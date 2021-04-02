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Лидера камчатского отделения КПРФ осудили за взятки
Лидера камчатского отделения КПРФ осудили за взятки
Суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере депутата законодательного собрания Камчатского края Валерия Быкова, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T06:19
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кпрф
камчатский край
происшествия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 апр - РИА Новости. Суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере депутата законодательного собрания Камчатского края Валерия Быкова, сообщили в пятницу в прокуратуре Камчатского края.Быков - лидер регионального отделения КПРФ.Ранее краевое следственное управление сообщало, что преступление совершено в 2018 году, когда Быков был генеральным директором ООО "Елизовский карьер" и занимался оптовой торговлей строительными материалами.Взамен депутат обещал не инициировать проверки деятельности, а также общее покровительство."Посредник получил семь лет строго режима по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - добавила Денисюк.
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кпрф, камчатский край, происшествия

Лидера камчатского отделения КПРФ осудили за взятки

06:19 02.04.2021 (обновлено: 09:30 02.04.2021)
 
© Фото : КПРФДепутат законодательного собрания Камчатского края, лидер Камчатского отделения КПРФ Валерий Быков
Депутат законодательного собрания Камчатского края, лидер Камчатского отделения КПРФ Валерий Быков - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : КПРФ
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 апр - РИА Новости. Суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере депутата законодательного собрания Камчатского края Валерия Быкова, сообщили в пятницу в прокуратуре Камчатского края.
Быков - лидер регионального отделения КПРФ.
Ранее краевое следственное управление сообщало, что преступление совершено в 2018 году, когда Быков был генеральным директором ООО "Елизовский карьер" и занимался оптовой торговлей строительными материалами.
"Депутат законодательного собрания Камчатского края при посредничестве своего знакомого, путем вымогательства, находясь в ЗАТО город Вилючинск и городе Петропавловске-Камчатском, получили от генерального директора недродобывающего предприятия, участвовавшего в оперативно-разыскных мероприятиях, взятку в виде доли в уставном капитале предприятия в размере 25%, рыночной стоимостью около 4,5 миллиона рублей, и денег в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей", - сообщили в региональном следственном управлении.
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Взамен депутат обещал не инициировать проверки деятельности, а также общее покровительство.
"По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет колонии строго режима, штрафа в размере 26,9 миллиона рублей. Кроме того, он на 5 лет лишён права занимать определённые должности", - сказала представитель краевой прокуратуры Елизавета Денисюк.
"Посредник получил семь лет строго режима по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - добавила Денисюк.
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