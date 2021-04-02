https://ria.ru/20210402/vatikan-1603950658.html

Папа Франциск пообщался с бедными и бездомными в Ватикане

Папа Франциск пообщался с бедными и бездомными в Ватикане

Папа Римский Франциск в Великую пятницу пообщался с бедными и бездомными, которых вакцинируют в Ватикане в преддверии католической Пасхи, сообщил Святой... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T13:38

2021-04-02T13:38

2021-04-02T13:38

религия и мировоззрение

религия

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

общество

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ВАТИКАН, 2 апр - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в Великую пятницу пообщался с бедными и бездомными, которых вакцинируют в Ватикане в преддверии католической Пасхи, сообщил Святой престол.В 10 часов утра (11.00 мск) понтифик посетил один из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции папы Римского и другие мероприятия с участием большого количества людей. Именно там 13 января началась ватиканская кампания по вакцинации, в рамках которой прививки были сделаны папе Франциску и папе на покое Бенедикту XVI."Папа поприветствовал врачей и санитаров, познакомился с процедурой подготовки доз вакцины и побеседовал с людьми, которые ожидали вакцинации", - сообщил Святой престол.Во время этого посещения папа Франциск был в медицинской маске. Он сфотографировался на память с медиками и пациентами, среди которых было много женщин и детей.Неделю назад служба Папских милостей сообщила о том, что на Страстной неделе 1200 бедных и обездоленных будут вакцинированы в Ватикане от коронавируса. Решение об этом было принято, "дабы придать конкретное выражение призывам папы Франциска к тому, чтобы никто не был исключен из кампании по вакцинации от COVID-19". При этом служба Папских милостей указала, что для прививок будет использоваться препарат Pfizer/BioNTech, которым был вакцинирован понтифик и сотрудники различных структур Святого престола. В настоящее время прививки в Ватикане сделали уже около 800 бедных и бездомных.В традиционном послании по случаю 54-го Всемирного дня мира, которое папа Франциск 1 января направил главам всех государств и правительств, а также всем людям доброй воли, он призвал принять меры для того, чтобы вакцина от COVID-19 была доступна для всех, в том числе для самых бедных и уязвимых членов общества.

https://ria.ru/20210308/frantsisk-1600359034.html

https://ria.ru/20210114/frantsisk-1593041821.html

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религия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, общество