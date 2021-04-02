https://ria.ru/20210402/zemchenkov-1603989449.html

Суд арестовал главного нефролога Петербурга по подозрению в убийстве жены

Суд арестовал главного нефролога Петербурга по подозрению в убийстве жены

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля главного врача-нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году, РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:37

2021-04-02T16:37

2021-04-02T16:40

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля главного врача-нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Земченкову… Срок меры – 27 апреля", - сказали в пресс-службе.Ранее судебное заседание было отложено по просьбе адвоката Земченкова, не успевшего подготовить документы для ходатайств, которые он намерен заявить.Уголовное дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. Раскрыть преступление удалось после того, как в декабре 2020 года к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился ее отец с просьбой помочь выяснить, что произошло с его дочерью.Правоохранители установили, что в тот день потерпевшая вообще не должна была работать и не выходила из дома. 60-летний Земченков был задержан 30 марта, его допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение в убийстве.Согласно материалам уголовного дела, 23 февраля 2010 года Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что жена ушла из дома на работу и пропала без вести.

https://ria.ru/20210402/zemchenkova-1603932213.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия