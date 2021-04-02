https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1604016136.html

Пресс-секретарь Зеленского назвала его разговор с Байденом "потрясающим"

Пресс-секретарь Зеленского назвала его разговор с Байденом "потрясающим"

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала потрясающим его разговор с президентом США Джо Байденом, который состоялся в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T18:40

2021-04-02T18:40

2021-04-02T18:40

юлия мендель

владимир зеленский

джо байден

сша

киев

twitter

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568163195_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_5bb502509093bbe571ce2e2057e78868.jpg

КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала потрясающим его разговор с президентом США Джо Байденом, который состоялся в пятницу по телефону.Ранее Белый дом сообщил, что Байден в ходе первого разговора с Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии". Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину, отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева."Fabulous conversation! (потрясающий разговор - ред.)", - написала Мендель в Twitter после того, как украинский и американский президенты подтвердили факт телефонного разговора.

https://ria.ru/20210402/podderzhka-1604014589.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия мендель, владимир зеленский, джо байден, сша, киев, twitter, украина, в мире