https://ria.ru/20210402/vzyatki-1603889288.html

Лидера камчатского отделения КПРФ осудили за взятки

Лидера камчатского отделения КПРФ осудили за взятки

Суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере депутата законодательного собрания Камчатского края Валерия Быкова, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T06:19

2021-04-02T06:19

2021-04-02T09:30

кпрф

камчатский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603898863_0:180:646:543_1920x0_80_0_0_c34e623c1af11567f6333e15280e4ce2.png

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 апр - РИА Новости. Суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере депутата законодательного собрания Камчатского края Валерия Быкова, сообщили в пятницу в прокуратуре Камчатского края.Быков - лидер регионального отделения КПРФ.Ранее краевое следственное управление сообщало, что преступление совершено в 2018 году, когда Быков был генеральным директором ООО "Елизовский карьер" и занимался оптовой торговлей строительными материалами.Взамен депутат обещал не инициировать проверки деятельности, а также общее покровительство."Посредник получил семь лет строго режима по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - добавила Денисюк.

https://ria.ru/20210401/arest-1603858787.html

https://ria.ru/20210401/vzyatka-1603744380.html

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпрф, камчатский край, происшествия