В Британии выявили десятки случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca
09:16 02.04.2021 (обновлено: 10:20 02.04.2021)
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За все время применения в Великобритании вакцины AstraZeneca медики зарегистрировали 30 случаев тромбоза, говорится в еженедельном обзоре Управления по контролю лекарственных средств Соединенного Королевства.
"Мы провели подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно", — сообщается в отчете регулятора.
В 22 случаях речь шла о тромбозе церебральных венозных синусов, а в остальных восьми — о "других тромбозах". Всего в стране, по состоянию на 24 марта, привили 18,1 миллиона жителей".
В прошлом мае англо-шведская AstraZeneca заключила партнерство с Оксфордским университетом для разработки, производства и поставки вакцины от коронавируса. Препарат создали совместно с учебным заведением и его дочерней компанией Vaccitech. В этом году Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пустило его на рынок ЕС.
В марте стало известно, что в Австрии у привившегося человека диагностировали множественный тромбоз, он умер через десять дней после получения первой дозы. Еще одного госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Позднее похожая информация стала поступать из других европейских стран. Некоторые государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины.
Однако эксперты EMA не подтвердили, что препарат AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о его безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают возможные риски. Ученые продолжат изучать побочные эффекты, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о вакцине. Во вторник появилась информация, что препарату дали новое название — Vaxzevria.