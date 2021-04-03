https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604055720.html

Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19

Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19

Пожилые люди в России должны обязательно привиться от коронавируса, поскольку среди данной возрастной категории наиболее высок процент смертности от этого... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T03:19

2021-04-03T03:19

2021-04-03T07:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр сергеев (ран)

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожилые люди в России должны обязательно привиться от коронавируса, поскольку среди данной возрастной категории наиболее высок процент смертности от этого заболевания, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.По словам президента РАН, власти страны проводят правильную политику, стремясь обезопасить пожилых граждан. "Государство понимает, что старшее поколение – это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов", - отметил он.Но, если не прививаться, после снятия ограничений пожилые люди рискуют заразиться и заболеть, указал Сергеев. "Поэтому им необходимо вакцинироваться", - добавил глава РАН.Кроме того, вакцинация пожилых людей поможет сформировать в России популяционный иммунитет к коронавирусу, уверен президент РАН, поскольку пока у россиян не сформировался достаточный уровень иммунитета.Сергеев, которому в прошлом году исполнилось 65 лет, на своем примере призвал пожилых людей не бояться прививаться от коронавируса и не опасаться нежелательных реакций после прививки. "Я сам привился. И перенес вакцинацию незаметно", - заключил глава РАН.Массовая вакцинация в России началась с января. В стране зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.Вторую — "ЭпиВакКорона" — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на базе пептидных антигенов. Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр сергеев (ран), российская академия наук, общество