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В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым
В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым
В Государственной думе и Совете Федерации прокомментировали заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:51
2021-04-03T12:56
алексей арестович
руслан бальбек
михаил шеремет
сергей цеков
госдума рф
нато
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Государственной думе и Совете Федерации прокомментировали заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о том, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией.По словам Арестовича, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основная цель — Крым и Балканы."Очередной способ заработать"Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что подобными высказываниями Киев пытается продемонстрировать собственную значимость, а также внушить гражданам, что альянс сформировал группировку именно ради Украины и "готовится дать бой России по всем фронтам".Парламентарий напомнил, что Североатлантический альянс — это огромная бюрократическая машина, а проведение военных учений стало очередным способом заработать на обеспечении войск."Наивно со стороны Киева верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Зеленского", — заключил он в комментарии для RT."Агрессивная сущность НАТО"Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, считает, что после подобного заявления Запад не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Он посоветовал альянсу "хорошо почитать историю Великой Отечественной войны", прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в сторону России, и вовремя одуматься."Последствия для агрессора будут весьма плачевны", — заявил он РИА Новости."Бесплатный полигон"Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил Украину с бесплатным военным полигоном для Запада."Для НАТО Украина бесплатный полигон военных учений, орудие против России. Верю, что придет время, когда на Украине осознают, что НАТО только развязывала и поддерживала войны во многих странах мира. НАТО — это агрессор, а не защитник", — объяснил он.По его мнению, враг Киева — не Москва, а нынешнее руководство Украины, которое завело страну в смуту и хаос."Подобным киевским "военспецам", как Арестович, стоит поумерить свой пыл в отношении России, потому как, когда настанет время отвечать за свои слова и поступки, их заокеанские друзья быстро от них откажутся", — подытожил Цеков в комментарии для РИА Новости.
https://ria.ru/20210320/zemlya-1602141369.html
https://ria.ru/20210331/vinovnye-1603654535.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/krym-1603438602.html
республика крым
украина
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алексей арестович , руслан бальбек, михаил шеремет, сергей цеков, госдума рф, нато, республика крым, украина, в мире

В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым

11:51 03.04.2021 (обновлено: 12:56 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Государственной думе и Совете Федерации прокомментировали заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о том, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией.
По словам Арестовича, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основная цель — Крым и Балканы.
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"Очередной способ заработать"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что подобными высказываниями Киев пытается продемонстрировать собственную значимость, а также внушить гражданам, что альянс сформировал группировку именно ради Украины и "готовится дать бой России по всем фронтам".
Парламентарий напомнил, что Североатлантический альянс — это огромная бюрократическая машина, а проведение военных учений стало очередным способом заработать на обеспечении войск.
"Наивно со стороны Киева верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Зеленского", — заключил он в комментарии для RT.

"Агрессивная сущность НАТО"

Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, считает, что после подобного заявления Запад не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Он посоветовал альянсу "хорошо почитать историю Великой Отечественной войны", прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в сторону России, и вовремя одуматься.
"Последствия для агрессора будут весьма плачевны", — заявил он РИА Новости.
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"Бесплатный полигон"

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил Украину с бесплатным военным полигоном для Запада.
"Для НАТО Украина бесплатный полигон военных учений, орудие против России. Верю, что придет время, когда на Украине осознают, что НАТО только развязывала и поддерживала войны во многих странах мира. НАТО — это агрессор, а не защитник", — объяснил он.
По его мнению, враг Киева — не Москва, а нынешнее руководство Украины, которое завело страну в смуту и хаос.
"Подобным киевским "военспецам", как Арестович, стоит поумерить свой пыл в отношении России, потому как, когда настанет время отвечать за свои слова и поступки, их заокеанские друзья быстро от них откажутся", — подытожил Цеков в комментарии для РИА Новости.
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Алексей АрестовичРуслан БальбекМихаил ШереметСергей ЦековГосдума РФНАТОРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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