https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604072285.html
Число смертей от COVID-19 в России превысило сто тысяч
Число смертей от COVID-19 в России превысило сто тысяч
Число смертей с COVID-19 в РФ превысило 100 тысяч (100 017), за сутки подтверждены 384 смерти с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:04
2021-04-03T11:04
2021-04-03T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число смертей с COVID-19 в РФ превысило 100 тысяч (100 017), за сутки подтверждены 384 смерти с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 384 смерти... За весь период по России умерли 100 017 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 52, Санкт-Петербурге - 36, Ростовской области - 24.
https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593604795.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург