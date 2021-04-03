https://ria.ru/20210403/buzova-1604016976.html

"Ударь еще раз": Ольга Бузова анонсировала странную песню

"Ударь еще раз": Ольга Бузова анонсировала странную песню

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик, к которому приложила фрагмент нового трека. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T04:50

2021-04-03T04:50

2021-04-03T04:50

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram ролик, к которому приложила фрагмент нового трека. В ролике она появляется в двух образах: несчастной женщины с растрепанными волосами и роскошной красотки с красными губами и укладкой.В комментариях некоторые пользователи написали, что не до конца поняли смысл странного трека: "Одна я смысла не пойму? Если он напишет, что больно, то ударь еще раз?", "Я ничего не поняла, а в чем смысл тут?"По мнению других слушателей, Бузова еще не отошла от расставания с блогером Давидом Манукяном. Их разрыв произошел в январе после почти двух лет отношений.Позже телеведущая опубликовала переписку с бывшим бойфрендом, дав понять, что в последнее время отношения у них были напряженными.Давид долгое время публично не обсуждал эту ситуацию, но в итоге высказался. "К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — прокомментировал он расставание с Ольгой.

https://ria.ru/20210324/buzova-1602630847.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, знаменитости, звезды, давид манукян (dava), музыка, шоу-бизнес, ольга бузова