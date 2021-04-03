https://ria.ru/20210403/myasnikov-1604068708.html

Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля

Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил главную ошибку, допускаемую при приготовлении картофеля. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T10:19

2021-04-03T10:19

2021-04-03T12:18

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил главную ошибку, допускаемую при приготовлении картофеля.Он напомнил, что не стоит очищать клубень от кожуры.Идеальным способом приготовления картофеля считается запекание, отметил специалист. В этом случае клубень сохраняет большинство полезных элементов и не требует добавления масла.Ранее Мясников рассказал о опасности употребления "белых" продуктов — выпечки, сладкого, белого риса и макарон, а также белого хлеба, обладающих высоким гликемическим индексом. В качестве аргумента медик привел в пример большое количество полных людей в Индии. По его словам, в путешествии по этой стране приходится питаться как местный житель, из-за чего "прибавляешь килограммы".

https://ria.ru/20210327/myasnikov-1603119381.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье, общество