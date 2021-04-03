https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604072285.html

Число смертей от COVID-19 в России превысило сто тысяч

Число смертей от COVID-19 в России превысило сто тысяч

Число смертей с COVID-19 в РФ превысило 100 тысяч (100 017), за сутки подтверждены 384 смерти с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:04

2021-04-03T11:04

2021-04-03T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

ростовская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число смертей с COVID-19 в РФ превысило 100 тысяч (100 017), за сутки подтверждены 384 смерти с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 384 смерти... За весь период по России умерли 100 017 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 52, Санкт-Петербурге - 36, Ростовской области - 24.

https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593604795.html

москва

ростовская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург