https://ria.ru/20210403/krov-1604052616.html

В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией

В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией

Если Россия попробует напасть на Украину, Киев "прольет столько крови, что им не понравится". С таким заявлением в эфире YouTube-канала "Ukrlife.tv" выступил... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T01:12

2021-04-03T01:12

2021-04-03T12:43

алексей арестович

россия

ситуация на украине

украина

в мире

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Если Россия попробует напасть на Украину, Киев "прольет столько крови, что им не понравится". С таким заявлением в эфире YouTube-канала "Ukrlife.tv" выступил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.Ранее Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021, запланированные на май — июнь этого года, необходимы для отработки войны с Россией.Президент США Джо Байден в пятницу заверил в ходе телефонного разговора украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".В МИД России ранее отметили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.Отношения двух стран ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.

https://ria.ru/20210402/gotovnost-1603967311.html

россия

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алексей арестович , россия, ситуация на украине, украина, в мире