связаны с подготовкой пасхальной трапезы, которая традиционно включает в себя какой-то особый хлеб (в России – кулич), яйца как древний символ жизни, и, конечно, мясные блюда как воспоминание о пасхальном агнце - прообразе Христа, приносящего себя в жертву за жизнь мира", - сказал Горбунов.
Он также отметил, что главная подготовка к Пасхе – это пост, молитва и дела милосердия.
Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. В 1583 году в римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, и опережает православную Пасху иногда более чем на месяц.