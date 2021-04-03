https://ria.ru/20210403/paskha-1604049535.html

Священник Кирилл Горбунов: успех и самореализация – надуманные нужды

Священник Кирилл Горбунов: успех и самореализация – надуманные нужды

Римско-католическая церковь встречает 4 апреля Воскресение Христово. О том, почему Бог допустил пандемию, о санитарных ограничениях на Пасху, надуманных и... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T10:00

2021-04-03T10:00

2021-04-03T12:26

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римско-католическая церковь

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Римско-католическая церковь встречает 4 апреля Воскресение Христово. О том, почему Бог допустил пандемию, о санитарных ограничениях на Пасху, надуманных и реальных человеческих ценностях и любви к себе рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Беседовал Артем Буденный.– Какой праздник – Пасха или Рождество (всемирно известный, популярный и широко отмечаемый светскими людьми Christmas) – для католиков важнее, во всем мире в целом и в России в частности, и почему?– Для католиков во всем мире, как и для христиан всех конфессий, Пасха – это и самый древний, и самый главный праздник. Быть христианином – значит верить в спасительную смерть и воскресение Христа. Другое дело, что Рождество как праздник, связанный с рождением в мир ребенка, легче "одомашнить", наполнить привычным, уютным смыслом. С Пасхой, которая связана со страданиями, смертью и воскресением, это так просто сделать не получится.– Каковы главные смыслы Пасхи, что вспомнить и о чем задуматься в этот день вы предлагаете верующим?– Пасха – это праздник абсолютной новизны, которую приносит в мир воскресение Христа. В Пасхальную ночь зажигается новый огонь – символ света воскресения, побеждающего тьму греха и смерти, освящается новая вода, в которой будут крещены новые члены Церкви. Все это напоминает нам о том, что через крещение каждый христианин становится не просто "лучше", а кем-то совершенно иным – новым творением, способным быть в единстве и любви с Богом, а не "конкурировать" с Ним за право самому быть хозяином своей жизни.– Какие новые смыслы, на ваш взгляд, внесла пандемия коронавируса в трактовку, понимание Воскресения Христова?– Множество людей через опыт болезни пережили именно этот опыт прозрения, что наша жизнь и жизнь наших близких – в руке Божией, что она невероятно хрупка и драгоценна, и каждый ее день – это неповторимый дар, за который мы призваны благодарить – и не только словами, но, главное, делами. Второе, чему научила нас вынужденная изоляция, – это то, насколько мы нуждаемся в живом, близком общении, и как быстро без него разрушается наша человечность. И конечно, самоотверженность врачей, социальных работников и других людей напомнила нам о том, как это драгоценно, когда люди воспринимают свою работу именно как служение человеку и обществу (а для верующих людей, конечно, в первую очередь – Богу).– Как российские католики готовятся к Пасхе, духовно и физически? Пекут ли куличи, кексы, красят ли яйца, освящают ли все это накануне праздника?– Во время Великого поста верующие через пост, молитву и дела милосердия исследуют свою жизнь в первую очередь с точки зрения того, что в ней препятствует главной добродетели – любви: к Богу, ближним, и, конечно, любви к самому себе (в смысле адекватной заботы о своих нуждах – реальных, а не надуманных). Например, надуманные – это "нужды", навязанные нам рекламой или общественным мнением: представление о том, что жизнь имеет ценность, только если это жизнь богатая, успешная, "самореализованная". Это и есть главная подготовка к Пасхе.А последние дни перед праздником, конечно, связаны с подготовкой пасхальной трапезы, которая традиционно включает в себя какой-то особый хлеб (у разных народов он по-разному называется, а в России, естественно, кулич), яйца как древний символ жизни, и конечно мясные блюда как воспоминание о пасхальном агнце – прообразе Христа, приносящего себя в жертву за жизнь мира.– Чем отличается Пасха в России от торжеств в других странах Европы, Северной и Южной Америк?– Католичество в России (с точки зрения религиоведения) – это явление в значительно большей степени городское, нежели народное. Поэтому для него характерна больше сосредоточенность на церковном, богослужебном и богословском измерении праздника, чем на народных обычаях, связанных с ним. Это мы видим как раз в таких "католических" странах, как Филиппины, например, где в центре внимания находятся многолюдные и довольно-таки экстатические ритуалы, связанные с переживанием страстей Христовых, и часто основанные не на библейском тексте, а на так называемых "частных откровениях". И в то же время у нас почти нет "формального" переживания Пасхи как некоей культурной или семейной традиции, почти совсем лишенной религиозного, духовного измерения, как это бывает, например, в европейских странах. В этом смысле, я бы сказал, что католики в России находятся в оптимальной позиции.– Есть ли ограничения в 2021 году в связи с эпидемией: санитарные требования, изменения в порядке богослужения? Что изменилось в этом году по ограничениям, по сравнению с Пасхой 2020?– Конференция католических епископов России издала специальные нормы для пасхальных богослужений в этом году. К сожалению, от некоторых частей богослужений пришлось отказаться, например, от трогательного и глубокого обряда омовения ног прихожанам, который совершается один раз в год, в Великий Четверг. Будут и некоторые другие ограничения, но это, конечно, намного лучше, чем ситуация прошлого года, когда в абсолютном большинстве наших приходов – в том числе и в кафедральном соборе в Москве – пасхальные службы проходили без участия верующих, и участвовать в них они могли только по трансляции через интернет.