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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210403/kino-1603829410.html
"Лихие 90-е", российский супергерой и женский бокс. На что пойти в кино
"Лихие 90-е", российский супергерой и женский бокс. На что пойти в кино
На этой неделе в кино можно понаблюдать за тем, как девушки выходят на ринг под руководством Алека Болдуина, герой комиксов Майор Гром борется с преступностью в РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:00
2021-04-03T08:23
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в кино можно понаблюдать за тем, как девушки выходят на ринг под руководством Алека Болдуина, герой комиксов Майор Гром борется с преступностью в Санкт-Петербурге. Если ностальгируете по прошлому или пытаетесь понять, как это было, — 1990-е вернутся в драме — лауреате "Кинотавра" "Маша", а еще есть хоррор "Ученик экзорциста". О главных премьерах недели — в материале РИА Новости.Девушки и боксЛучший выбор на первоапрельской прокатной неделе — комедия "В ринге только девушки". Можно и посмеяться, и полюбоваться на дерущихся женщин, и снова подумать о гендерном равноправии.Главная героиня Анна (Малин Акерман) страдает из-за недавней смерти матери и оттого, что, оказывается, ее отец — гей. Ее кафе сгорает, она остается без работы. Подруга Анны Шарлин (Дульсе Слоун) хочет помочь ей переключиться и отводит в подпольный бойцовский клуб. И если первые два правила бойцовского клуба мы все знаем, то третье — то, что там на ринг выходят только женщины.Анна не умеет драться, и, естественно, ее сразу отправляют в нокаут. Потом на эмоциях она бросает вызов самому жестокому бойцу Оливии (Белла Торн). И теперь Анне придется найти тренера — им становится Джек (Алек Болдуин), который только и делает, что расслабляется и потягивает коктейли. Но все же он ей поможет.Хотя фильм позиционируется как комедия, юмор тут не валит с ног. Шутки про ориентацию, женскую долю или отношения далеко не всегда смешны. Зато постановка, хореография боев и саундтрек заслуживают похвалы.Зрелищные нокауты, "танцы" на ринге и динамичность, с которой двигаются героини, завораживают. Правда, тут тоже не все идеально: режиссер иногда перебарщивает с замедленной съемкой, но это детали.Забавно наблюдать за подшучиванием Анны и Шарлин друг над другом: девчачьи подколы и добродушное подбадривание давно не были такими настоящими на экране. Наверняка зрительницы вспомнят — что-то похожее было и у них.Есть и любовная линия (местами довольно неловкая). Иногда создается ощущение, что самые популярные сцены из "мужских" картин перекочевали в этот фильм про женщин. Но это выглядит свежо и интересно. И в фрагментах настоящих, физических боев, и в словесных пикировках.В целом "В ринге только девушки" — это история с атрибутами ромкома, драмы и назидательной притчи, фильм, на который зрители канала "Боец" могут пойти с подружкой.Человек-громВышла долгожданная экранизация российского комикса про работника МВД майора Грома.Основное действие происходит в альтернативном Санкт-Петербурге, а главный герой-майор отличается непримиримым отношением к преступности, неподкупностью, блестящими детективными способностями и навыками рукопашного боя.В фильме "Майор Гром: Чумной доктор" этот идеальный полицейский (его сыграл Тихон Жизневский — вы могли недавно видеть актера в сериале "Топи") разыскивает антагониста, который убивает преступников, ушедших от наказания при помощи денег и связей.Шуток и экшена много. Ради этого съемочная группа перекрывала центр Санкт-Петербурга, лазила по крышам и делала много чего еще. Рассыпали 900 тысяч кинорублей, уничтожили 30 машин, Тихон Жизневский порвал связку на ноге в сцене погони, сломал нос каскадеру и разбил кулак во время репетиции боевой сцены.Настоящим главным героем получился Санкт-Петербург. В кадре — специально созданные для картины необычные фонарные столбы и бронзовый бюст, аутентичные ларьки с шавермой, а в целом город представлен как величественный, имперский, дворцовый. После просмотра сразу хочется отправиться в Северную столицу.Девочка из 1990-хЕсли у вас тоска по 1990-м, то надо идти на фильм "Маша" с Анной Чиповской в главной роли. Это картина режиссера Анастасии Пальчиковой, получившей приз за лучший дебют на "Кинотавре" прошлого года."Маша" — история взросления 13-летней девочки в 90-е. Она живет среди парней из боксерской секции дяди по кличке Крестный. Они ее оберегают, но держат в страхе весь город. Маша обожает музыку — особенно джаз. Она смотрит на окружающий мир сквозь розовые очки и постоянно поет — по делу и без дела. А потом влюбляется, беззаботное детство заканчивается, и Маша осознает, что Крестный и его парни-"братки" — не такие уж безобидные.В кадре есть все, что принято отождествлять с 1990-ми. Описать можно фразами персонажей картины: "Либо ты, либо тебя" или "Времена неправильные — так и живем". Режиссер признавалась, что фильм частично автобиографичный: она сама росла в эти годы в Саратове и использовала для сценария реальные события и происшествия из детства.Пальчикова интересно показывает, как Маша с помощью пения пытается отгородиться от окружающего ее беспредела. И то, как суровость и нежность в отношениях между персонажами соседствуют друг с другом.При этом бандитов не романтизируют, поэтому картина получилась мрачной по атмосфере, местами тяжеловесной и иногда чересчур реалистичной. Если 90-е — не ваше любимое время, то и после просмотра фильма оно таковым вряд ли станет.Не для нервныхНа контрасте с этими лентами — хоррор "Ученик экзорциста" со звездой фильмов "Король говорит!" и "Железный человек 3" Гаем Пирсом.Молодой священник Дэниел (Вадир Дербес) в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается со странным (впрочем, других не бывает) случаем одержимости. Наставником Дэниэла становится опытный и повидавший многое отец Питер (Гай Пирс) — он покажет новичку, с какими ужасами приходится иметь дело. Но самое загадочное — то, что одержимых людей, несмотря на усилия священников, все больше.Приготовьтесь: будет много страшных сцен. Фильм получился по-настоящему мрачным. Но за тандемом Питера и Дэниела, их словесными пикировками и спорами очень интересно наблюдать.Идея картины возникла у режиссера Джастина П. Ланжа после прочтения книги "Заложник дьявола" Малахии Мартина."Пока я работал над проектом, хотелось создать жуткое ощущение надвигающейся опасности, — поясняет режиссер. — Молодого священника Дэниела буквально заставляют танцевать с дьяволом. Но герой к этому готов. Дэниел погружается во тьму, и мы переживаем это нисхождение вместе с ним до самого финала. Но иногда нужно вглядываться в темноту, чтобы в полной мере оценить свет"."Ученик экзорциста" — как ни удивительно, очень актуальная картина. Это подтверждают опросы: больше половины американцев верят в одержимость демонами. Причем если в 1990-х таких было 55 процентов, то в 2010-х уже порядка 70. Поэтому, как уверен П. Ланж, "страшное время требует таких же фильмов".
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"Лихие 90-е", российский супергерой и женский бокс. На что пойти в кино

