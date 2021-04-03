Все попавшие в "пробку" суда прошли Суэцкий канал

КАИР, 3 апр – РИА Новости. Все 422 судна, попавшие в "пробку" из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли через Суэцкий канал, заявил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа."Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа. Он отметил, что операция выполнена в рекордные сроки и является достижением работников канала.Канал работал круглосуточно для пропуска судов в отличие от обычного режима работы.В субботу через канал прошло 61 судно из стоявших в очереди, отметил Рабиа.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась.Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщил ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.
КАИР, 3 апр – РИА Новости. Все 422 судна, попавшие в "пробку" из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли через Суэцкий канал, заявил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа.
"Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа. Он отметил, что операция выполнена в рекордные сроки и является достижением работников канала.
Канал работал круглосуточно для пропуска судов в отличие от обычного режима работы.
В субботу через канал прошло 61 судно из стоявших в очереди, отметил Рабиа.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась.
Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщил ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.
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