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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210403/buzova-1604016976.html
"Ударь еще раз": Ольга Бузова анонсировала странную песню
"Ударь еще раз": Ольга Бузова анонсировала странную песню
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик, к которому приложила фрагмент нового трека. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T04:50
2021-04-03T04:50
новости культуры
знаменитости
звезды
шоубиз
давид манукян (dava)
музыка
шоу-бизнес
ольга бузова
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик, к которому приложила фрагмент нового трека. В ролике она появляется в двух образах: несчастной женщины с растрепанными волосами и роскошной красотки с красными губами и укладкой.В комментариях некоторые пользователи написали, что не до конца поняли смысл странного трека: "Одна я смысла не пойму? Если он напишет, что больно, то ударь еще раз?", "Я ничего не поняла, а в чем смысл тут?"По мнению других слушателей, Бузова еще не отошла от расставания с блогером Давидом Манукяном. Их разрыв произошел в январе после почти двух лет отношений.Позже телеведущая опубликовала переписку с бывшим бойфрендом, дав понять, что в последнее время отношения у них были напряженными.Давид долгое время публично не обсуждал эту ситуацию, но в итоге высказался. "К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — прокомментировал он расставание с Ольгой.
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новости культуры, знаменитости, звезды, давид манукян (dava), музыка, шоу-бизнес, ольга бузова

"Ударь еще раз": Ольга Бузова анонсировала странную песню

04:50 03.04.2021
 
© Фото : Instagram Ольги БузовойОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Фото : Instagram Ольги Бузовой
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик, к которому приложила фрагмент нового трека.

"Так сильно 5.04", — написала Бузова, добавив эмодзи в виде разбитого сердца.

В ролике она появляется в двух образах: несчастной женщины с растрепанными волосами и роскошной красотки с красными губами и укладкой.
При этом фоном звучит отрывок из песни со словами: "Но если вдруг он напишет, что больно, то ударь еще раз, то ударь еще! Новые люди, старые ошибки. Девочка, соберись..."
В комментариях некоторые пользователи написали, что не до конца поняли смысл странного трека: "Одна я смысла не пойму? Если он напишет, что больно, то ударь еще раз?", "Я ничего не поняла, а в чем смысл тут?"
По мнению других слушателей, Бузова еще не отошла от расставания с блогером Давидом Манукяном. Их разрыв произошел в январе после почти двух лет отношений.
Позже телеведущая опубликовала переписку с бывшим бойфрендом, дав понять, что в последнее время отношения у них были напряженными.
Давид долгое время публично не обсуждал эту ситуацию, но в итоге высказался. "К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — прокомментировал он расставание с Ольгой.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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ШоубизНовости культурыЗнаменитостизвездыДавид Манукян (Dava)МузыкаШоу-бизнесОльга Бузова
 
 
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