08:00 03.04.2021 (обновлено: 08:23 03.04.2021)
 
© Chevale Productions (2020)Кадр из фильма "В ринге только девушки"
Кадр из фильма В ринге только девушки - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Chevale Productions (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в кино можно понаблюдать за тем, как девушки выходят на ринг под руководством Алека Болдуина, герой комиксов Майор Гром борется с преступностью в Санкт-Петербурге. Если ностальгируете по прошлому или пытаетесь понять, как это было, — 1990-е вернутся в драме — лауреате "Кинотавра" "Маша", а еще есть хоррор "Ученик экзорциста". О главных премьерах недели — в материале РИА Новости.

Девушки и бокс

Лучший выбор на первоапрельской прокатной неделе — комедия "В ринге только девушки". Можно и посмеяться, и полюбоваться на дерущихся женщин, и снова подумать о гендерном равноправии.
Главная героиня Анна (Малин Акерман) страдает из-за недавней смерти матери и оттого, что, оказывается, ее отец — гей. Ее кафе сгорает, она остается без работы. Подруга Анны Шарлин (Дульсе Слоун) хочет помочь ей переключиться и отводит в подпольный бойцовский клуб. И если первые два правила бойцовского клуба мы все знаем, то третье — то, что там на ринг выходят только женщины.
© Chevale Productions (2020)Кадр из фильма "В ринге только девушки"
Кадр из фильма В ринге только девушки - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Chevale Productions (2020)
Кадр из фильма "В ринге только девушки"
Анна не умеет драться, и, естественно, ее сразу отправляют в нокаут. Потом на эмоциях она бросает вызов самому жестокому бойцу Оливии (Белла Торн). И теперь Анне придется найти тренера — им становится Джек (Алек Болдуин), который только и делает, что расслабляется и потягивает коктейли. Но все же он ей поможет.
Хотя фильм позиционируется как комедия, юмор тут не валит с ног. Шутки про ориентацию, женскую долю или отношения далеко не всегда смешны. Зато постановка, хореография боев и саундтрек заслуживают похвалы.
© Chevale Productions (2020)

