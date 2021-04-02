https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1604016136.html
Пресс-секретарь Зеленского назвала его разговор с Байденом "потрясающим"
Пресс-секретарь Зеленского назвала его разговор с Байденом "потрясающим"
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала потрясающим его разговор с президентом США Джо Байденом, который состоялся в... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T18:40
2021-04-02T18:40
2021-04-02T18:40
юлия мендель
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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала потрясающим его разговор с президентом США Джо Байденом, который состоялся в пятницу по телефону.Ранее Белый дом сообщил, что Байден в ходе первого разговора с Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии". Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину, отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева."Fabulous conversation! (потрясающий разговор - ред.)", - написала Мендель в Twitter после того, как украинский и американский президенты подтвердили факт телефонного разговора.
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юлия мендель, владимир зеленский, джо байден, сша, киев, twitter, украина, в мире