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Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей
Соцсеть Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы ее администрации удалять противоправный контент. Об этом РИА Новости сообщила... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:11
2021-04-02T13:11
2021-04-02T18:09
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
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в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Соцсеть Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы ее администрации удалять противоправный контент. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Таганского районного суда Москвы.Всего Роскомнадзор составил на компанию три протокола. По ним вынесли штрафы на 3,2, 3,3 и 2,4 миллиона соответственно.На оплату дается 60 дней с момента вступления решения в силу.С 10 марта в России по предписанию ведомства ограничивается скорость работы Twitter. Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой ресурса, если его администрация не начнет выполнять требования законодательства. Регулятор направил компании 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении ссылок и публикаций, но та их так и не выполнила в полном объеме.Закон предусматривает штрафы для онлайн-ресурсов, которые не ограничивают доступ к противоправной информации — например, к детской порнографии, материалам с призывами к экстремизму, описанию способов изготовления и употребления наркотиков. Сумма наказания может быть разной, а при систематических нарушениях она может вырасти до пятой части годовой выручки компании.
https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html
https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html
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Twitter оштрафовали на 3,2 млн рублей за неудаление информации. Кадры из суда
Twitter оштрафовали на 3,2 млн рублей за неудаление информации. Кадры из суда
2021-04-02T13:11
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter, в мире