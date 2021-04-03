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В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией
В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией
Если Россия попробует напасть на Украину, Киев "прольет столько крови, что им не понравится". С таким заявлением в эфире YouTube-канала "Ukrlife.tv" выступил... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T01:12
2021-04-03T12:43
алексей арестович
россия
ситуация на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Если Россия попробует напасть на Украину, Киев "прольет столько крови, что им не понравится". С таким заявлением в эфире YouTube-канала "Ukrlife.tv" выступил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.Ранее Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021, запланированные на май — июнь этого года, необходимы для отработки войны с Россией.Президент США Джо Байден в пятницу заверил в ходе телефонного разговора украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".В МИД России ранее отметили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.Отношения двух стран ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
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алексей арестович , россия, ситуация на украине, украина, в мире

В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией

01:12 03.04.2021 (обновлено: 12:43 03.04.2021)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Если Россия попробует напасть на Украину, Киев "прольет столько крови, что им не понравится". С таким заявлением в эфире YouTube-канала "Ukrlife.tv" выступил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

"Все эти планы российской войны против нас и чего-то-чего-то, упирается только в одно, что они прольют столько крови, что им не понравится. Мы будем работать по полной, всеми средствами, которые есть у ВСУ", — сказал он, назвав это четкой позицией Владимира Зеленского.

Ранее Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021, запланированные на май — июнь этого года, необходимы для отработки войны с Россией.
Президент США Джо Байден в пятницу заверил в ходе телефонного разговора украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".
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В МИД России ранее отметили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.
Отношения двух стран ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
 
Алексей АрестовичРоссияСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
 
 
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