Алек Болдуин в фильме "В ринге только девушки"

Кадр из фильма В ринге только девушки
1 из 3

Алек Болдуин в фильме "В ринге только девушки"

© Chevale Productions (2020)
© Chevale Productions (2020)Кадр из фильма "В ринге только девушки"
Кадр из фильма В ринге только девушки
2 из 3
Кадр из фильма "В ринге только девушки"
© Chevale Productions (2020)
© Chevale Productions (2020)

Сцена из фильма "В ринге только девушки"

Кадр из фильма В ринге только девушки
3 из 3

Сцена из фильма "В ринге только девушки"

© Chevale Productions (2020)
1 из 3

Алек Болдуин в фильме "В ринге только девушки"

© Chevale Productions (2020)
2 из 3
Кадр из фильма "В ринге только девушки"
© Chevale Productions (2020)
3 из 3

Сцена из фильма "В ринге только девушки"

© Chevale Productions (2020)
Зрелищные нокауты, "танцы" на ринге и динамичность, с которой двигаются героини, завораживают. Правда, тут тоже не все идеально: режиссер иногда перебарщивает с замедленной съемкой, но это детали.
Забавно наблюдать за подшучиванием Анны и Шарлин друг над другом: девчачьи подколы и добродушное подбадривание давно не были такими настоящими на экране. Наверняка зрительницы вспомнят — что-то похожее было и у них.
© Chevale Productions (2020)Кадр из фильма "В ринге только девушки"
Кадр из фильма В ринге только девушки - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Chevale Productions (2020)
Кадр из фильма "В ринге только девушки"
Есть и любовная линия (местами довольно неловкая). Иногда создается ощущение, что самые популярные сцены из "мужских" картин перекочевали в этот фильм про женщин. Но это выглядит свежо и интересно. И в фрагментах настоящих, физических боев, и в словесных пикировках.
В целом "В ринге только девушки" — это история с атрибутами ромкома, драмы и назидательной притчи, фильм, на который зрители канала "Боец" могут пойти с подружкой.
© Chevale Productions (2020)Кадр из фильма "В ринге только девушки"
Кадр из фильма В ринге только девушки - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Chevale Productions (2020)
Кадр из фильма "В ринге только девушки"

Человек-гром

Вышла долгожданная экранизация российского комикса про работника МВД майора Грома.
Основное действие происходит в альтернативном Санкт-Петербурге, а главный герой-майор отличается непримиримым отношением к преступности, неподкупностью, блестящими детективными способностями и навыками рукопашного боя.
© Фото : Дисней СтудиосСъемки фильма "Майор Гром: Чумной доктор"
Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Дисней Студиос
Съемки фильма "Майор Гром: Чумной доктор"
В фильме "Майор Гром: Чумной доктор" этот идеальный полицейский (его сыграл Тихон Жизневский — вы могли недавно видеть актера в сериале "Топи") разыскивает антагониста, который убивает преступников, ушедших от наказания при помощи денег и связей.

"В работе над сценарием мы не ориентировались на зарубежные фильмы, снятые по комиксам, — рассказывает режиссер Олег Трофим. — Понятно, что они уже где-то зашиты на подкорке. Но прямых референсов или подражаний мы избегали".

© Фото : Дисней СтудиосСъемки фильма "Майор Гром: Чумной доктор"
Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Дисней Студиос
Съемки фильма "Майор Гром: Чумной доктор"
Шуток и экшена много. Ради этого съемочная группа перекрывала центр Санкт-Петербурга, лазила по крышам и делала много чего еще. Рассыпали 900 тысяч кинорублей, уничтожили 30 машин, Тихон Жизневский порвал связку на ноге в сцене погони, сломал нос каскадеру и разбил кулак во время репетиции боевой сцены.
© Фото : Дисней СтудиосСъемки фильма "Майор Гром: Чумной доктор"
Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Дисней Студиос
Съемки фильма "Майор Гром: Чумной доктор"
Настоящим главным героем получился Санкт-Петербург. В кадре — специально созданные для картины необычные фонарные столбы и бронзовый бюст, аутентичные ларьки с шавермой, а в целом город представлен как величественный, имперский, дворцовый. После просмотра сразу хочется отправиться в Северную столицу.

