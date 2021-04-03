Число пострадавших при беспорядках в Белфасте полицейских возросло до 15
17:01 03.04.2021 (обновлено: 17:24 03.04.2021)
© AP Photo / Peter MorrisonСотрудники полиции в Белфасте
© AP Photo / Peter Morrison
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ходе беспорядков в Белфасте в британской Северной Ирландии полицейских увеличилось до 15, задержаны по меньшей мере восемь человек, сообщает местная полиция.
В пятницу вечером в Белфасте проходил небольшой местный протест, организованный лоялистами, который быстро перерос в беспорядки с нападениями на полицию. Ранее сообщалось о восьми пострадавших полицейских и семи задержанных участниках протестов.
"Всего 15 офицеров пострадали после того, как на них напали участники беспорядков, которые кидали в полицейских предметы, включая тяжелые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков… Теперь четыре офицера не могут явиться на службу из-за полученных травм", - говорится в заявлении суперинтенданта полиции в Белфасте Саймона Уоллса, размещенном в Twitter.
Отмечается, что большинство участников беспорядков были молодыми людьми. Двое из восьми задержанных – подростки 13 и 14 лет.
По данным издания Belfast Telegraph, среди лоялистов растет недовольство торговыми соглашениями после выхода Британии из Евросоюза, а также решением не привлекать к ответственности 24 политиков националистических партий, участвовавших в похоронах своего сторонника, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения.