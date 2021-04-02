https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603955271.html
Чилингаров заявил, что готов прививаться от COVID-19
Чилингаров заявил, что готов прививаться от COVID-19
Герой Советского Союза и России, заслуженный географ РФ, 81-летний депутат Госдумы Артур Чилингаров рассказал РИА Новости, что готов вакцинироваться от... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:02
2021-04-02T14:02
2021-04-02T14:44
здоровье - общество
артур чилингаров
общество
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Герой Советского Союза и России, заслуженный географ РФ, 81-летний депутат Госдумы Артур Чилингаров рассказал РИА Новости, что готов вакцинироваться от коронавируса, как только уровень антител, который выработался у него после этой болезни, упадет до минимальных значений."Я считаю, что надо делать прививку, конечно, и это даже никакого сомнения не вызывает. Я пережил эту непростую болезнь, поэтому как только антитела уйдут, можно делать прививку, я готов", - отметил Чилингаров.По его словам, пока уровень антител у него "хороший". "Но все равно в ближайшем будущем, а это ближайшее будущее очень близко, я буду решать вопрос с прививкой", - также сообщил он. С выбором вакцины, заметил парламентарий, ему помогут определиться врачи.
https://ria.ru/20210402/gintsburg-1603873402.html
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здоровье - общество, артур чилингаров, общество