Девочка из 1990-х

© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)Кадр из фильма "Маша"
Кадр из фильма Маша - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
Кадр из фильма "Маша"
Если у вас тоска по 1990-м, то надо идти на фильм "Маша" с Анной Чиповской в главной роли. Это картина режиссера Анастасии Пальчиковой, получившей приз за лучший дебют на "Кинотавре" прошлого года.
"Маша" — история взросления 13-летней девочки в 90-е. Она живет среди парней из боксерской секции дяди по кличке Крестный. Они ее оберегают, но держат в страхе весь город. Маша обожает музыку — особенно джаз. Она смотрит на окружающий мир сквозь розовые очки и постоянно поет — по делу и без дела. А потом влюбляется, беззаботное детство заканчивается, и Маша осознает, что Крестный и его парни-"братки" — не такие уж безобидные.
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)Кадр из фильма "Маша"
Кадр из фильма Маша - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
Кадр из фильма "Маша"
В кадре есть все, что принято отождествлять с 1990-ми. Описать можно фразами персонажей картины: "Либо ты, либо тебя" или "Времена неправильные — так и живем". Режиссер признавалась, что фильм частично автобиографичный: она сама росла в эти годы в Саратове и использовала для сценария реальные события и происшествия из детства.
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)Кадр из фильма "Маша"
Кадр из фильма Маша - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
Кадр из фильма "Маша"
Пальчикова интересно показывает, как Маша с помощью пения пытается отгородиться от окружающего ее беспредела. И то, как суровость и нежность в отношениях между персонажами соседствуют друг с другом.
При этом бандитов не романтизируют, поэтому картина получилась мрачной по атмосфере, местами тяжеловесной и иногда чересчур реалистичной. Если 90-е — не ваше любимое время, то и после просмотра фильма оно таковым вряд ли станет.
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)Кадр из фильма "Маша"
Кадр из фильма Маша
1 из 4
Кадр из фильма "Маша"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)

Сцена из фильма "Маша"

Кадр из фильма Маша
2 из 4

Сцена из фильма "Маша"

© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)

Фрагмент фильма "Маша"

Кадр из фильма Маша
3 из 4

Фрагмент фильма "Маша"

© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)

Фильм "Маша"

Кадр из фильма Маша
4 из 4

Фильм "Маша"

© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
1 из 4
Кадр из фильма "Маша"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
2 из 4

Сцена из фильма "Маша"

© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
3 из 4

Фрагмент фильма "Маша"

© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
4 из 4

Фильм "Маша"

© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)

Не для нервных

На контрасте с этими лентами — хоррор "Ученик экзорциста" со звездой фильмов "Король говорит!" и "Железный человек 3" Гаем Пирсом.
© Russell FX (2021)Вадир Дербес в фильме "Ученик экзорциста"
Кадр из фильма Ученик экзорциста - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Russell FX (2021)
Вадир Дербес в фильме "Ученик экзорциста"
Молодой священник Дэниел (Вадир Дербес) в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается со странным (впрочем, других не бывает) случаем одержимости. Наставником Дэниэла становится опытный и повидавший многое отец Питер (Гай Пирс) — он покажет новичку, с какими ужасами приходится иметь дело. Но самое загадочное — то, что одержимых людей, несмотря на усилия священников, все больше.
© Russell FX (2021)Кадр из фильма "Ученик экзорциста"
Кадр из фильма Ученик экзорциста - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Russell FX (2021)
Кадр из фильма "Ученик экзорциста"
Приготовьтесь: будет много страшных сцен. Фильм получился по-настоящему мрачным. Но за тандемом Питера и Дэниела, их словесными пикировками и спорами очень интересно наблюдать.
Идея картины возникла у режиссера Джастина П. Ланжа после прочтения книги "Заложник дьявола" Малахии Мартина.
"Пока я работал над проектом, хотелось создать жуткое ощущение надвигающейся опасности, — поясняет режиссер. — Молодого священника Дэниела буквально заставляют танцевать с дьяволом. Но герой к этому готов. Дэниел погружается во тьму, и мы переживаем это нисхождение вместе с ним до самого финала. Но иногда нужно вглядываться в темноту, чтобы в полной мере оценить свет".
© Russell FX (2021)Гай Пирс в фильме "Ученик экзорциста"
Кадр из фильма Ученик экзорциста - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Russell FX (2021)
Гай Пирс в фильме "Ученик экзорциста"
"Ученик экзорциста" — как ни удивительно, очень актуальная картина. Это подтверждают опросы: больше половины американцев верят в одержимость демонами. Причем если в 1990-х таких было 55 процентов, то в 2010-х уже порядка 70. Поэтому, как уверен П. Ланж, "страшное время требует таких же фильмов".
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