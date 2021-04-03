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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604131167.html
В Турции вновь выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
В Турции вновь выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Суточный прирост случаев коронавируса в Турции четвертый день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, он составил в субботу 44 756, свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T23:24
2021-04-03T23:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
в мире
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АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции четвертый день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, он составил в субботу 44 756, свидетельствуют данные минздрава республики.Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника."Сегодня выявлено 44 756 новых случаев COVID-19, 1483 больных госпитализированы. Умерли 186 больных, с начала пандемии - 32 078. В тяжелом состоянии находится 2231 больной", - говорится в сообщении ведомства.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире

В Турции вновь выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

23:24 03.04.2021
 
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
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АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Суточный прирост случаев коронавируса в Турции четвертый день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, он составил в субботу 44 756, свидетельствуют данные минздрава республики.
Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.
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Вчера, 08:00Туризм
Турция в красной зоне: COVID-19 резко наступает. Что делать туристам?
"Сегодня выявлено 44 756 новых случаев COVID-19, 1483 больных госпитализированы. Умерли 186 больных, с начала пандемии - 32 078. В тяжелом состоянии находится 2231 больной", - говорится в сообщении ведомства.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медики, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 16 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.
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