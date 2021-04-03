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"Ударь еще раз": Ольга Бузова анонсировала странную песню
"Ударь еще раз": Ольга Бузова анонсировала странную песню
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик, к которому приложила фрагмент нового трека. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T04:50
2021-04-03T04:50
2021-04-03T04:50
новости культуры
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шоубиз
давид манукян (dava)
музыка
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик, к которому приложила фрагмент нового трека. В ролике она появляется в двух образах: несчастной женщины с растрепанными волосами и роскошной красотки с красными губами и укладкой.В комментариях некоторые пользователи написали, что не до конца поняли смысл странного трека: "Одна я смысла не пойму? Если он напишет, что больно, то ударь еще раз?", "Я ничего не поняла, а в чем смысл тут?"По мнению других слушателей, Бузова еще не отошла от расставания с блогером Давидом Манукяном. Их разрыв произошел в январе после почти двух лет отношений.Позже телеведущая опубликовала переписку с бывшим бойфрендом, дав понять, что в последнее время отношения у них были напряженными.Давид долгое время публично не обсуждал эту ситуацию, но в итоге высказался. "К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — прокомментировал он расставание с Ольгой.
https://ria.ru/20210324/buzova-1602630847.html
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РИА Новости
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новости культуры, знаменитости, звезды, давид манукян (dava), музыка, шоу-бизнес, ольга бузова
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик, к которому приложила фрагмент нового трека.
"Так сильно 5.04", — написала Бузова, добавив эмодзи в виде разбитого сердца.
В ролике она появляется в двух образах: несчастной женщины с растрепанными волосами и роскошной красотки с красными губами и укладкой.
При этом фоном звучит отрывок из песни со словами: "Но если вдруг он напишет, что больно, то ударь еще раз, то ударь еще! Новые люди, старые ошибки. Девочка, соберись..."
В комментариях некоторые пользователи написали, что не до конца поняли смысл странного трека: "Одна я смысла не пойму? Если он напишет, что больно, то ударь еще раз?", "Я ничего не поняла, а в чем смысл тут?"
По мнению других слушателей, Бузова еще не отошла от расставания с блогером Давидом Манукяном. Их разрыв произошел
в январе после почти двух лет отношений.
Позже телеведущая опубликовала переписку с бывшим бойфрендом, дав понять, что в последнее время отношения у них были напряженными.
Давид долгое время публично не обсуждал эту ситуацию, но в итоге высказался. "К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — прокомментировал
он расставание с Ольгой.