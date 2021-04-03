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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604055720.html
Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
Пожилые люди в России должны обязательно привиться от коронавируса, поскольку среди данной возрастной категории наиболее высок процент смертности от этого... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T03:19
2021-04-03T07:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр сергеев (ран)
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожилые люди в России должны обязательно привиться от коронавируса, поскольку среди данной возрастной категории наиболее высок процент смертности от этого заболевания, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.По словам президента РАН, власти страны проводят правильную политику, стремясь обезопасить пожилых граждан. "Государство понимает, что старшее поколение – это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов", - отметил он.Но, если не прививаться, после снятия ограничений пожилые люди рискуют заразиться и заболеть, указал Сергеев. "Поэтому им необходимо вакцинироваться", - добавил глава РАН.Кроме того, вакцинация пожилых людей поможет сформировать в России популяционный иммунитет к коронавирусу, уверен президент РАН, поскольку пока у россиян не сформировался достаточный уровень иммунитета.Сергеев, которому в прошлом году исполнилось 65 лет, на своем примере призвал пожилых людей не бояться прививаться от коронавируса и не опасаться нежелательных реакций после прививки. "Я сам привился. И перенес вакцинацию незаметно", - заключил глава РАН.Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр сергеев (ран), российская академия наук, общество

Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19

03:19 03.04.2021 (обновлено: 07:41 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки
Пациент во время прививки - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожилые люди в России должны обязательно привиться от коронавируса, поскольку среди данной возрастной категории наиболее высок процент смертности от этого заболевания, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Вакцинацию надо обязательно проводить, потому что мы все сейчас пришли к выводу, что коронавирус – это надолго, нам придется с ним сосуществовать. И вакцинация в отношении коронавируса должна быть, точно так же как вакцинация от гриппа, которая проводится ежесезонно", - сказал он.

По словам президента РАН, власти страны проводят правильную политику, стремясь обезопасить пожилых граждан. "Государство понимает, что старшее поколение – это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов", - отметил он.
Но, если не прививаться, после снятия ограничений пожилые люди рискуют заразиться и заболеть, указал Сергеев. "Поэтому им необходимо вакцинироваться", - добавил глава РАН.
Кроме того, вакцинация пожилых людей поможет сформировать в России популяционный иммунитет к коронавирусу, уверен президент РАН, поскольку пока у россиян не сформировался достаточный уровень иммунитета.
Сергеев, которому в прошлом году исполнилось 65 лет, на своем примере призвал пожилых людей не бояться прививаться от коронавируса и не опасаться нежелательных реакций после прививки. "Я сам привился. И перенес вакцинацию незаметно", - заключил глава РАН.
Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.
Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукОбщество
 
 
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