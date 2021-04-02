https://ria.ru/20210402/tromboz-1603897483.html

В Британии выявили десятки случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca

В Британии выявили десятки случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca

За все время применения в Великобритании вакцины AstraZeneca медики зарегистрировали 30 случаев тромбоза, говорится в еженедельном обзоре Управления по контролю РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T09:16

2021-04-02T09:16

2021-04-02T10:20

распространение коронавируса

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За все время применения в Великобритании вакцины AstraZeneca медики зарегистрировали 30 случаев тромбоза, говорится в еженедельном обзоре Управления по контролю лекарственных средств Соединенного Королевства.В 22 случаях речь шла о тромбозе церебральных венозных синусов, а в остальных восьми — о "других тромбозах". Всего в стране, по состоянию на 24 марта, привили 18,1 миллиона жителей".В прошлом мае англо-шведская AstraZeneca заключила партнерство с Оксфордским университетом для разработки, производства и поставки вакцины от коронавируса. Препарат создали совместно с учебным заведением и его дочерней компанией Vaccitech. В этом году Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пустило его на рынок ЕС.В марте стало известно, что в Австрии у привившегося человека диагностировали множественный тромбоз, он умер через десять дней после получения первой дозы. Еще одного госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Позднее похожая информация стала поступать из других европейских стран. Некоторые государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины.Однако эксперты EMA не подтвердили, что препарат AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о его безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают возможные риски. Ученые продолжат изучать побочные эффекты, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о вакцине. Во вторник появилась информация, что препарату дали новое название — Vaxzevria.

https://ria.ru/20210320/vaktsina-1602096587.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, австрия, сша, в мире