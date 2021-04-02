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Суд арестовал главного нефролога Петербурга по подозрению в убийстве жены
Суд арестовал главного нефролога Петербурга по подозрению в убийстве жены
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля главного врача-нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году, РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:37
2021-04-02T16:40
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля главного врача-нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Земченкову… Срок меры – 27 апреля", - сказали в пресс-службе.Ранее судебное заседание было отложено по просьбе адвоката Земченкова, не успевшего подготовить документы для ходатайств, которые он намерен заявить.Уголовное дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. Раскрыть преступление удалось после того, как в декабре 2020 года к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился ее отец с просьбой помочь выяснить, что произошло с его дочерью.Правоохранители установили, что в тот день потерпевшая вообще не должна была работать и не выходила из дома. 60-летний Земченков был задержан 30 марта, его допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение в убийстве.Согласно материалам уголовного дела, 23 февраля 2010 года Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что жена ушла из дома на работу и пропала без вести.
https://ria.ru/20210402/zemchenkova-1603932213.html
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санкт-петербург, происшествия

Суд арестовал главного нефролога Петербурга по подозрению в убийстве жены

16:37 02.04.2021 (обновлено: 16:40 02.04.2021)
 
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаВрач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Врач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля главного врача-нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Земченкову… Срок меры – 27 апреля", - сказали в пресс-службе.
Ранее судебное заседание было отложено по просьбе адвоката Земченкова, не успевшего подготовить документы для ходатайств, которые он намерен заявить.
Уголовное дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. Раскрыть преступление удалось после того, как в декабре 2020 года к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился ее отец с просьбой помочь выяснить, что произошло с его дочерью.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:26
Подруга рассказала о жене обвиняемого в убийстве нефролога из Петербурга
Правоохранители установили, что в тот день потерпевшая вообще не должна была работать и не выходила из дома. 60-летний Земченков был задержан 30 марта, его допросили с применением полиграфа, после чего предъявили обвинение в убийстве.
Согласно материалам уголовного дела, 23 февраля 2010 года Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры". В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о том, что жена ушла из дома на работу и пропала без вести.
 
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