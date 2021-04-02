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Чилингаров заявил, что готов прививаться от COVID-19
Чилингаров заявил, что готов прививаться от COVID-19
Герой Советского Союза и России, заслуженный географ РФ, 81-летний депутат Госдумы Артур Чилингаров рассказал РИА Новости, что готов вакцинироваться от... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T14:02
2021-04-02T14:44
здоровье - общество
артур чилингаров
общество
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Герой Советского Союза и России, заслуженный географ РФ, 81-летний депутат Госдумы Артур Чилингаров рассказал РИА Новости, что готов вакцинироваться от коронавируса, как только уровень антител, который выработался у него после этой болезни, упадет до минимальных значений."Я считаю, что надо делать прививку, конечно, и это даже никакого сомнения не вызывает. Я пережил эту непростую болезнь, поэтому как только антитела уйдут, можно делать прививку, я готов", - отметил Чилингаров.По его словам, пока уровень антител у него "хороший". "Но все равно в ближайшем будущем, а это ближайшее будущее очень близко, я буду решать вопрос с прививкой", - также сообщил он. С выбором вакцины, заметил парламентарий, ему помогут определиться врачи.
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здоровье - общество, артур чилингаров, общество

Чилингаров заявил, что готов прививаться от COVID-19

14:02 02.04.2021 (обновлено: 14:44 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по международным делам Артур Чилингаров на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Артур Чилингаров на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Герой Советского Союза и России, заслуженный географ РФ, 81-летний депутат Госдумы Артур Чилингаров рассказал РИА Новости, что готов вакцинироваться от коронавируса, как только уровень антител, который выработался у него после этой болезни, упадет до минимальных значений.
"Я считаю, что надо делать прививку, конечно, и это даже никакого сомнения не вызывает. Я пережил эту непростую болезнь, поэтому как только антитела уйдут, можно делать прививку, я готов", - отметил Чилингаров.
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 13:00
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По его словам, пока уровень антител у него "хороший". "Но все равно в ближайшем будущем, а это ближайшее будущее очень близко, я буду решать вопрос с прививкой", - также сообщил он. С выбором вакцины, заметил парламентарий, ему помогут определиться врачи.
 
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