https://ria.ru/20210403/blagoveschensk-1604062713.html

Клинику в Благовещенске, где был пожар, начнут реставрировать в 2022 году

Клинику в Благовещенске, где был пожар, начнут реставрировать в 2022 году

Реставрировать кардиохирургический центр Благовещенска, где в пятницу произошел пожар, начнут не раньше 2022 года, ориентировочно до конца мая этого года... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T08:55

2021-04-03T08:55

2021-04-03T08:55

василий орлов

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апр – РИА Новости. Реставрировать кардиохирургический центр Благовещенска, где в пятницу произошел пожар, начнут не раньше 2022 года, ориентировочно до конца мая этого года установят временную крышу, сообщил РИА Новости начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.В пятницу днём в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Во время тушения возгорания, несмотря на ЧП, в здании на первом этаже восемь медиков оперировали пациента. Операция – аортокоронарное шунтирование – завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу, губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных."Мы провели сегодня совещание с Минстроем, реставрационными организациями, чердачное перекрытие и работа спасателей спасли здание, огонь внутрь не пошел. Первоочередная задача сейчас – выполнить временную крышу, это планируется сделать до середины-до конца мая. До конца года будет готовиться смета, проектная документация, только в следующем году начнутся реставрационные работы, на это потребуются десятки миллионов рублей", - рассказал Ребизант РИА Новости.Он добавил, что здание кардиохирургического центра построено в 1908 году и является объектом культурного наследия регионального значения."Это здание бывшего молитвенного дома молокан", - добавил Ребизант.Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в Instagram, что в субботу прошло рабочее совещание по восстановлению кардиологического центра, определен план первоочередных действий."Будем определять стоимость разработки проекта на работы по консервации. Нужно установить временную крышу, чтобы защитить здание от осадков и не допустить дальнейших разрушений. Будут разработаны техническое задание и смета для реставрационных работ. Необходимо восстановление крыши, ремонт внутренних помещений, устройство системы централизованной вентиляции и системы кондиционирования. Первые работы будут профинансированы из резервного фонда правительства Амурской области", - сообщил Орлов в Instagram.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/kardiotsentr-1603938769.html

амурская область

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Тушение пожара в кардиологическом центре Благовещенска. Кадры МЧС Огонь вспыхнул в пятницу в клинике кардиохирургии Амурской государственной медакадемии на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Эвакуировано 120 человек. По данным МЧС РФ, пожарным пришлось работать в сложных условиях: здание построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, пожарным приходилось периодически охлаждать боевую одежду. 2021-04-03T08:55 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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василий орлов, амурская область, происшествия