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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604072285.html
Число смертей от COVID-19 в России превысило сто тысяч
Число смертей от COVID-19 в России превысило сто тысяч
Число смертей с COVID-19 в РФ превысило 100 тысяч (100 017), за сутки подтверждены 384 смерти с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:04
2021-04-03T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ростовская область
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число смертей с COVID-19 в РФ превысило 100 тысяч (100 017), за сутки подтверждены 384 смерти с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 384 смерти... За весь период по России умерли 100 017 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 52, Санкт-Петербурге - 36, Ростовской области - 24.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург

Число смертей от COVID-19 в России превысило сто тысяч

11:04 03.04.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число смертей с COVID-19 в РФ превысило 100 тысяч (100 017), за сутки подтверждены 384 смерти с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 384 смерти... За весь период по России умерли 100 017 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 52, Санкт-Петербурге - 36, Ростовской области - 24.
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 00:56Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваРостовская областьСанкт-Петербург
 
 
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