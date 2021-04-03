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Аналитики назвали работодателей, не требующих диплом о высшем образовании
Аналитики назвали работодателей, не требующих диплом о высшем образовании
Почти треть работодателей, в основном в IT, digital и ряде других сфер в РФ не требуют от потенциальных сотрудников диплом о высшем образовании, им больше важны РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:17
2021-04-03T08:17
россия
работа
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти треть работодателей, в основном в IT, digital и ряде других сфер в РФ не требуют от потенциальных сотрудников диплом о высшем образовании, им больше важны опыт и навыки, выяснил исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" и поделился своей аналитикой с РИА Новости.Сервис опросил 2 тысячи компаний и выяснил, в каких сферах наличие диплома о высшем образовании является обязательным условием. При этом не учитывались профессии, где высшее образование не нужно в принципе."Согласно исследованию, для 31% работодателей сегодня более важны опыт, компетенции и навыки кандидата, чем законченное образование. В первую очередь это касается новых профессий, которым еще не обучают в традиционных вузах - в основном они относятся к IT и сфере digital: проджект и продакт-менеджеры, дата-сайентисты, дизайнеры UI/UX, SMM-менеджеры, таргетологи, директологи, продюсеры онлайн школ, администраторы соцсетей", - рассказали агентству в "Зарплата.ру".Лишь 26% работодателей точно потребуют документ о законченном высшем образовании, выяснили исследователи. Это актуально в медицине, госслужбе, педагогике, науке. Инженерные специальности в сфере проектирования, промышленности, строительства, транспорта, машиностроения и высокоточного производства также предполагают наличие диплома технического вуза.Кстати, чаще всего врачей ищут в Красноярском крае (34%), учителей - в Московской области (32%), инженеров различного профиля - в Новосибирской области (29%), строителей с профильным образованием - в Тюменской области (39%).Специалисты в сфере IT и digital, в свою очередь, наиболее востребованы в Москве (35%), Санкт-Петербурге (23%), Новосибирске (13%) и Казани (11%). По данным сервиса, более 50% таких специалистов сегодня работают удаленно, в итоге 26% представителей "новых" профессий не находятся в том городе, где трудоустроены, не появляются в офисе и никогда не видели коллег вживую.
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россия
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РИА Новости
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россия, работа, общество

Аналитики назвали работодателей, не требующих диплом о высшем образовании

08:17 03.04.2021
 
© Fotolia / Minerva StudioСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Fotolia / Minerva Studio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти треть работодателей, в основном в IT, digital и ряде других сфер в РФ не требуют от потенциальных сотрудников диплом о высшем образовании, им больше важны опыт и навыки, выяснил исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" и поделился своей аналитикой с РИА Новости.
Сервис опросил 2 тысячи компаний и выяснил, в каких сферах наличие диплома о высшем образовании является обязательным условием. При этом не учитывались профессии, где высшее образование не нужно в принципе.
"Согласно исследованию, для 31% работодателей сегодня более важны опыт, компетенции и навыки кандидата, чем законченное образование. В первую очередь это касается новых профессий, которым еще не обучают в традиционных вузах - в основном они относятся к IT и сфере digital: проджект и продакт-менеджеры, дата-сайентисты, дизайнеры UI/UX, SMM-менеджеры, таргетологи, директологи, продюсеры онлайн школ, администраторы соцсетей", - рассказали агентству в "Зарплата.ру".
Лишь 26% работодателей точно потребуют документ о законченном высшем образовании, выяснили исследователи. Это актуально в медицине, госслужбе, педагогике, науке. Инженерные специальности в сфере проектирования, промышленности, строительства, транспорта, машиностроения и высокоточного производства также предполагают наличие диплома технического вуза.
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Кстати, чаще всего врачей ищут в Красноярском крае (34%), учителей - в Московской области (32%), инженеров различного профиля - в Новосибирской области (29%), строителей с профильным образованием - в Тюменской области (39%).
Специалисты в сфере IT и digital, в свою очередь, наиболее востребованы в Москве (35%), Санкт-Петербурге (23%), Новосибирске (13%) и Казани (11%). По данным сервиса, более 50% таких специалистов сегодня работают удаленно, в итоге 26% представителей "новых" профессий не находятся в том городе, где трудоустроены, не появляются в офисе и никогда не видели коллег вживую.
 
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