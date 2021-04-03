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Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля
Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил главную ошибку, допускаемую при приготовлении картофеля. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T10:19
2021-04-03T12:18
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил главную ошибку, допускаемую при приготовлении картофеля.Он напомнил, что не стоит очищать клубень от кожуры.Идеальным способом приготовления картофеля считается запекание, отметил специалист. В этом случае клубень сохраняет большинство полезных элементов и не требует добавления масла.Ранее Мясников рассказал о опасности употребления "белых" продуктов — выпечки, сладкого, белого риса и макарон, а также белого хлеба, обладающих высоким гликемическим индексом. В качестве аргумента медик привел в пример большое количество полных людей в Индии. По его словам, в путешествии по этой стране приходится питаться как местный житель, из-за чего "прибавляешь килограммы".
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля

10:19 03.04.2021 (обновлено: 12:18 03.04.2021)
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил главную ошибку, допускаемую при приготовлении картофеля.
Он напомнил, что не стоит очищать клубень от кожуры.
"Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой", — объяснил медик.
Идеальным способом приготовления картофеля считается запекание, отметил специалист. В этом случае клубень сохраняет большинство полезных элементов и не требует добавления масла.
Ранее Мясников рассказал о опасности употребления "белых" продуктов — выпечки, сладкого, белого риса и макарон, а также белого хлеба, обладающих высоким гликемическим индексом. В качестве аргумента медик привел в пример большое количество полных людей в Индии. По его словам, в путешествии по этой стране приходится питаться как местный житель, из-за чего "прибавляешь килограммы".
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