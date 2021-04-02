https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603955271.html

Чилингаров заявил, что готов прививаться от COVID-19

Чилингаров заявил, что готов прививаться от COVID-19

Герой Советского Союза и России, заслуженный географ РФ, 81-летний депутат Госдумы Артур Чилингаров рассказал РИА Новости, что готов вакцинироваться от... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T14:02

2021-04-02T14:02

2021-04-02T14:44

здоровье - общество

артур чилингаров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153218/48/1532184898_0:65:2320:1370_1920x0_80_0_0_af4a1618261402642f40a16f52b35e78.jpg

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Герой Советского Союза и России, заслуженный географ РФ, 81-летний депутат Госдумы Артур Чилингаров рассказал РИА Новости, что готов вакцинироваться от коронавируса, как только уровень антител, который выработался у него после этой болезни, упадет до минимальных значений."Я считаю, что надо делать прививку, конечно, и это даже никакого сомнения не вызывает. Я пережил эту непростую болезнь, поэтому как только антитела уйдут, можно делать прививку, я готов", - отметил Чилингаров.По его словам, пока уровень антител у него "хороший". "Но все равно в ближайшем будущем, а это ближайшее будущее очень близко, я буду решать вопрос с прививкой", - также сообщил он. С выбором вакцины, заметил парламентарий, ему помогут определиться врачи.

https://ria.ru/20210402/gintsburg-1603873402.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, артур чилингаров, общество