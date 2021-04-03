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"Лихие 90-е", российский супергерой и женский бокс. На что пойти в кино

"Лихие 90-е", российский супергерой и женский бокс. На что пойти в кино

На этой неделе в кино можно понаблюдать за тем, как девушки выходят на ринг под руководством Алека Болдуина, герой комиксов Майор Гром борется с преступностью в РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T08:00

2021-04-03T08:00

2021-04-03T08:23

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в кино можно понаблюдать за тем, как девушки выходят на ринг под руководством Алека Болдуина, герой комиксов Майор Гром борется с преступностью в Санкт-Петербурге. Если ностальгируете по прошлому или пытаетесь понять, как это было, — 1990-е вернутся в драме — лауреате "Кинотавра" "Маша", а еще есть хоррор "Ученик экзорциста". О главных премьерах недели — в материале РИА Новости.Девушки и боксЛучший выбор на первоапрельской прокатной неделе — комедия "В ринге только девушки". Можно и посмеяться, и полюбоваться на дерущихся женщин, и снова подумать о гендерном равноправии.Главная героиня Анна (Малин Акерман) страдает из-за недавней смерти матери и оттого, что, оказывается, ее отец — гей. Ее кафе сгорает, она остается без работы. Подруга Анны Шарлин (Дульсе Слоун) хочет помочь ей переключиться и отводит в подпольный бойцовский клуб. И если первые два правила бойцовского клуба мы все знаем, то третье — то, что там на ринг выходят только женщины.Анна не умеет драться, и, естественно, ее сразу отправляют в нокаут. Потом на эмоциях она бросает вызов самому жестокому бойцу Оливии (Белла Торн). И теперь Анне придется найти тренера — им становится Джек (Алек Болдуин), который только и делает, что расслабляется и потягивает коктейли. Но все же он ей поможет.Хотя фильм позиционируется как комедия, юмор тут не валит с ног. Шутки про ориентацию, женскую долю или отношения далеко не всегда смешны. Зато постановка, хореография боев и саундтрек заслуживают похвалы.Зрелищные нокауты, "танцы" на ринге и динамичность, с которой двигаются героини, завораживают. Правда, тут тоже не все идеально: режиссер иногда перебарщивает с замедленной съемкой, но это детали.Забавно наблюдать за подшучиванием Анны и Шарлин друг над другом: девчачьи подколы и добродушное подбадривание давно не были такими настоящими на экране. Наверняка зрительницы вспомнят — что-то похожее было и у них.Есть и любовная линия (местами довольно неловкая). Иногда создается ощущение, что самые популярные сцены из "мужских" картин перекочевали в этот фильм про женщин. Но это выглядит свежо и интересно. И в фрагментах настоящих, физических боев, и в словесных пикировках.В целом "В ринге только девушки" — это история с атрибутами ромкома, драмы и назидательной притчи, фильм, на который зрители канала "Боец" могут пойти с подружкой.Человек-громВышла долгожданная экранизация российского комикса про работника МВД майора Грома.Основное действие происходит в альтернативном Санкт-Петербурге, а главный герой-майор отличается непримиримым отношением к преступности, неподкупностью, блестящими детективными способностями и навыками рукопашного боя.В фильме "Майор Гром: Чумной доктор" этот идеальный полицейский (его сыграл Тихон Жизневский — вы могли недавно видеть актера в сериале "Топи") разыскивает антагониста, который убивает преступников, ушедших от наказания при помощи денег и связей.Шуток и экшена много. Ради этого съемочная группа перекрывала центр Санкт-Петербурга, лазила по крышам и делала много чего еще. Рассыпали 900 тысяч кинорублей, уничтожили 30 машин, Тихон Жизневский порвал связку на ноге в сцене погони, сломал нос каскадеру и разбил кулак во время репетиции боевой сцены.Настоящим главным героем получился Санкт-Петербург. В кадре — специально созданные для картины необычные фонарные столбы и бронзовый бюст, аутентичные ларьки с шавермой, а в целом город представлен как величественный, имперский, дворцовый. После просмотра сразу хочется отправиться в Северную столицу.Девочка из 1990-хЕсли у вас тоска по 1990-м, то надо идти на фильм "Маша" с Анной Чиповской в главной роли. Это картина режиссера Анастасии Пальчиковой, получившей приз за лучший дебют на "Кинотавре" прошлого года."Маша" — история взросления 13-летней девочки в 90-е. Она живет среди парней из боксерской секции дяди по кличке Крестный. Они ее оберегают, но держат в страхе весь город. Маша обожает музыку — особенно джаз. Она смотрит на окружающий мир сквозь розовые очки и постоянно поет — по делу и без дела. А потом влюбляется, беззаботное детство заканчивается, и Маша осознает, что Крестный и его парни-"братки" — не такие уж безобидные.В кадре есть все, что принято отождествлять с 1990-ми. Описать можно фразами персонажей картины: "Либо ты, либо тебя" или "Времена неправильные — так и живем". Режиссер признавалась, что фильм частично автобиографичный: она сама росла в эти годы в Саратове и использовала для сценария реальные события и происшествия из детства.Пальчикова интересно показывает, как Маша с помощью пения пытается отгородиться от окружающего ее беспредела. И то, как суровость и нежность в отношениях между персонажами соседствуют друг с другом.При этом бандитов не романтизируют, поэтому картина получилась мрачной по атмосфере, местами тяжеловесной и иногда чересчур реалистичной. Если 90-е — не ваше любимое время, то и после просмотра фильма оно таковым вряд ли станет.Не для нервныхНа контрасте с этими лентами — хоррор "Ученик экзорциста" со звездой фильмов "Король говорит!" и "Железный человек 3" Гаем Пирсом.Молодой священник Дэниел (Вадир Дербес) в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается со странным (впрочем, других не бывает) случаем одержимости. Наставником Дэниэла становится опытный и повидавший многое отец Питер (Гай Пирс) — он покажет новичку, с какими ужасами приходится иметь дело. Но самое загадочное — то, что одержимых людей, несмотря на усилия священников, все больше.Приготовьтесь: будет много страшных сцен. Фильм получился по-настоящему мрачным. Но за тандемом Питера и Дэниела, их словесными пикировками и спорами очень интересно наблюдать.Идея картины возникла у режиссера Джастина П. Ланжа после прочтения книги "Заложник дьявола" Малахии Мартина."Пока я работал над проектом, хотелось создать жуткое ощущение надвигающейся опасности, — поясняет режиссер. — Молодого священника Дэниела буквально заставляют танцевать с дьяволом. Но герой к этому готов. Дэниел погружается во тьму, и мы переживаем это нисхождение вместе с ним до самого финала. Но иногда нужно вглядываться в темноту, чтобы в полной мере оценить свет"."Ученик экзорциста" — как ни удивительно, очень актуальная картина. Это подтверждают опросы: больше половины американцев верят в одержимость демонами. Причем если в 1990-х таких было 55 процентов, то в 2010-х уже порядка 70. Поэтому, как уверен П. Ланж, "страшное время требует таких же фильмов".

https://ria.ru/20210329/leonardo-1603010693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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