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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210402/tromboz-1603897483.html
В Британии выявили десятки случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca
В Британии выявили десятки случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca
За все время применения в Великобритании вакцины AstraZeneca медики зарегистрировали 30 случаев тромбоза, говорится в еженедельном обзоре Управления по контролю РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T09:16
2021-04-02T10:20
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За все время применения в Великобритании вакцины AstraZeneca медики зарегистрировали 30 случаев тромбоза, говорится в еженедельном обзоре Управления по контролю лекарственных средств Соединенного Королевства.В 22 случаях речь шла о тромбозе церебральных венозных синусов, а в остальных восьми — о "других тромбозах". Всего в стране, по состоянию на 24 марта, привили 18,1 миллиона жителей".В прошлом мае англо-шведская AstraZeneca заключила партнерство с Оксфордским университетом для разработки, производства и поставки вакцины от коронавируса. Препарат создали совместно с учебным заведением и его дочерней компанией Vaccitech. В этом году Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пустило его на рынок ЕС.В марте стало известно, что в Австрии у привившегося человека диагностировали множественный тромбоз, он умер через десять дней после получения первой дозы. Еще одного госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Позднее похожая информация стала поступать из других европейских стран. Некоторые государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины.Однако эксперты EMA не подтвердили, что препарат AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о его безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают возможные риски. Ученые продолжат изучать побочные эффекты, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о вакцине. Во вторник появилась информация, что препарату дали новое название — Vaxzevria.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, австрия, сша, в мире

В Британии выявили десятки случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca

09:16 02.04.2021 (обновлено: 10:20 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. За все время применения в Великобритании вакцины AstraZeneca медики зарегистрировали 30 случаев тромбоза, говорится в еженедельном обзоре Управления по контролю лекарственных средств Соединенного Королевства.
"Мы провели подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно", — сообщается в отчете регулятора.
В 22 случаях речь шла о тромбозе церебральных венозных синусов, а в остальных восьми — о "других тромбозах". Всего в стране, по состоянию на 24 марта, привили 18,1 миллиона жителей".
В прошлом мае англо-шведская AstraZeneca заключила партнерство с Оксфордским университетом для разработки, производства и поставки вакцины от коронавируса. Препарат создали совместно с учебным заведением и его дочерней компанией Vaccitech. В этом году Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пустило его на рынок ЕС.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 09:49Распространение коронавируса
Ученые нашли возможную причину тромбоза после применения AstraZeneca
В марте стало известно, что в Австрии у привившегося человека диагностировали множественный тромбоз, он умер через десять дней после получения первой дозы. Еще одного госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Позднее похожая информация стала поступать из других европейских стран. Некоторые государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины.
Однако эксперты EMA не подтвердили, что препарат AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о его безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают возможные риски. Ученые продолжат изучать побочные эффекты, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о вакцине. Во вторник появилась информация, что препарату дали новое название — Vaxzevria.
 
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