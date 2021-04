https://ria.ru/20210403/diplom-1604061138.html

Аналитики назвали работодателей, не требующих диплом о высшем образовании

Аналитики назвали работодателей, не требующих диплом о высшем образовании

Почти треть работодателей, в основном в IT, digital и ряде других сфер в РФ не требуют от потенциальных сотрудников диплом о высшем образовании, им больше важны РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T08:17

2021-04-03T08:17

2021-04-03T08:17

россия

работа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150125/73/1501257342_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_9ab5d811b64c2509407f5f40769605eb.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти треть работодателей, в основном в IT, digital и ряде других сфер в РФ не требуют от потенциальных сотрудников диплом о высшем образовании, им больше важны опыт и навыки, выяснил исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" и поделился своей аналитикой с РИА Новости.Сервис опросил 2 тысячи компаний и выяснил, в каких сферах наличие диплома о высшем образовании является обязательным условием. При этом не учитывались профессии, где высшее образование не нужно в принципе."Согласно исследованию, для 31% работодателей сегодня более важны опыт, компетенции и навыки кандидата, чем законченное образование. В первую очередь это касается новых профессий, которым еще не обучают в традиционных вузах - в основном они относятся к IT и сфере digital: проджект и продакт-менеджеры, дата-сайентисты, дизайнеры UI/UX, SMM-менеджеры, таргетологи, директологи, продюсеры онлайн школ, администраторы соцсетей", - рассказали агентству в "Зарплата.ру".Лишь 26% работодателей точно потребуют документ о законченном высшем образовании, выяснили исследователи. Это актуально в медицине, госслужбе, педагогике, науке. Инженерные специальности в сфере проектирования, промышленности, строительства, транспорта, машиностроения и высокоточного производства также предполагают наличие диплома технического вуза.Кстати, чаще всего врачей ищут в Красноярском крае (34%), учителей - в Московской области (32%), инженеров различного профиля - в Новосибирской области (29%), строителей с профильным образованием - в Тюменской области (39%).Специалисты в сфере IT и digital, в свою очередь, наиболее востребованы в Москве (35%), Санкт-Петербурге (23%), Новосибирске (13%) и Казани (11%). По данным сервиса, более 50% таких специалистов сегодня работают удаленно, в итоге 26% представителей "новых" профессий не находятся в том городе, где трудоустроены, не появляются в офисе и никогда не видели коллег вживую.

https://ria.ru/20210331/goroda-1603636855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, работа, общество