Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/twitter-1603944127.html
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей
Соцсеть Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы ее администрации удалять противоправный контент. Об этом РИА Новости сообщила... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T13:11
2021-04-02T18:09
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603969317_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0fff2fba2997c663435cf23143b4e080.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Соцсеть Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы ее администрации удалять противоправный контент. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Таганского районного суда Москвы.Всего Роскомнадзор составил на компанию три протокола. По ним вынесли штрафы на 3,2, 3,3 и 2,4 миллиона соответственно.На оплату дается 60 дней с момента вступления решения в силу.С 10 марта в России по предписанию ведомства ограничивается скорость работы Twitter. Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой ресурса, если его администрация не начнет выполнять требования законодательства. Регулятор направил компании 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении ссылок и публикаций, но та их так и не выполнила в полном объеме.Закон предусматривает штрафы для онлайн-ресурсов, которые не ограничивают доступ к противоправной информации — например, к детской порнографии, материалам с призывами к экстремизму, описанию способов изготовления и употребления наркотиков. Сумма наказания может быть разной, а при систематических нарушениях она может вырасти до пятой части годовой выручки компании.
https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html
https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Twitter оштрафовали на 3,2 млн рублей за неудаление информации. Кадры из суда
Twitter оштрафовали на 3,2 млн рублей за неудаление информации. Кадры из суда
2021-04-02T13:11
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603969317_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8649169aefb9e1485346515270bfb1fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter, в мире

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей

13:11 02.04.2021 (обновлено: 18:09 02.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Соцсеть Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы ее администрации удалять противоправный контент. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Таганского районного суда Москвы.
Всего Роскомнадзор составил на компанию три протокола. По ним вынесли штрафы на 3,2, 3,3 и 2,4 миллиона соответственно.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 08:00
Сводки с театра гибридных действий
На оплату дается 60 дней с момента вступления решения в силу.
С 10 марта в России по предписанию ведомства ограничивается скорость работы Twitter. Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой ресурса, если его администрация не начнет выполнять требования законодательства.
Регулятор направил компании 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении ссылок и публикаций, но та их так и не выполнила в полном объеме.
Закон предусматривает штрафы для онлайн-ресурсов, которые не ограничивают доступ к противоправной информации — например, к детской порнографии, материалам с призывами к экстремизму, описанию способов изготовления и употребления наркотиков. Сумма наказания может быть разной, а при систематических нарушениях она может вырасти до пятой части годовой выручки компании.
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
23 марта, 15:24
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к перспективе блокировки Twitter
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваTwitterВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния