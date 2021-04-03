В Киеве пообещали "пролить кровь" в случае войны с Россией
01:12 03.04.2021 (обновлено: 12:43 03.04.2021)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Если Россия попробует напасть на Украину, Киев "прольет столько крови, что им не понравится". С таким заявлением в эфире YouTube-канала "Ukrlife.tv" выступил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.
"Все эти планы российской войны против нас и чего-то-чего-то, упирается только в одно, что они прольют столько крови, что им не понравится. Мы будем работать по полной, всеми средствами, которые есть у ВСУ", — сказал он, назвав это четкой позицией Владимира Зеленского.
Ранее Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021, запланированные на май — июнь этого года, необходимы для отработки войны с Россией.
Президент США Джо Байден в пятницу заверил в ходе телефонного разговора украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".
В МИД России ранее отметили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном.
Отношения двух стран ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.