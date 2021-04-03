https://ria.ru/20210403/belfast-1604103180.html

Число пострадавших при беспорядках в Белфасте полицейских возросло до 15

Число пострадавших при беспорядках в Белфасте полицейских возросло до 15

Число пострадавших в ходе беспорядков в Белфасте в британской Северной Ирландии полицейских увеличилось до 15, задержаны по меньшей мере восемь человек,... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T17:01

2021-04-03T17:01

2021-04-03T17:24

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евросоюз

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ходе беспорядков в Белфасте в британской Северной Ирландии полицейских увеличилось до 15, задержаны по меньшей мере восемь человек, сообщает местная полиция.В пятницу вечером в Белфасте проходил небольшой местный протест, организованный лоялистами, который быстро перерос в беспорядки с нападениями на полицию. Ранее сообщалось о восьми пострадавших полицейских и семи задержанных участниках протестов."Всего 15 офицеров пострадали после того, как на них напали участники беспорядков, которые кидали в полицейских предметы, включая тяжелые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков… Теперь четыре офицера не могут явиться на службу из-за полученных травм", - говорится в заявлении суперинтенданта полиции в Белфасте Саймона Уоллса, размещенном в Twitter.Отмечается, что большинство участников беспорядков были молодыми людьми. Двое из восьми задержанных – подростки 13 и 14 лет.По данным издания Belfast Telegraph, среди лоялистов растет недовольство торговыми соглашениями после выхода Британии из Евросоюза, а также решением не привлекать к ответственности 24 политиков националистических партий, участвовавших в похоронах своего сторонника, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/belfast-1604096239.html

северная ирландия

белфаст

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северная ирландия, евросоюз, белфаст, twitter, в мире