https://ria.ru/20210325/kanal-1602785908.html

"Пробка" в Суэцком канале: контейнеровоз сел на мель и перекрыл движение

"Пробка" в Суэцком канале: контейнеровоз сел на мель и перекрыл движение

В Суэцком канале несколько суток нет движения судов из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза, спасательная операция продолжается. Кадры с места... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T13:16

2021-03-25T13:16

2021-03-25T18:13

перевозки

суэцкий канал

фото

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В Суэцком канале несколько суток нет движения судов из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза, спасательная операция продолжается. Кадры с места инцидента — в фотоленте Ria.ru.

суэцкий канал

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

перевозки, суэцкий канал, фото, фото