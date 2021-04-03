https://ria.ru/20210403/paskha-1604065358.html

Священник рассказал, что едят на Пасху католики

Священник рассказал, что едят на Пасху католики

Пасхальная трапеза у католиков традиционно включает особый хлеб, в России это куличи, заявил в интервью РИА Новости генеральный викарий Римско-католической... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T09:37

2021-04-03T09:37

2021-04-03T12:27

религия и мировоззрение

религия

пасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151768/76/1517687672_0:260:2718:1789_1920x0_80_0_0_71aed52fc392ac28393f9f6fc44e3118.jpg

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Пасхальная трапеза у католиков традиционно включает особый хлеб, в России это куличи, заявил в интервью РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви встречают 4 апреля Воскресение Христово, или Пасху. Праздник установлен в честь главного для христиан события: воскресения Иисуса Христа. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес."А последние дни перед праздником, конечно, связаны с подготовкой пасхальной трапезы, которая традиционно включает в себя какой-то особый хлеб (в России – кулич), яйца как древний символ жизни, и, конечно, мясные блюда как воспоминание о пасхальном агнце - прообразе Христа, приносящего себя в жертву за жизнь мира", - сказал Горбунов.Он также отметил, что главная подготовка к Пасхе – это пост, молитва и дела милосердия.Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. В 1583 году в римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, и опережает православную Пасху иногда более чем на месяц.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210401/germaniya-1603838602.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, пасха