В настоящий момент все наши храмы открыты, и богослужения проходят по обычному расписанию, с соблюдением необходимых норм безопасности, установленных гражданскими властями — это маски, дезинфекция рук перед причастием, по возможности, соблюдение необходимой дистанции.– Как изменилась жизнь католической общины за прошедший год во время пандемии? Какие выводы сделаны за это время – о смысле пандемии, о церковной жизни, жизни общины?– Пандемия – это серьезное испытание, у которого, как всегда, есть не только отрицательные, но и положительные стороны. Это правда, что почти во всех приходах число людей на службах сократилось – некоторые люди не ходят из-за страха, другим просто трудно после нескольких месяцев перерыва снова вписать церковь в распорядок своей жизни. В разных приходах по-разному, цифру назвать не получится.У некоторых людей появились принципиальные претензии к Богу – если он добр, как нам говорят, то как он мог допустить пандемию. Этот вопрос, конечно, вечный, но без столкновения с ним вряд ли можно по-настоящему довериться Богу. Это открытие того, что страдание и болезнь — это такая часть жизни, избежать которой нам очень хочется, но, по большому счету, не получится, и именно через этот тяжелый опыт в человеке могут открыться лучшие качества — прежде всего, сострадание другим людям. Поэтому, я думаю, что пандемия стала для нас временем обновления веры.– Есть ли данные о смертях и переболевших короновирусом среди мирян, духовенства?– Нет, таких данных у нас нет, потому что верующие, конечно, не обязаны сообщать об этом в церкви. Но из разговоров понятно то, что и так очевидно всем, – таких людей много.За последний год у нас в епархии умерли один священник и один диакон, но нет достоверных оснований считать, что их смерть связана с коронавирусом.– Как российские католики помогают или могут помочь гонимым и нуждающимся в отечестве и за рубежом?– Есть некоторые ставшие уже традиционными формы взаимопомощи – например, каждый год в Страстную Пятницу католики по всему миру, в том числе и в России, собирают пожертвования для христиан на Святой Земле, которые живут в очень непростых условиях, особенно сейчас, когда приток паломников почти прекратился. Также ежегодно в епархии происходит сбор пожертвований на какое-то дело милосердия в одном из наших приходов. Но бывает, конечно, и много разовых сборов – иногда для кого-то, кого мы знаем лично, для нуждающихся членов общины, а иногда для братьев и сестер в других странах. Но конечно мы понимаем, что духовная, молитвенная помощь, которую мы можем оказать им, намного превосходит наши материальные возможности.– Какие благотворительные, просветительские и культурные акции проводит российская католическая община, почему это важно для общины? Какие концерты готовятся на Пасху?– Концерты в храме очень важны для наших общин – отчасти, конечно, потому, что это финансовая помощь приходу, но главное – потому, что мы воспринимаем это как нашу миссию. И не в том смысле, что мы стремимся "обратить" в свою веру людей, приходящих на концерты, – это было бы наивно. А в том смысле, что нам очень хочется поделиться с людьми переживанием этого иного, "вертикального" измерения жизни, которое открывается, когда слушаешь одухотворенную музыку именно в пространстве храма. Множеству людей нецерковных и даже неверующих это помогает совершенно иначе посмотреть на свою жизнь, как говорится, "с точки зрения вечности".– Тринадцатого апреля община отпразднует 30-летие восстановления структур католической Церкви в России. Что планируется в связи с юбилеем?– Для католиков в России это формальное выражение – "восстановление структур" – наполнено поистине пасхальным смыслом: нужно помнить о том, что в советское время католическая церковь в России на официальном уровне была уничтожена практически совершенно. Кроме нескольких подпольных общин действовало только два храма – в Москве и Ленинграде, которые оставили разве что из идеологических соображений. И то, что сегодня у нас есть нормальная церковная жизнь – четыре епархии, теперь уже пять епископов, действует семинария и так далее – это, вообще говоря, чудо Божие, к которому невозможно равнодушно относиться как к чему-то само собой разумеющемуся. Поэтому главное, что будет происходить, – это молитва благодарности. А официальные торжества решено перенести на осень, когда, как мы надеемся, обстановка будет более способствовать проведению многолюдных собраний. – Что предполагается осенью, какие планы, мероприятия (хотя бы предварительные)? – У меня пока нет информации, епископы будут обсуждать в апреле.– Что можете пожелать верующим на Пасху?– Слова "Христос воскрес", которыми мы приветствуем друг друга в пасхальное время, наполнены таким поразительным смыслом, что даже если мы хоть немного начнем принимать его в себя и в свою жизнь, это может совершенно изменить наше отношение и к трудностям, которые мы переживаем, и к другим людям. Я желаю всем, чтобы Бог дал нам пережить ни с чем не сравнимую радость о воскресении Христовом! Христос воскрес! Воистину воскрес!

https://ria.ru/20210313/paskha-1601062309.html

https://ria.ru/20210329/khram-1603300615.html

https://ria.ru/20210402/vatikan-1604048828.html

https://ria.ru/20210327/pesakh-1603053491.html

https://ria.ru/20210328/frantsisk-1603191964.html

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римско-католическая церковь, пасха, ленинград, москва, европа, интервью, общество