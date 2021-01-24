https://ria.ru/20210124/manukyan-1594398117.html
Манукян впервые прокомментировал расставание с Бузовой
Манукян впервые прокомментировал расставание с Бузовой
Рэпер Давид Манукян, известный как Dava, в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, что отношения с Ольгой Бузовой — пройденный для него этап. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T21:32
2021-01-24T21:32
2021-01-24T21:33
шоубиз
давид манукян (dava)
ольга бузова
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Рэпер Давид Манукян, известный как Dava, в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, что отношения с Ольгой Бузовой — пройденный для него этап. Манукян не поделился другими подробностями. Отвечая на вопрос Андрея Малахова, он также добавил, что не хочет говорить о своей личной жизни. Об отношениях Манукяна и Бузовой стало известно еще в 2019 году. Многие пользователи Сети не верили в их роман и называли его "показухой. В начале января этого года пара устроила свадебную церемонию на Мальдивах, которую также сильно раскритиковали, назвав "ненастоящей". При этом сам рэпер позже заявил, что женат на Бузовой.Несколько дней назад Бузова объявила в своем Instagram, что отношения с Dava закончены, и теперь она свободная девушка.
https://ria.ru/20210112/syabitova-1592570533.html
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давид манукян (dava), ольга бузова