https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604131167.html

В Турции вновь выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

В Турции вновь выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции четвертый день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, он составил в субботу 44 756, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T23:24

2021-04-03T23:24

2021-04-03T23:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

турция

в мире

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АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции четвертый день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, он составил в субботу 44 756, свидетельствуют данные минздрава республики.Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника."Сегодня выявлено 44 756 новых случаев COVID-19, 1483 больных госпитализированы. Умерли 186 больных, с начала пандемии - 32 078. В тяжелом состоянии находится 2231 больной", - говорится в сообщении ведомства.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.

https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/1604098828.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире